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 Глава военно-гражданской администрации Счастья Скворцов задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - и. о. главы Луганской ОВГА Филь

Правоохранители задержали руководителя военно-гражданской администрации города Счастье Дмитрия Скворцова на взятке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (18 июня. - Ред.) правоохранители задержали руководителя ВГА города Счастье, которого прикомандировали ВСУ, майора Дмитрия Скворцова на взятке. Прозрачность и ответственность всех перед законом - ценности, с которыми я шел на должность. Хорошо, что они прижились на Луганщине. Обещаю, мы сделаем все для сохранения в городе порядка", - написал Филь.

В комментарии к своему посту Сергей Филь уточнил, что Скворцова "на горячем" задержали сотрудники Управления защиты экономики при процессуальном руководстве военной прокуратуры Луганского гарнизона. Сумма взятки, которую требовал у предпринимателя и получил руководитель ВГА - 12 тысяч гривен.

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Майор Скворцов Дмитрий Анатольевич назначен на должность председателя военно-гражданской администрации города Счастье 5 апреля 2019 года. Представлял его громаде 8 апреля Сергей Филь.

Глава военно-гражданской администрации Счастья Скворцов задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - и. о. главы Луганской ОВГА Филь 01
Глава военно-гражданской администрации Счастья Скворцов задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - и. о. главы Луганской ОВГА Филь 02

Источник: https://censor.net.ua/n3133013
 
   
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не дали человеку почувствовать - чуть чуть - счастья - ну шо за страна?))))
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Слава Луцику!
Правда можид получиться как с Мосейчуком и Гадей. Хоть любое видео СБУ снимет = "выфсевретинасподставили"

А теперь скажем дружно - это офигенно мотивирует СБУ разоблачать всякую шваль? Или мотивирует махнуть фуражкой и заняться привычным делом?
Поймай-не-поймай, все равно получишь ... хай. Голову військово-цивільної адміністрації Щастя Скворцова затримано на одержанні 12 тис. грн хабара, - в.о. голови Луганської ОблВЦА Філь - Цензор.НЕТ 8591
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подонок. Счастья - в 1 км от моста, который отделяет нас от орков, ***** поставили защищать ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, УКРАИНУ!!

если это не единичный случай - сотит ли удивляться, что местные не уважают украиснкую власть, если приходят ВСУ и берут взятки по 12 тыс грн - безумная сумма в этом нищем полупустом городке! - чтобы разместить какой-то киоск или магазин!

да тем смельчакам кто решается там хоть какой-то бизнес вести, РАБОТУ людям давать - надо ПРИПЛАЧИВАТЬ!

по законам войны таких надо к стенке ставить. мразота хуже орков - предатель.
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Вот бы расстреливать начали, что-то бы изменилось, а так даже посадить не могут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава военно-гражданской администрации Счастья Скворцов задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - и. о. главы Луганской ОВГА Филь
 
 
 
 
 
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