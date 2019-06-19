 Facebook запустит собственную криптовалюту Libra

Facebook заявила, что она связалась с 28 партнерами, чтобы сформировать ассоциацию Libra, основанную в Женеве организацию, которая руководит новой цифровой монетой, которую она запустит в первой половине 2020 года, говорится в маркетинговых материалах и интервью с руководителями, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Facebook также создала Calibra, дочернюю компанию, которая будет предлагать цифровые кошельки, связанные с платформами обмена сообщениями Messenger и WhatsApp, чтобы хранить, передавать и тратить новую криптовалюту, что будет обеспечиваться активами, поддерживаемыми правительством.
Компания, базирующаяся в Менло-Парк, штат Калифорния, имеет большие амбиции относительно криптовалюты, но вопрос конфиденциальности потребителей или регуляторные барьеры могут стать значительными препятствиями.
Компания Facebook надеется, что она не только обеспечит транзакции между установленными потребителями и предприятиями во всем мире, но и будет предоставлять потребителям доступ к финансовым услугам.
В пейсбуке решили слегка отреформировать мыролюбно своих пользователей? устроить госдеповскую версию роттердама++?
Только дебил может доверить этой *************** конторе свои бабки.
Бабки будут там, где и голоса домохозяек, которые голосовали, как сказали им пригожинские тролли.
Американское аэрокосмическое агентство приостановило производство приборов для российской космической обсерватории «Спектр М». Это произошло из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском. По прогнозам российских ученых, запуск обсерватории должен состояться в начале 30-х годов. Представители института пожаловались на то, что деньги, которые выделяет Роскосмос на научные проекты все время сокращается.
На первых порах она будет дешёвой, а потом будет расти...
продаю
Ермолочник попался на продаже личных данных пользователей всем кто платил бабло и лавочку прикрыли.И вот ермолкин придумал новый способ облегчить карманы лошни на некоторое количество денежных знаков.