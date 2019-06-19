 Они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина, - Джемилев о приговоре крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"

Такое мнение 18 июня он выразил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Это не новость, они всем дают такие "драконовские" сроки. Но я думаю, что они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина. Они, как и все другие, освободятся раньше приговора. А репрессивная машина будет работать дальше. У них и другого выхода нет. У Путина могут только на терроре и держатся", – сказал Джемилев.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 18 июня Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам. Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.
12 октября 2016 года в оккупированном РФ Крыму были проведены обыски в пяти семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир": Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.
тагутску державу - харам. Також вони виступають за всесвітній Халіфат з шаріатськими законами. А християни, якщо хочуть жити в Халіфаті повинні платити джизью (податок) на користь мусульман в обмін на захист. Може Джемільов пояснить нам українцям-кафiрам, яке місце нам уготовано Хізб ут-Тахріром?