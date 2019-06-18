 "Слуга народа" обнародует фамилии своих мажоритарщиков до 20 июня, - Разумков

Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы читателей издания "КП в Украине", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"В ближайшие два дня мы это сделаем (обнародуем фамилии кандидатов)", - сказал он.

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По его словам, список мажоритарных кандидатов в депутаты уже утвержден, но остаются технические вопросы, которые будут решены в ближайшие дни.

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