Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю, - Волкер.

Об этом на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США заявил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Тема слушаний - "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России".

"Если Россия хочет, чтобы Украина снова стала частью российской сферы влияния, "Российской империи", то я думаю, что эта возможность утрачена. Ведь украинский народ уже никогда не вернется туда", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что США, Евросоюз и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией России, цель которой восстановить контроль над Украиной.

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"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранять объединенную мощную западную политику. США и ЕС ввели санкции, усилили их. Мы сняли ограничения на поставки Украине летального оружия", - отметил Волкер.

Кроме того, он напомнил о выделении дополнительной помощи со стороны США для Украины в сфере безопасности и обороны.

"Следовательно, мы усиливаем нашу позицию, и я считаю, что эта позиция является стойкой", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.