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 Политика Украины, За рубежом
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 США должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами, - Хербст

Реагирование Запада на агрессию РФ против Украины, включающее помощь украинской армии, является существенным, однако не слишком эффективным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на слушаниях в Сенате заявил директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст.

По убеждению Хербста, США должны усилить поддержку Украины.

"Западные санкции имеют реальную цену для российской экономики. Из-за них РФ теряет ежегодно 1,5% ВВП", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, западная военная поддержка, особенно обеспечение Украины современным оружием, таким как противотанковые системы Javelin, усиливает давление на Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер

"Я приветствую президента Трампа за его решимость в предоставлении оружия Украине. Однако США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем Javelin Украине, а также обеспечить ее большим количеством контрбатарейних радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев", - подчеркнул Хербст.

Кроме того, по его мнению, США должны обеспечить Украину береговыми радарами, скоростными катерами для специальных операций Mark V и противокорабельными ракетами.

"Это поможет Украине сдерживать кремлевские провокации на море, рост количества которых мы наблюдаем на протяжении последних 18 месяцев", - заметил эксперт.

В этой связи он отметил: "Западная поддержка Украины является существенной, но она не такая эффективная, какой могла бы быть".

Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера.

Также читайте: В Конгрессе США хотят расширить список вооружений, поставляемых Украине и предоставить статус "главного союзника"

Источник: https://censor.net.ua/n3132992
 
   
 Топ комментарии
 
Яка тобі різниця, кацапе? Як жив у гівні, так і будеш жити☹️
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Если бы ЗЕ дал возможность НАТО быстро в Украине базы построить. , то украинцы бы простили ему ПРОКОЛЫ ТИПА ШАУРМЫ, ШОРТ и отсутствие велосипеда
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воно наше повітря псує - в Сумах цей ватнік коптить.
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А ведь это только пару месяцев без Порошенко...

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Как бы на 4-6 месяце без пороха те,что есть не забрали,с таким курсом.
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Вони не просто так дають..
Напевно і ми маємо за це якось віддячити.
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Однозначно. Мир можно разделить на правых и левых. Никому в сторонке отсидется не удастся. Если ВТУПУЮ не давить за правых,то левые потом всех просто отымеют.
Потому интеллигентность надо оставить для посещения театра.😀😀😀
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Дик баблос виділяють . і на ці ж гроші військові закупки . ..І штати - не впрогарі .
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СШП мають залишити Україну в спокої.
Тоді в нас все наладиться.
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Яка тобі різниця, кацапе? Як жив у гівні, так і будеш жити☹️
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воно наше повітря псує - в Сумах цей ватнік коптить.
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Тоді йому буси з паперу. Хай тішиться. Переїде до кацапії, дамо щось краще. Можливо з пластмаси😄
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андрюша, що у вас забрали штати ?
а ну ж хутко перелічив !
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" США должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами "


Ок , но за ваш счет . Вы нам должны , харанты сраные .
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Ну, беня на горючем для армии наварил 20 лярдов зелени и никто никому не должен.
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У тебя трошки ошибачная инфа . Он наварил не 20 ярдов , а 2 триллиона . Инфа 146 %
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Не путай со свинрчуками, которые уже посажены окружным судом!
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Если бы ЗЕ дал возможность НАТО быстро в Украине базы построить. , то украинцы бы простили ему ПРОКОЛЫ ТИПА ШАУРМЫ, ШОРТ и отсутствие велосипеда
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А вы прислушивайтесь. Я знаю больше , чем вы. 😀😀😀
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Вата, запомни - СЛОВО" ПАТРИОТ" изгаживает только хремлевская тролеферма. Так как для ВАРВАРСКОЙ империи патриоты в других странах - це смерть
Так что кацап , тебя высчитали 😀😀😀
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у кацапни энурез начинается если у соседей приходят национальные лидеры к власти а не кацапская агентура.Иперское дерьмо лезет со всех дырок
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Тебе известно , шо тебя внесли в голубой список ? Поздравляю
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Интересная осведомленность у вас 😀😀😀
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В России угрожают войной в случае размещения баз США в Украине ,Московии выгодно держать Украину как буферное государство,если Московия не вернула обратно свою бывшую колонию Украину в стойло,то Московии выгодно использовать украинское пространство для запуска ракет с ядерными боеголовками, а так же сбивать оветные ракеты с ядерными боеголовками над украинскими городами . одним словом московиты идите на фик,если вам не нравится что рядом,тогда свою столицу переносите в Екатеринобугр
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Эх, еще бы самолётов и вертолётов дали побольше!
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И крысюка ботоксного по стенке размазали
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чует хлопец, что зеля скоро путю в защитники позовет.
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Так повинні дати чи ми повинні купувати, бо Волкер заявив, що нам потрібно купувати зброю в США.
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Давно уже пора запускать Ленд-лиз для Украины! Но рыжему павлину еще полтора года вытанцовывать перед путлером...
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може краще маленькі ядерні заряди дозволили б, бо це є дійсно сила, поставимо їх на Грім і у разі потреби спалимо маскву...!!!!
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об этом на слушаниях в Сенате заявил директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст

