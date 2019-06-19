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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю, - Волкер

Попытки Кремля вернуть Украину под свое влияние, сделать ее частью "Российской империи" не будут иметь успеха, поскольку этого уже не захочет украинский народ.

Об этом на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США заявил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Тема слушаний - "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России".

"Если Россия хочет, чтобы Украина снова стала частью российской сферы влияния, "Российской империи", то я думаю, что эта возможность утрачена. Ведь украинский народ уже никогда не вернется туда", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что США, Евросоюз и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией России, цель которой восстановить контроль над Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранять объединенную мощную западную политику. США и ЕС ввели санкции, усилили их. Мы сняли ограничения на поставки Украине летального оружия", - отметил Волкер.

Кроме того, он напомнил о выделении дополнительной помощи со стороны США для Украины в сфере безопасности и обороны.

"Следовательно, мы усиливаем нашу позицию, и я считаю, что эта позиция является стойкой", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

Источник: https://censor.net.ua/n3132990
 
   
 Топ комментарии
 
В этом очень сильно пострался кремлевский хуйло, сделав укранским ватникам прививку от совка на многие годы вперед своим имперсикм идиотизмом.
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да уж лучше с ними потерять чем в вонючим кацапским шайтантом НАЙТИ... рано или поздно все "находки" вылезут боком.... внукам закажу что за народ живет по соседству..
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В этом очень сильно пострался кремлевский *****, сделав укранским ватникам прививку от совка на многие годы вперед своим имперсикм идиотизмом.
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быстрее бы уже эту тварь за лапы и на погост ... куда интересно этот кусок дерьма определят... уж больно много народа желали бы помочиться на его последнее пристанище
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да уж лучше с ними потерять чем в вонючим кацапским шайтантом НАЙТИ... рано или поздно все "находки" вылезут боком.... внукам закажу что за народ живет по соседству..
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мені про них сказала баба ще в 70-х, що нічого доброго від них не буде Росія остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію, - Волкер - Цензор.НЕТ 3579
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Ой , мистер .. ! Как бы хотелось чтобы ты не ошибался .. Пока же , возможности кацапов только повысились . Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю, - Волкер - Цензор.НЕТ 8357 .
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Для ваты специально немного из его текста:Прогресс Украины и Злонамеренная деятельности России-налицо; Незаконная аннексия Россией Крыма и вторжение на Донбасс-факт. Обеспечение и приверженность успеху Украины как демократического общества, в котором украинцы могут свободно определять свой путь,ДОЛЖНЫ оставаться главным приоритетом для Соединенных Штатов и наших союзников.Соединенные Штаты ДОЛЖНЫ продолжать поддерживать демократический путь Украины, ее евроатлантическое будущее и ее способность защищать себя в военном отношении от продолжающейся российской агрессии. Сдерживание все более агрессивной России должно начаться в Украине.
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Угу , пока этот американский пропагандист чешет нам по ушам , Медведчук скупил уже 3 канала , шоб промывать мозги украинским дебилам .
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Почемуто при Порошекно Волкер не далал подобных заяления. Знал про петиных партнеров и их реальные цели.
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то есть, ты не поддерживаешь Волкера?
хочешь быть цём-цём с рашей?

вот в этом и есть ваша порохолахтинская суть!!!
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Меркель стало плохо рядом с Зеленским.

Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю, - Волкер - Цензор.НЕТ 8678
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Все СМИ об этом трубят. Конечно все кроме Цензора. Росія остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію, - Волкер - Цензор.НЕТ 4380
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пожилому человку стало плохо от жары. что тут удивильного. Трубят тоько идиоты как ты.
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від жари такого не буває.
А Цензор міг би і написати..
І більш детально пояснити, чому на виступ ЗЕ образились українські жінки.
Де та сама фраза ?
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Многие СМИ сегодня опубликовали видео со встречи Зеленского и Меркель, где канцлера Германии начало сильно трясти. Позже она объяснила это недомоганием из-за жары
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Она призналась позже , что на дух не переносит запах шаурмы . .
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Он просто лыбился в нее. Даже руки не подал. Позор на весь мир.
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Сначала он даже делал вид что ничего не замечает.
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Добре якщо так... Але я сумніваюсь.
Пропаганда робить свою справу.
Наприклад на росії дуже багато шанувальників сталінізму серед вікової групи 20+, вони сумують за совком і прагнуть відродити вялікую державу, навіть 40річні "недоумевают "..
В нас і так великий відсоток за дружбу з рашкою, і це без найватяніших Криму і частини Дамбасу, уявіть, якщо включити пропаганду на повну...
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У нас таких совков неболее 20% судя по рейтингам опаблоков. С каждым днем их становится меньше, потмоу что это старики, помирают.
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А сколько этот Волкер получает из нашего бюджета ? Только не говорите мне , шо он находится в Украине за американский счет .
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Ещё не окончатльно.,, - пересажаем старую воровскую кагалу - тогда уже будет ОКОНЧАТЕЛЬНО
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Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю, - Волкер.

Пете об этом скажите, а то он очень переживает, на покой не хочет идти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю, - Волкер
 
 
 
 
 
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