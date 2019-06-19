 Глава военно-гражданской администрации Счастья Скворцов задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - и. о. главы Луганской ОВГА Филь

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (18 июня. - Ред.) правоохранители задержали руководителя ВГА города Счастье, которого прикомандировали ВСУ, майора Дмитрия Скворцова на взятке. Прозрачность и ответственность всех перед законом - ценности, с которыми я шел на должность. Хорошо, что они прижились на Луганщине. Обещаю, мы сделаем все для сохранения в городе порядка", - написал Филь.

В комментарии к своему посту Сергей Филь уточнил, что Скворцова "на горячем" задержали сотрудники Управления защиты экономики при процессуальном руководстве военной прокуратуры Луганского гарнизона. Сумма взятки, которую требовал у предпринимателя и получил руководитель ВГА - 12 тысяч гривен.

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Майор Скворцов Дмитрий Анатольевич назначен на должность председателя военно-гражданской администрации города Счастье 5 апреля 2019 года. Представлял его громаде 8 апреля Сергей Филь.



