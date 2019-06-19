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 Политика Украины
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 Они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина, - Джемилев о приговоре крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что приговоренные 18 июня к длительным срокам заключения фигуранты симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", освободятся раньше назначенного времени.

Такое мнение 18 июня он выразил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Это не новость, они всем дают такие "драконовские" сроки. Но я думаю, что они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина. Они, как и все другие, освободятся раньше приговора. А репрессивная машина будет работать дальше. У них и другого выхода нет. У Путина могут только на терроре и держатся", – сказал Джемилев.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 18 июня Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам. Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

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12 октября 2016 года в оккупированном РФ Крыму были проведены обыски в пяти семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир": Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

Источник: https://censor.net.ua/n3133002
 
 
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кацапстан - тюрьма народов. и просто тюрьма Они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина, - Джемилев о приговоре крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 3580
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ну по сравнению с лугандоном в крыму, конечной, рай...
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Дарма пан Джемільов зв'язавсь з Порошенком. Користі татарам від Порошенка не буде, як і українцям. Не кожен, хто каже приємні тобі слова, є щирий і готовий виконувати свої обіцянки. Людину треба судити по справах, а не по словах
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Вот сейчас прямо про Зеленского было...
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Джемилев хитрый татарин. Хочет Крым получить на тарелочке. Ху-ху не хо-хо?
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Вони вийдуть на волю ще до кінця літа, бо у серпні путлєра не стане.
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Давно я понял что кр.татары не чеченци!?
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З кацапами зрозумiло. Але хочется щоб пан Джемильов пояснив чому вiн підтримує "Хізб ут-Тахрір"? Я почитав основні тези прихильників даної організації і був м'яко кажучи здивований. Вони вважають Україну "тагутскою державою" і стверджують, що воювати за
тагутску державу - харам. Також вони виступають за всесвітній Халіфат з шаріатськими законами. А християни, якщо хочуть жити в Халіфаті повинні платити джизью (податок) на користь мусульман в обмін на захист. Може Джемільов пояснить нам українцям-кафiрам, яке місце нам уготовано Хізб ут-Тахріром?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОни не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина, - Джемилев о приговоре крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"
 
 
 
 
 
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