 Бывшего президента УЕФА Платини освободили из-под стражи без предъявления обвинений

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на его группу по связям с общественностью.

Сам Платини после освобождения сообщил, что "беседа была длинной", ему задавали "вопросы о Чемпионате Европы-2016, Чемпионате мира в России, о клубе ПСЖ, о ФИФА".

Кроме Платини были допрошены также Софи Дион, бывшая советница администрации бывшего президента Франции Николя Саркози, и Клод Геан, который занимал пост генсека президентской канцелярии при Саркози.

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Платини был помещен под стражу накануне по подозрению в коррупции в рамках расследования выбора Катара местом проведения ЧМ по футболу 2022 года.

Допрос проходил в Управлении противодействия коррупции юридической полиции во французском городе Нантерре.