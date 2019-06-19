Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю, - Волкер.

Об этом на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США заявил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Тема слушаний - "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России".
"Если Россия хочет, чтобы Украина снова стала частью российской сферы влияния, "Российской империи", то я думаю, что эта возможность утрачена. Ведь украинский народ уже никогда не вернется туда", - отметил Волкер.
Он подчеркнул, что США, Евросоюз и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией России, цель которой восстановить контроль над Украиной.
"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранять объединенную мощную западную политику. США и ЕС ввели санкции, усилили их. Мы сняли ограничения на поставки Украине летального оружия", - отметил Волкер.
Кроме того, он напомнил о выделении дополнительной помощи со стороны США для Украины в сфере безопасности и обороны.
"Следовательно, мы усиливаем нашу позицию, и я считаю, что эта позиция является стойкой", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.
хочешь быть цём-цём с рашей?
вот в этом и есть ваша порохолахтинская суть!!!
А Цензор міг би і написати..
І більш детально пояснити, чому на виступ ЗЕ образились українські жінки.
Де та сама фраза ?
Пропаганда робить свою справу.
Наприклад на росії дуже багато шанувальників сталінізму серед вікової групи 20+, вони сумують за совком і прагнуть відродити вялікую державу, навіть 40річні "недоумевают "..
В нас і так великий відсоток за дружбу з рашкою, і це без найватяніших Криму і частини Дамбасу, уявіть, якщо включити пропаганду на повну...
Пете об этом скажите, а то он очень переживает, на покой не хочет идти.