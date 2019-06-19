 Количество отравившихся в ресторане на Львовщине выросло до 26 человек, из них семеро детей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов 19 июня в Каменка-Бугской центральной районной больнице с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция находится на лечении 26 человек, из них 7 детей (за сутки госпитализированы 9 человек, из них 3 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в пгт. Каменка-Бугская", - сказано в сообщении.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
После всех этих воплей, что донимают проверками честных предпринимателей?...
Последствия мы начали ощущать в 2017 году, когда впревые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство некачественных продуктов питани