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 Совместная следственная группа сегодня обнародует новые данные о гибели "Боинга-777" над Донбассом в 2014 году

Совместная следственная группа (ССГ) в среду обнародует новые данные в связи с расследованием гибели "Боинга 777" в небе над Донбассом в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В первую очередь о новых результатах проинформируют родственников погибших. Эта встреча будет закрытой для прессы.

Затем в конференц-центре NBC в городе Ньивегейн (Nieuwegein, Нидерланды) состоится пресс-конференция, в ходе которой, как ожидается, назовут имена четырех подозреваемых в причастности к гибели самолета.

Ранее нидерландский телеканал NOS сообщил, что, как ожидается, что ССГ объявит, кто будет нести ответственность за сбитый самолет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверым причастным к крушению "Боинга-777" будут предъявлены подозрения после обнародования их имен, - Зеркаль

Ранее международный исследовательский коллектив Bellingcat заявил, что установил имена различных российских солдат, которые могли быть причастны к запуску ракеты из комплекса "Бук".

В интервью нидерландским СМИ основатель Bellingcat Элиот Хиггинс (Eliot Higgins) сообщил о намерении в этот же день обнародовать новую информацию о MH17. В частности, группа подготовила отчет на 100 страниц, в котором утверждается, что отследила почти все имена тех, кто был непосредственно вовлечен в события. Эта информация также была передана ССГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ назвали имена тех, кому будет объявлено обвинение в деле о крушении лайнера МН17: командир 53-й бригады армии РФ Мучкаев и террорист Дубинский-Хмурый

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3133008
 
 
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"Во время слушания в Гааге российские адвокаты заявили, что «сбитие самолета рейса МН17 властями РФ специально не планировалось, а боевиков на Донбассе «РФ вооружала для защиты»" - распад и неуважение‏ @VictorKvert2008
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Откуда это взято, вот вопрос? Я думаю, что при таких словах "российских адвокатов" вся украинская пресса пустила бы волну до небес. С другой стороны. если такое в натуре заявлено, то получается, что РФ признала поставку вооружений и весь пафос ее уличения в этом обнуляется, а вот доказывание, кто именно сбил самолет: российские военные, ополченцы, или украинские военные, остается и повисает в воздухе, т.к. признание завоза Бука вовсе не однозначное доказательство его неправильного применения.
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Будет очередное бла..бла...бла...
Запад не назовет имена главных фигурантов Пу и Шамана...
Так как торговать это вам не воевать.
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В Голландии названы имена российских военных, причастных к крушению малайзиского "Боинга" над Донецкой областью Украины в 2014 году. Российские военные С.Мучкаев, С.Дубинский и О.Пулатов могут быть причастны к крушению малазийского «Боинга» - Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF
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Могут быть причастны....
А могут и не быть...

Все это до п..
Пока имя Пу и Шойгу не названы открыто...все это хрень и фуфел!
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Не предумышленное убийстово? Понять и простить...
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Жернова господни мелют медленно, но неумолимо (с)
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"Ранее международный исследовательский коллектив Bellingcat заявил, что установил имена различных российских солдат, которые могли быть причастны к запуску ракеты из комплекса "Бук".

Зачем нам стрелочники? Нужно судить ЗАКАЗЧИКОВ преступления!
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Да если и назовут имена, то это будет, как всегда "заявление, рекомендация", но увы не приговор.
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Испанского диспетчера вызывать на слушания будут? Или кацапов с фото четырехкилометрового Боинга? https://www.stopfake.org/lozh-sputnikovyj-snimok-ataki-na-malajzijskij-boing-na-pervom-kanale/
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Все-таки ***** крутой перец. Столько мурыжили и ..... "четыре подозреваемых"....(которые либо трупы, либо трясутся от каждой чашки чая).
Оно стоило нашим столько усилий? Просто бы сказали: это не мы, как и *****.
Хотя не факт шо бы и на ВСУ не повесили вину. Типо - че вы не атаковали лазерами сам-"Бук" и саму-ракету, если видели шо террористы, то есть "НВГ" могут атаковать самолет, оружием, которое заехало из РФ, под командованием русни?
Они там, следаки, походу неплохо используют закон о легких наркотиках. А если и не легкие, то скажут как и Путин - а вы докажите.
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Если бы голланцы были действительно заинтерсованы найти винонвного и относилсь к этмоу принципиально, то назвали Путина террористом, а весь его режим терроиристичским. Как это сделаи с Кададфи после сбитого британского самолета. Лишили права вето Рашу в Совбезе и приняли санкции нефть в обмен на продовльствие, как с Хусейнуом. А то получеются двойные стандарты, нехорошо....
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День буде цікавим. Завтра усі газети першій сторінці покажуть фото терористів, що звили MH 17. З кожним разом все більше злочинів росіян стає відомо. Це особливо важливо для західної публіки.
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Пора б вже розпочати справжнє розслідування цього злочину.
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