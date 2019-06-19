 Совместная следственная группа сегодня обнародует новые данные о гибели "Боинга-777" над Донбассом в 2014 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В первую очередь о новых результатах проинформируют родственников погибших. Эта встреча будет закрытой для прессы.
Затем в конференц-центре NBC в городе Ньивегейн (Nieuwegein, Нидерланды) состоится пресс-конференция, в ходе которой, как ожидается, назовут имена четырех подозреваемых в причастности к гибели самолета.
Ранее нидерландский телеканал NOS сообщил, что, как ожидается, что ССГ объявит, кто будет нести ответственность за сбитый самолет.
Ранее международный исследовательский коллектив Bellingcat заявил, что установил имена различных российских солдат, которые могли быть причастны к запуску ракеты из комплекса "Бук".
В интервью нидерландским СМИ основатель Bellingcat Элиот Хиггинс (Eliot Higgins) сообщил о намерении в этот же день обнародовать новую информацию о MH17. В частности, группа подготовила отчет на 100 страниц, в котором утверждается, что отследила почти все имена тех, кто был непосредственно вовлечен в события. Эта информация также была передана ССГ.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Запад не назовет имена главных фигурантов Пу и Шамана...
Так как торговать это вам не воевать.
А могут и не быть...
Все это до п..
Пока имя Пу и Шойгу не названы открыто...все это хрень и фуфел!
Зачем нам стрелочники? Нужно судить ЗАКАЗЧИКОВ преступления!
Оно стоило нашим столько усилий? Просто бы сказали: это не мы, как и *****.
Хотя не факт шо бы и на ВСУ не повесили вину. Типо - че вы не атаковали лазерами сам-"Бук" и саму-ракету, если видели шо террористы, то есть "НВГ" могут атаковать самолет, оружием, которое заехало из РФ, под командованием русни?
Они там, следаки, походу неплохо используют закон о легких наркотиках. А если и не легкие, то скажут как и Путин - а вы докажите.