 Количество отравившихся в ресторане на Львовщине выросло до 26 человек, из них семеро детей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 19 июня в Каменка-Бугской центральной районной больнице с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция находится на лечении 26 человек, из них 7 детей (за сутки госпитализированы 9 человек, из них 3 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в пгт. Каменка-Бугская", - сказано в сообщении.

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Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.