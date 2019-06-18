Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 июня в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения [на должности], чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пата за его выдающуюся службу и назначу министра армии Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны", – написал он.
Трамп сообщил об увольнении исполняющего обязанности главы Пентагона Шанахана
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан покинет свою должность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 июня в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.
"США намерены инвестировать средства в возможности для победы над возрождающимися вооруженными силами России и Китая
По оценкам американской армии, военный потенциал российской армии достигнет пика в 2028 году, вскоре после чего, примерно в 2030 году, аналогичных результатов достигнут китайские военные.
Это дает США примерно десять лет для подготовки к этим угрозам, заявил в интервью высокопоставленный представитель Пентагона.
Высшее гражданское лицо в американской армии, министр Марк Эспер заявил, что армия сократит, откажется или перенесет на более поздние сроки около 200 оружейных программ и перенаправит средства на инвестиции в потенциал, способный победить возрождающиеся российские и китайские вооруженные силы".
Патрик Шанахан поменялся Трампом на Марка Эспера... это ******** важно, чо