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 "Слуга народа" обнародует фамилии своих мажоритарщиков до 20 июня, - Разумков

Партия "Слуга народа" намерена обнародовать фамилии своих кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам до 20 июня.

Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы читателей издания "КП в Украине", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"В ближайшие два дня мы это сделаем (обнародуем фамилии кандидатов)", - сказал он.

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По его словам, список мажоритарных кандидатов в депутаты уже утвержден, но остаются технические вопросы, которые будут решены в ближайшие дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" обнародовала имена 201 кандидата от партии на выборах. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3132981
 
 
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Та то не суть важливо - можна й без прізвищ ту безмасну колоду пустих карт.
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Ну да а лешка гончеренко,курячий из бепы,тогда кто.Вы хоть петин список посмотрите.30номер ,отличная,просто монашка и эталон европейский.
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так вони достойні один одного. Візьми список пес і слуги - у пес навіть авторитетніший буде. А по здібностях - те саме.
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Берем.У пети 30 номером тетка с ютуба,от которой даже наркоманши отдыхают.Вы о чем?
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Попки-кнопкодавы...без мозгов и собственного мнения...и фамилии не имеют ни какого значения..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" обнародует фамилии своих мажоритарщиков до 20 июня, - Разумков
 
 
 
 
 
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