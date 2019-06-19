 У арестованного после массовых обысков крымскотатарского активиста Газиева ухудшилось состояние здоровья, - адвокат

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Газиева Александр Стасюк, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз у Газиева ухудшилось состояние здоровья. Я узнал об этом позавчера и сразу связался с организацией, которая помогала организовать медобследование в первый раз. Это отделение движения "За права человека" в Ростове. В четверг планируется заседание ОНК, в ходе которого будет рассмотрен вопрос оказания помощи Сервету Газиеву. По нашей информации, надлежащей медицинской помощи он не получает. То есть после обследования лечение ему назначено, но ему ставят уколы, которые просто снимают симптомы болезни. Но не проводят полного лечения", – рассказал адвокат Газиева.

По словам защитника, Газиев в суде жаловался на частые боли в желудке и почках, а также проблемы с сердцем.

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Оккупанты 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего были задержаны 24 активиста. Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один – Раим Айвазов – содержится в СИЗО Симферополя, еще один – Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.