 Глава военно-гражданской администрации Счастья Скворцов задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - и. о. главы Луганской ОВГА Филь

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (18 июня. - Ред.) правоохранители задержали руководителя ВГА города Счастье, которого прикомандировали ВСУ, майора Дмитрия Скворцова на взятке. Прозрачность и ответственность всех перед законом - ценности, с которыми я шел на должность. Хорошо, что они прижились на Луганщине. Обещаю, мы сделаем все для сохранения в городе порядка", - написал Филь.
В комментарии к своему посту Сергей Филь уточнил, что Скворцова "на горячем" задержали сотрудники Управления защиты экономики при процессуальном руководстве военной прокуратуры Луганского гарнизона. Сумма взятки, которую требовал у предпринимателя и получил руководитель ВГА - 12 тысяч гривен.
Майор Скворцов Дмитрий Анатольевич назначен на должность председателя военно-гражданской администрации города Счастье 5 апреля 2019 года. Представлял его громаде 8 апреля Сергей Филь.
Правда можид получиться как с Мосейчуком и Гадей. Хоть любое видео СБУ снимет = "выфсевретинасподставили"
А теперь скажем дружно - это офигенно мотивирует СБУ разоблачать всякую шваль? Или мотивирует махнуть фуражкой и заняться привычным делом?
Поймай-не-поймай, все равно получишь ... хай.
если это не единичный случай - сотит ли удивляться, что местные не уважают украиснкую власть, если приходят ВСУ и берут взятки по 12 тыс грн - безумная сумма в этом нищем полупустом городке! - чтобы разместить какой-то киоск или магазин!
да тем смельчакам кто решается там хоть какой-то бизнес вести, РАБОТУ людям давать - надо ПРИПЛАЧИВАТЬ!
по законам войны таких надо к стенке ставить. мразота хуже орков - предатель.