EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  793  21
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (421) оружие (3711) Волкер Курт (440)

 Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что она намерена это сделать", - сказал сотрудник Госдепартамента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер: "5 лет назад освободили Мариуполь. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда"

Он не указал, о каком именно вооружении идет речь. Однако назвал среди приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.

"Глядя в будущее, мы должны рассмотреть (возможность поставок. - Ред.) систем ПВО, прибрежной обороны... Все они очень важны", - отметил американский дипломат.

Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера.

Также читайте: В Конгрессе США хотят расширить список вооружений, поставляемых Украине и предоставить статус "главного союзника"

Источник: https://censor.net.ua/n3132985
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошее было бы дело. И в долгосрочной перспективе привело бы к установлению особо дружественных отношений со США👍
 показать весь комментарий
 
Хорошее предложение было бы четыре , пять лет назад , когда джавелины нужны были , а сейчас у Украины самой птрк есть , лучше и дешевле . А что-то посерьёзнее - предлагайте , и не только покупать . Где бы сейчас был Израиль , если бы всё покупал ?
 показать весь комментарий
 
Він вже в кремльовскому сортирі.
Хуйло підтерло ним сраку.
Якшо не знав.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не ну падаждите!!!,а как Будапештский папирус
 показать весь комментарий
 
Він вже в кремльовскому сортирі.
***** підтерло ним сраку.
Якшо не знав.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошее было бы дело. И в долгосрочной перспективе привело бы к установлению особо дружественных отношений со США👍
 показать весь комментарий
 
 
Лучше с военной базой под Харьковом.
 показать весь комментарий
 
 
Купувати зброю в США це добре, але необхідно розвивати свій ВПК, оскільки це тисячі нових робочих місць в Україні.
 показать весь комментарий
 
Якщо зебілів потрясти, то там багато шишей набереться...))
 показать весь комментарий
 
 
Так в счёт контрибуций от москалей.США гарный коллектор по вышибанию долгов з москалей.Нехай Будапешт отрабатывают
 показать весь комментарий
 
Хорошее предложение было бы четыре , пять лет назад , когда джавелины нужны были , а сейчас у Украины самой птрк есть , лучше и дешевле . А что-то посерьёзнее - предлагайте , и не только покупать . Где бы сейчас был Израиль , если бы всё покупал ?
 показать весь комментарий
 
 
«Я вважаю, що для України не лише повинні бути відкриті двері в НАТО, а що США має провести її через ці двері. Путін не зможе поводитись з країною, яка збирається вступити в НАТО, просто окуповуючи її території», - Джеймс Джей Карафано із The Heritage Foundation.
(С)
@chastime
 показать весь комментарий
 
_Меркеляка, курва, закрыла нам двери в 2008 (как и Грузии). В итоге расия сначала напала на Грузию, после убила польскую верхушку под Смоленском, а затем напала на Украину. Меркель - путлеровская падла, играющая роль противника путлера. И играющая весьма неубедительно, ибо дела её красноречивей миллионов пустых её слов.
 показать весь комментарий
 
Там наша «Меркеляка» попрацювала:
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/

За рахунок зміщення західних акцентів з Ющенка на Тимошенко відбувається непомітна для ока, але системна трансформація зовнішньополітичного вектору України.
Курс на вступ до НАТО, оголошений президентом, зазнав поразки. Дві спроби отримати План дій по членству в Альянсі протягом 2008 року провалилися. ПДЧ нереальне для України і в 2009 році - всередині України в цьому напрямку не зроблено нічого.
Близьке закінчення президентських повноважень Ющенка ознаменується тим, що на чолі України зникне провідник ідеї євроатлантичної інтеграції. Фаворити наступних виборів - Юлія Тимошенко і Віктор Янукович - є опонентами НАТО.
А єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства.
Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально".
 показать весь комментарий
 
 
_Меркеляка - это тварь, которая всё своё время на посту канцлера системно действует против Украины и в интересах кремля! Не-за-ви-си-мо от того, кто у власти в Украине. Так понятней?
 показать весь комментарий
 
РФии! Кого в Украине защищаете вы?Может руса с Кия(русския)Но русы-это Рюрикова Уния Словян(рус),как оределение с 10-го века,а не москальское самоопределение "мы русские".Da,будьте вы хоть "мы вяликие"-хотя-бы-сидите на бутыле в своих международно признанных границах,а не нападайте,как подлые шакалы-агрессоры,на чужие земли!Оккупанты,ночью захватившие часть земли укра(Унии Киевских Русов)не могут быть "русы с Кия".Вы есть-рашисты свого недосцаря путлера,которые на 1/7 части суши имеют 140 млн.поголовья (вместо 3.5 млрд.на идентичной территории соседей)из за постоянных войн и имперской грызни внутри вашей **********.Вас окружающие народы ведь не зря назвали кассапами от тюркского слова мясники в смысле палачи.Так что даже ваши собственные самоопределения типо "кацап"(как цап)-лживы,как вой голодных шакалов(в шкуре какцапа)на луну и ,поэтому,именно от вас и должны укры защищать свою землю с мощным американским оружием в руках и днём и ночью!
 показать весь комментарий
 
Пусть лучше мы будем должны Америке,чем касабам...
****** вонючие....
 показать весь комментарий
 
у бени и вазелина бабла много.. нужно потрусить этих барыг - вернуть украденное из офшоров
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер
 
 
 
 
 
 вверх