8 ****. 2018 г. - Экс-посол США Хербст призвал Запад предоставить Украине современное летальное вооружение ... с высадкой на берег, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст

Экс-посол США Джон Хербст предсказал крах экономики Украины ... Евразийского центра «Атлантического Совета» Джон Хербст заявил, что украинская .... технологий и массовых коммуникаций 16 октября 2015 г.

10 февраля 2015 г. в 09:15. Бывший посол США в Украине, а ныне влиятельный политик Джон Хербст в эфире ТСН заявил, что вопрос поставок оружия

(2015 г- 2019 г )19.06.19 07:44 США должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами, - Хербст
Заходит Василий Иванович к Петьке, а тот сидит, и что-то пишет.
- Петька, ты чего там пишешь?
- Да вот, Василий Иванович, оперу пишу.
- А про меня напишешь?
- И про тебя, и про Анку… Опер сказал про всех написать!
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США цента даром не дадут. Пример - "Исланды". Задарма? Доставка в сухом доке, 10,7 млн долларов + расконсервация + обучение экипажей, именно в США + ежегодное ТО + запчасти, а сыпаться это старье будет регулярно. Ну и вишенка на тортик - Украина к этим "бесплатным" должна купить два списанных, за деньги, и далее по списку. И все это за старье, на утилизации которого США сэкономили. И что, эти катера изменят расклад сил на море?
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Бывал в Финляндии или Чечне? Погугли о Монергейме, и его линии. Кто это был?
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Ну и еще, конечно надо еще больше "Джавелин" в склад на Яворивщине, и усилить охрану морпехми США
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Слово ДОЛЖНЫ, возможно как-то не... соответствуют контексту, не правда ли!? Даже пани Зеркали и та другая с двойной фамилией, -"через черточку", - все время говорят и пишут ДОЛЖНЫ... Вот такая дипломатия... хуторская... Как и журналистика. Пригласили бы хоть старую учительницу литературы... А то все из "академии" мишипоплавских
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Для тих,хто немає грошей,спеціально:США здебільшого розраховують не тільки на миттєвий прибуток,але й на довготермінову перспективу,тому зібралися і вже обговорюють БЕСПЛАТНЕ переоснащення Европи на американську зброю.По підрахункам-безплатне переозброення Європи окупить себе тільки через 25-ть років при середньостатичних витратах США на локалізацію смертельно-небезпечних американськьким ітересам світових конфліктів.Скажімо,бюджет Аппле рівний бюджету раші=234 млрд.долларів,а складаючи разом інтереси усіх американських компаній-перехід Європи на американське озброєння обійдеться недорого,але залишить за бортом ту ж рашу на 25-ть років,та за рахунок постачання нової зброї та комплектуючих почне приносити млрдні прибутки США.А ви тут "де взяти грошей?"Звичайно,при безвізі з агресором,при корупції,при безвільній політиці-грошей вам і не бачити,бо гроші ******* тишу офшорів,а не грізний окрик із дупи бариги:"Дайте бабла-я-найбільший пецріот!"
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Ну если должны просто дать, то надо просто брать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами, - Хербст
 
 
 
 
 
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