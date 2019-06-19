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Все про:Львовщина (1678) отравление (1262) ГСЧС (2107)

 Количество отравившихся в ресторане на Львовщине выросло до 26 человек, из них семеро детей, - ГСЧС

Количество отравившихся в кафе "Озон" в Каменке-Бугской (Львовская обл.) значительно возросло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 19 июня в Каменка-Бугской центральной районной больнице с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция находится на лечении 26 человек, из них 7 детей (за сутки госпитализированы 9 человек, из них 3 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в пгт. Каменка-Бугская", - сказано в сообщении.

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Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3132996
 
 
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отравление озоном. выяснится именно этот случай.
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а разве еще есть эта служба?
После всех этих воплей, что донимают проверками честных предпринимателей?...
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Так и я о том же. Теперь и спросить за бардак с медкнижками, грязь, антисанитарию в общепите, в магазинах, садах, школах, больницах, на рынках..., не с кого. Травите, господа бизнесмены людей, а мы вас оштрафуем, если что на 104 грн, всего и делов то. Зато никто не "мешает бизнесу проверками", не мешает им травить людей, проще говоря.
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а ты открой бизнес и узнаешь, какие есть службы )))
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Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий… - нарешті вирішили помити посуд, а до цього навіть не здогадувалися, що його треба мити після кожного відвідувача...
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Вторую неделю мусолят. Продержатся пусть и пойдут морду хозяину кафе набьют. Делов то.
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Это уже другой случай, не тот что был на той неделе. Тот уже проехали, замяли... На следующей неделе будет новый, при отсутствии системы контроля это закономерность. Ничего не меняется. Есть вне дома стало опасно, да и дома тоже, потому как продукты в магазинах и на рынках тоже не всегда пригодны к употреблению. Государство устранилось от своей обязательности обеспечения безопасности граждан, реагируя лишь на сам факт отравления, да и то без реальных уголовных наказаний виновных, а просто констатируя факт.
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впервые в ресторан я попал точно после школы
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Время шло, а люди всё травились и травились. Кількість отруєних у ресторані на Львівщині зросла до 26 осіб, з них семеро дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8284
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Это началось при Премьер-Министре Яценюке. В 2014 году активно кричали, что власть "душит" частный бизнес, гнобит проверками мелких прыщавых предпринимателей). В итоге Яценюк запрещает проводить внеплановые проверки разных ЧП,ПП, ТОВ и т.д. и фактически уничтожает Санэпидемслужбу, лишив половины полномочий и урезав часть функций.
Последствия мы начали ощущать в 2017 году, когда впревые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство некачественных продуктов питани
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество отравившихся в ресторане на Львовщине выросло до 26 человек, из них семеро детей, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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