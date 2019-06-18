 Призываем международное сообщество усилить давление на РФ до прекращения нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - МИД

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и в предыдущих случаях, так называемый "суд" отверг аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях пятерых украинских граждан - фигурантов т.н. "Симферопольского дела Хизб ут-Тахрир". Зато "судьи" полностью поддержали сторону обвинения в определении "наказания" для граждан Украины", - сказано в тексте.

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Киев расценивает такие действия российского суда как "очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа".

"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные решения и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений Россией прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - сказано в заявлении.

Также в МИД подчеркивают, что Российская Федерация должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 и 22 декабря 2018, а также приказ Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, суд в Ростове 18 июня приговорил к длительным срокам заключения в колонии строгого режима фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир": Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева - к 13 годам, Рустема Исмаилова - к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова - к 12 годам.

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