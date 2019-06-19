 Бывшего президента УЕФА Платини освободили из-под стражи без предъявления обвинений

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на его группу по связям с общественностью.
Сам Платини после освобождения сообщил, что "беседа была длинной", ему задавали "вопросы о Чемпионате Европы-2016, Чемпионате мира в России, о клубе ПСЖ, о ФИФА".
Кроме Платини были допрошены также Софи Дион, бывшая советница администрации бывшего президента Франции Николя Саркози, и Клод Геан, который занимал пост генсека президентской канцелярии при Саркози.
Платини был помещен под стражу накануне по подозрению в коррупции в рамках расследования выбора Катара местом проведения ЧМ по футболу 2022 года.
Допрос проходил в Управлении противодействия коррупции юридической полиции во французском городе Нантерре.
Нещодавно виявилось, що генпрокурор Швейцарії Лаубер не вів протоколів допитів Інфантіно (він навіть сказав, що не пам'ятає чи він провів допит взагалі) . Можливо, це кричущe порушення щось змінить.
Да этого ворюгу интересной нац. надо засадить с братами СУРКИСАМИ за
мошенничество -
навечно !