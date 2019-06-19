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Все про:арест (9845) Платини (100) УЕФА (279)

 Бывшего президента УЕФА Платини освободили из-под стражи без предъявления обвинений

Французские власти не предъявили экс-президенту УЕФА Мишелю Платини никаких обвинений и выпустили его из-под стражи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на его группу по связям с общественностью.

Сам Платини после освобождения сообщил, что "беседа была длинной", ему задавали "вопросы о Чемпионате Европы-2016, Чемпионате мира в России, о клубе ПСЖ, о ФИФА".

Кроме Платини были допрошены также Софи Дион, бывшая советница администрации бывшего президента Франции Николя Саркози, и Клод Геан, который занимал пост генсека президентской канцелярии при Саркози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава УЕФА Платини арестован во Франции

Платини был помещен под стражу накануне по подозрению в коррупции в рамках расследования выбора Катара местом проведения ЧМ по футболу 2022 года.

Допрос проходил в Управлении противодействия коррупции юридической полиции во французском городе Нантерре.

Источник: https://censor.net.ua/n3133006
 
 
 Топ комментарии
 
_Как Европа поступает с купленными путлером функционерами и чиновниками? Понять и простить! Позорники!
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Уже каждый человек при напоминании его имени будет брезгливо отворачиваться! А ведь мог жить скромно,долго и все бы его уважали!
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Я уже думал французы отрубят коррупционеру платини голову и покажут положительный пример Украине. Не прошло.
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С таким количеством "мертвых президентов" можно спать даже очень спокойно))
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Тоже на заседании кабмина брали и выводили в наручниках? ))...а говорили, что это только наша,украинская национальная игра, арестовать и отпустить)
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Коселёк, коселёк... Какой коселёк?... На, обыщи! (с)
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Я уже думал французы отрубят коррупционеру платини голову и покажут положительный пример Украине. Не прошло.
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_Как Европа поступает с купленными путлером функционерами и чиновниками? Понять и простить! Позорники!
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Уже каждый человек при напоминании его имени будет брезгливо отворачиваться! А ведь мог жить скромно,долго и все бы его уважали!
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После этого их уже можно называть жабоедами или ещё нет?
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Следакам оно надо? "происшествие", после которого парашники скажут: А они "новичек" варили, ингредиенты в каждой аптеке можно купить. Вот сами же и отравились то Колишнього президента УЄФА Платіні звільнили з-під варти без висунення обвинувачень - Цензор.НЕТ 2711
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я так і написав учора... досі aні Блаттера, aні Інфантіно так і не судили.
Нещодавно виявилось, що генпрокурор Швейцарії Лаубер не вів протоколів допитів Інфантіно (він навіть сказав, що не пам'ятає чи він провів допит взагалі) . Можливо, це кричущe порушення щось змінить.
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делов то! руки целы. сменит фамилиё платини на гладковский и будет дальше руководить.
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Заплатил и свободен, как птица в полёте.
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****

Да этого ворюгу интересной нац. надо засадить с братами СУРКИСАМИ за

мошенничество -
навечно !
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Походу в Европе тоже такие же ценности и закон как и у нас. Нам точно нужно идти в Европу по ихние ценности?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБывшего президента УЕФА Платини освободили из-под стражи без предъявления обвинений
 
 
 
 
 
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