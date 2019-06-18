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 ЦИК 18 июня принял документы у 122 кандидатов-мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия на заседании 18 июня зарегистрировала еще 122 кандидата в народные депутаты, которые будут баллотироваться в одномандатных избирательных округах.

Общее количество зарегистрированных кандидатов-мажоритарщиков составило 583, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ЦИК.

При этом 97 человек кандидатов зарегистрированы как самовыдвиженцы, а 25 - представляют политические партии "Самопомич" (13 кандидатов), ВО "Свобода" (шесть кандидатов), "Народный Рух Украины" (два кандидата), "Справжні дії" (два кандидата), "Єдність" (один кандидат) и "Меритократическая партия Украины" (один кандидат).

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На сегодняшний день ЦИК всего зарегистрировал 511 кандидатов-самовыдвиженцев, которые будут баллотироваться в одномандатных округах, и 72 "мажоритарщика", которых выдвинули политические партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3132982
 
 
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