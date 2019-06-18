 "Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На мероприятии присутствовали представители компаний, совокупный портфель которых составляет 220 млрд евро.

Представители бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", - сказал Зеленский.

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"Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной", - добавил Президент Украины. По его словам, в планах - обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание "электронной таможни" и борьба с контрабандой.

Глава государства также подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

Участники встречи подробно обсудили сотрудничество с предприятиями в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая, строительная, автомобильная промышленность и др. Зеленский подчеркнул необходимость локализации бизнеса для создания рабочих мест и пообещал помочь с решением запущенных бюрократических проблем.

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