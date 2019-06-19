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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11005) ОГА (1442) Гройсман (4787) РГА (162)

 Кабмин сегодня рассмотрит решение о сокращении на 50% госадминистраций, - Гройсман

Одним из вопросов ближайшего заседания правительства станет инициатива о сокращении на 50% районных и областных государственных администраций и обработки законодательного закрепления права людей избирать руководителей своих регионов.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров со ссылкой на Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передает Цензор.НЕТ.

"Я выношу на рассмотрение правительства предложение проработать возможность сократить на 50% областные, районные администрации. А следующий парламент должен забрать право у президента и правительства назначать руководителей и отдать это право людям…Это новый подход управления и новые возможности самоуправления. Приоритет (избирать руководителей) должно быть в громадах - вам решать, кто ваши руководители", - подчеркнул Владимир Гройсман в эфире программы "Свободы слова" на телеканале "ICTV" во вторник вечером.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133005
 
 
 Топ комментарии
 
А когда пресекут деятельность борделя, который работает под видом Верховной Рады?
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следующий парламент должен забрать право у президента и правительства назначать руководителей и отдать это право людям… Источник: https://censor.net.ua/n3133005

😁 Грося пытается пролезть в Раду с тезисами Зеленского
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Кстати это же этот радетель за сокращение администраций создал в этом месяце комитет по свободе совести при Кабмине на 57 рыл
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Що робиццє! Тепер штати банд роздуються за рахунок безробітних адміністраторів та державників.
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а по существу - ты ведь за - ведь это отличная инициатива - а нам простым индейцам(людям) - будет только лучше - может так и страну пошагово поменаем незаметно)))
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(так, не простые, тут не пишут - тут только простые))
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Давно потрібно це зробити. Запізнилися років на десять-пятнадцять.
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Это и сейчас невозможно, т.к. грамады не могут управлять гос.предприятиями и гос.землёй. А их, к сожалению, дохрена и для их эксплуатации нужен институт сотрапов
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так эти 45 договорятся между собой -- за полчаса!
Так хоть иногда морды друг другу бьют..))
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зато будем знать всех в лицо. А то люди знают процентов десять депутатов: юльку, ляшка, бойка и еще пару человек
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И оставить, как сделал Лукашенко, только Слуг народа и ввести также как он - две палаты...
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А когда пресекут деятельность борделя, который работает под видом Верховной Рады?
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3 года правления Гройсмана молчали- а тут БАЦ- ВЫБОРЫ и ЗАГОВОРИЛИ...
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Ты в курсе, что 5 лет идёт отражение агрессии паРаши?
В какой войне победили без единоначалия?
Порошенко создал условия, что теперь можно играть в мирную жизнь?
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Выборы , выборы,депутаты ......ы. И тут остапа понесло. А за 5 лет царствования что мешало это сделать?На самом деле подобная ликвидация требует законодательного сопровождения. И это процесс не одного дня или месяца. Возникает аопрос о субсидиях, выплатах соц помощи матерям, малообеспеченным и т.д. Все это финансируется из Госбюджета. Местные бюджнты даже объедененных громад это финансирование не потянут. Вообщем, лучше бы молчал и ничего не делал.Больше пользы было бы.
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Речь пока идет о сокращении, а не о ликвидации..
и да, при Ваньке Грозном была опричнина, у нас "государево око" -- администрации, единственной целью создания которых было сохранение власти президента..
субсидии, выплаты и т.д. вполне можно передать в советы, с финансированием из госбюджета...
понятно, что Гройсман зарабатывает очки перед выборами, разогнать их -- давно пора... но ни один президент не подпилит сук, на котором сидит...
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а тебе типа плохо - эксплуатировать надо и больше от них требовать - если сделают хоть 50% и то отлично))))
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Фигня. Сама администрация и так небольшая. Большие территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти. Так называемые органы двойного подчинения. Но я не думаю, что их можно сократить в два раза. Ну вот попробуйте сократить вдвое органы социальной защиты. Там хоть и за местным самоуправлением эти функции, но все равно... Все ляжет.
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следующий парламент должен забрать право у президента и правительства назначать руководителей и отдать это право людям… Источник: https://censor.net.ua/n3133005

😁 Грося пытается пролезть в Раду с тезисами Зеленского
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Хороший закон, и так дармоедов полно.
Но наверное, прокатят)
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Кстати это же этот радетель за сокращение администраций создал в этом месяце комитет по свободе совести при Кабмине на 57 рыл
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Будет теперь кому дороги строить, да просто мусор убирать, деревья белить, поребрики на каменоломнях вырубывать... - пригодятся чиновники, не пропадут.
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Обезжиренная гнида косит под великого реформатора) Ну-ну, считай мьі тебе поверили, винницкий подсвинок.
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Ти де там в штатах!
Ну то на Трампа гавкай, умник!
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Давно пора, а то розвелось дармоїдів всі гроші бюджету їм в пащі вкидаються!!!!
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Все решения сьівого мародера по грабежу бюджета, Украиньі и украинцев проводились через Кабмин. Все єти тарифьі, Роттердамьі, "рьінки єлектроєнергии" и прочие аферьі. Так што с8иногройсман тоже в доле. Не забьівайте об єтом, когда будете голосовать на парламентских вьіборах.
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Тем не менее он прав,не взирая на то, что в Раду он конечно хочет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин сегодня рассмотрит решение о сокращении на 50% госадминистраций, - Гройсман
 
 
 
 
 
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