 У арестованного после массовых обысков крымскотатарского активиста Газиева ухудшилось состояние здоровья, - адвокат

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Газиева Александр Стасюк, передает Цензор.НЕТ.
"В очередной раз у Газиева ухудшилось состояние здоровья. Я узнал об этом позавчера и сразу связался с организацией, которая помогала организовать медобследование в первый раз. Это отделение движения "За права человека" в Ростове. В четверг планируется заседание ОНК, в ходе которого будет рассмотрен вопрос оказания помощи Сервету Газиеву. По нашей информации, надлежащей медицинской помощи он не получает. То есть после обследования лечение ему назначено, но ему ставят уколы, которые просто снимают симптомы болезни. Но не проводят полного лечения", – рассказал адвокат Газиева.
По словам защитника, Газиев в суде жаловался на частые боли в желудке и почках, а также проблемы с сердцем.
Оккупанты 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего были задержаны 24 активиста. Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один – Раим Айвазов – содержится в СИЗО Симферополя, еще один – Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.
Сімнадцять років такий строк
Отримали кримські татари
Москаль їм дав новий урок
За незалежність думок кара.
Немає злочину в людей
Проступок в діях їх відсутній
Сам факт є із Москви свиней
Що корінний народ присутній.
Забув москаль, що був він раб,
І дань платив васал Хану Гірею
А коли Кримський хан ослаб,
Знищити весь народ- виніс ідею.
Під час війни їм дав «ярлик»,
Що вони зрадники й фашисти,
Всіх вивіз в Азію кацап-м'ясник,
Вбивали націю ******* терористи.
Росія, то страшна тюрма,
Катує там народи і вбиває
Їх пропаганда в світі є дурман
Скрізь привід для розправ шукає.
Нацистські підлі, чорні сили,
Прикрившись казкою, що «брат»
Крим і людей в нас захопили
Московський вічний ворог-кат.
Видавлюють з Криму татар
Другий раз націю цілу вбивають,
Їх душогуб, кривавий «цар»
Невже у світі це не знають?
А де сховався той наш світ
Що декларує себе вільним?
Що знищують всю націю, їх цвіт,
Руйнуються святині України.
Де США й розвинута Європа?
Як вони ходять по одній землі
Бо розвивається з Москви хвороба
Із психопатом старим на чолі.
18.06.2019
Анатолій Березенський