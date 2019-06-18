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Все про:Пентагон (531) Трамп (2278)

 Трамп сообщил об увольнении исполняющего обязанности главы Пентагона Шанахана

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан покинет свою должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 июня в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения [на должности], чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пата за его выдающуюся службу и назначу министра армии Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона

Источник: https://censor.net.ua/n3132980
 
 
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А це ось з цього сайту. Електорат порошенка - такий "патріотичний"... Трамп повідомив про звільнення виконуючого обов'язки глави Пентагону Шанахана - Цензор.НЕТ 4161
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Трамп напоминает пионерлагерь, в котором дети раз за разом избавляются от любых вожатых)))
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Правильная стратегия. https://www.golos-ameriki.ru/a/us-army-expects-russian-capabilities-to-peak-by-2028/4805685.html

"США намерены инвестировать средства в возможности для победы над возрождающимися вооруженными силами России и Китая

По оценкам американской армии, военный потенциал российской армии достигнет пика в 2028 году, вскоре после чего, примерно в 2030 году, аналогичных результатов достигнут китайские военные.
Это дает США примерно десять лет для подготовки к этим угрозам, заявил в интервью высокопоставленный представитель Пентагона.
Высшее гражданское лицо в американской армии, министр Марк Эспер заявил, что армия сократит, откажется или перенесет на более поздние сроки около 200 оружейных программ и перенаправит средства на инвестиции в потенциал, способный победить возрождающиеся российские и китайские вооруженные силы".
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По контексту:
Патрик Шанахан поменялся Трампом на Марка Эспера... это ******** важно, чо
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над возрождающимися вооруженными силами России

Трамп повідомив про звільнення виконуючого обов'язки глави Пентагону Шанахана - Цензор.НЕТ 3572
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп сообщил об увольнении исполняющего обязанности главы Пентагона Шанахана
 
 
 
 
 
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