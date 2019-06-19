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Все про:Facebook (278) криптовалюта (22)

 Facebook запустит собственную криптовалюту Libra

Компания Facebook Inc планирует запустить криптовалюту под названием Libra в следующем году в рамках своих усилий по расширению за пределы социальных сетей - в электронную коммерцию и глобальные платежи.

Facebook заявила, что она связалась с 28 партнерами, чтобы сформировать ассоциацию Libra, основанную в Женеве организацию, которая руководит новой цифровой монетой, которую она запустит в первой половине 2020 года, говорится в маркетинговых материалах и интервью с руководителями, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Facebook также создала Calibra, дочернюю компанию, которая будет предлагать цифровые кошельки, связанные с платформами обмена сообщениями Messenger и WhatsApp, чтобы хранить, передавать и тратить новую криптовалюту, что будет обеспечиваться активами, поддерживаемыми правительством.

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Компания, базирующаяся в Менло-Парк, штат Калифорния, имеет большие амбиции относительно криптовалюты, но вопрос конфиденциальности потребителей или регуляторные барьеры могут стать значительными препятствиями.

Компания Facebook надеется, что она не только обеспечит транзакции между установленными потребителями и предприятиями во всем мире, но и будет предоставлять потребителям доступ к финансовым услугам.

Источник: https://censor.net.ua/n3132983
 
 
 Топ комментарии
 
американская версия МММ?
В пейсбуке решили слегка отреформировать мыролюбно своих пользователей? устроить госдеповскую версию роттердама++?
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Помните, как все охали и ахали, когда агенты пуйла обвели ФБ вокруг пальца и за три копейки увели данные трёх миллионов юзеров сети?
Только дебил может доверить этой прошмандовачной конторе свои бабки.
Бабки будут там, где и голоса домохозяек, которые голосовали, как сказали им пригожинские тролли.
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Ермолочники - напёрсточники осваивают цифровые технологии для разведения лохов в глобальных масштабах. Благо лохов в любом государстве не менее 70% населения. ВОн выше уже отписались что будут покупатьFacebook запустит собственную криптовалюту Libra - Цензор.НЕТ 2842

Ермолочник попался на продаже личных данных пользователей всем кто платил бабло и лавочку прикрыли.И вот ермолкин придумал новый способ облегчить карманы лошни на некоторое количество денежных знаков.
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американская версия МММ?
В пейсбуке решили слегка отреформировать мыролюбно своих пользователей? устроить госдеповскую версию роттердама++?
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Помните, как все охали и ахали, когда агенты пуйла обвели ФБ вокруг пальца и за три копейки увели данные трёх миллионов юзеров сети?
Только дебил может доверить этой *************** конторе свои бабки.
Бабки будут там, где и голоса домохозяек, которые голосовали, как сказали им пригожинские тролли.
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Очередной лохотрон как и биткойны. Заработают еденицы, остальные останутся возле разбитого корыта.
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офф топ
Американское аэрокосмическое агентство приостановило производство приборов для российской космической обсерватории «Спектр М». Это произошло из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском. По прогнозам российских ученых, запуск обсерватории должен состояться в начале 30-х годов. Представители института пожаловались на то, что деньги, которые выделяет Роскосмос на научные проекты все время сокращается.
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только появится - сразу куплю!
На первых порах она будет дешёвой, а потом будет расти...
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особисто мені і нах не потрібен ні фейсбук, ні цукер-крипта
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Криптовалюти це фігня.Для початку подумайте чи США відмовиться від долара.
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Ермолочники - напёрсточники осваивают цифровые технологии для разведения лохов в глобальных масштабах. Благо лохов в любом государстве не менее 70% населения. ВОн выше уже отписались что будут покупатьFacebook запустит собственную криптовалюту Libra - Цензор.НЕТ 2842

Ермолочник попался на продаже личных данных пользователей всем кто платил бабло и лавочку прикрыли.И вот ермолкин придумал новый способ облегчить карманы лошни на некоторое количество денежных знаков.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомFacebook запустит собственную криптовалюту Libra
 
 
 
 
 
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