 Кабмин сегодня рассмотрит решение о сокращении на 50% госадминистраций, - Гройсман

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров со ссылкой на Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передает Цензор.НЕТ.
"Я выношу на рассмотрение правительства предложение проработать возможность сократить на 50% областные, районные администрации. А следующий парламент должен забрать право у президента и правительства назначать руководителей и отдать это право людям…Это новый подход управления и новые возможности самоуправления. Приоритет (избирать руководителей) должно быть в громадах - вам решать, кто ваши руководители", - подчеркнул Владимир Гройсман в эфире программы "Свободы слова" на телеканале "ICTV" во вторник вечером.
Так хоть иногда морды друг другу бьют..))
В какой войне победили без единоначалия?
Порошенко создал условия, что теперь можно играть в мирную жизнь?
и да, при Ваньке Грозном была опричнина, у нас "государево око" -- администрации, единственной целью создания которых было сохранение власти президента..
субсидии, выплаты и т.д. вполне можно передать в советы, с финансированием из госбюджета...
понятно, что Гройсман зарабатывает очки перед выборами, разогнать их -- давно пора... но ни один президент не подпилит сук, на котором сидит...
😁 Грося пытается пролезть в Раду с тезисами Зеленского
Но наверное, прокатят)
Ну то на Трампа гавкай, умник!