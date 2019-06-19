 Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что она намерена это сделать", - сказал сотрудник Госдепартамента.
Он не указал, о каком именно вооружении идет речь. Однако назвал среди приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
"Глядя в будущее, мы должны рассмотреть (возможность поставок. - Ред.) систем ПВО, прибрежной обороны... Все они очень важны", - отметил американский дипломат.
Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.
50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера.
***** підтерло ним сраку.
Якшо не знав.
(С)
@chastime
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
За рахунок зміщення західних акцентів з Ющенка на Тимошенко відбувається непомітна для ока, але системна трансформація зовнішньополітичного вектору України.
Курс на вступ до НАТО, оголошений президентом, зазнав поразки. Дві спроби отримати План дій по членству в Альянсі протягом 2008 року провалилися. ПДЧ нереальне для України і в 2009 році - всередині України в цьому напрямку не зроблено нічого.
Близьке закінчення президентських повноважень Ющенка ознаменується тим, що на чолі України зникне провідник ідеї євроатлантичної інтеграції. Фаворити наступних виборів - Юлія Тимошенко і Віктор Янукович - є опонентами НАТО.
А єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства.
Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально".
****** вонючие....