 Самое важное значение Минских соглашений в том, что РФ формально признает территориальную целостность Украины, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на слушаниях в Сенате на тему "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России" заявил Курт Волкер.
"Очень важно, чтобы Минские договоренности сохраняли свою силу, поскольку самое важное их значение в том, что Россия формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого", - подчеркнул американский дипломат.
Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины также назвал Минские договоренности базой для сохранения санкций Евросоюза.
Кроме того, по словам Волкера, этот документ содержит общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира.
"Прекращение огня, отвод вооружений, обеспечения гуманитарного доступа – все эти вещи являются необходимыми для принятия решений", - подчеркнул он.
По словам дипломата, "Минску" не хватает только одного – политической воли со стороны Москвы, отрицающей свою ответственность в этом процессе.
"Я думаю, что Минские договоренности направлены на достижение очень важной цели", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.
Слабо называть вещи своими именами и признать, что РФия ничего не признает и надо бы что-то с этим делать?
Одно и тоже.
Одинаковые блаблабла который год.
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Такой вопрос назрел.
Украина до 1994 года была 3 ( ТРЕТЬЕЙ) в м и р е Ядерной Державой .
В 1992 в мае месяце на всемирном совещании в Москве президент Украины КРАВЧУК и
Президенты союзных республикподписали соглашение с представителями главных ядерных государств
о постепенном
ПОСТЕПЕНННОМ снижении ядерного паритета Украины - Казахстана и Белоруси.
Начиная с1993 года безо всяких гарантий
безопасности г о су д а р с т в а УКРАИНА -
Кравчуком был издан указ о снятии с БД (боевого Дежурства) самых современных (даже на это время)е стратегических комплексов РС - 22Б РС20 - со стартовых позиций в Первомайске (Побужное) 60 комплексов и Хмельницком 45 комплексов .
Какие тогда были гарантии Ядерного клуба о безопасности Украины.
Ответ - н и г д е
не зафиксировано соглашений о безопасности и территориальной целостности страны . А Кравчук тем временем взрывает стартовые позиции ( это 1993 год).
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Раково г. Хмельницкий. Вооружение комплекс ОС.
там подписянты и РФ и США и обое кинули Украину
США вместо помощи установили эмбарго на поставку оружия
чтобы хйло мог спакойно убивать украинцев