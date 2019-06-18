 Трамп сообщил об увольнении исполняющего обязанности главы Пентагона Шанахана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 июня в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.



"Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения [на должности], чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пата за его выдающуюся службу и назначу министра армии Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны", – написал он.

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