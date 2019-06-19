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 Политика Украины, За рубежом
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 РФ хотела использовать украинских моряков как разменную монету, поэтому сейчас отказывается выполнять решение трибунала ООН, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия использует захваченных в Керченском проливе украинских моряков для достижения своих целей на международной арене, в том числе, в международных спорах с Украиной.

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

"Но, понимаете, почему Россия отказывается выполнять (решение международного трибунал по морскому праву. - КР) - мы ей перебили игру. То есть Россия хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас использовать их как рычаг. Просто их на что-то разменять", - заявил Климкин.

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Министр напомнил, что есть четкое решение международного суда, по которому Россия должна освободить украинских моряков. Он надеется, что при широкой международной поддержке украинских моряков удастся вернуть из российского заключения домой.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132986
 
 
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что б получить эту монету ее надо было просто и банально отдать ,перед выборами в аккуратт.но не сложилось .монеты на дороге не валяются и на деревьях не растут
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невже так важко закрити важіль на трубі до європи? на 30-60 хв. гадаю буде достатьно!!!
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