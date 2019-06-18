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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:бизнес (1176) Германия (3355) Зеленский (1819) инвесторы (221)

 "Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса. ФОТО

В Берлине Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупным и средним бизнесом Германии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса 01

На мероприятии присутствовали представители компаний, совокупный портфель которых составляет 220 млрд евро.

Представители бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", - сказал Зеленский.

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"Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной", - добавил Президент Украины. По его словам, в планах - обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание "электронной таможни" и борьба с контрабандой.

Глава государства также подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

Участники встречи подробно обсудили сотрудничество с предприятиями в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая, строительная, автомобильная промышленность и др. Зеленский подчеркнул необходимость локализации бизнеса для создания рабочих мест и пообещал помочь с решением запущенных бюрократических проблем.

Читайте также: Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса

Источник: https://censor.net.ua/n3132977
 
   
 Топ комментарии
 
Шо шо независимость или шо "Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса - Цензор.НЕТ 7719 во мля земби тебе беня не даст не то не то "Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса - Цензор.НЕТ 6466
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Шо шо независимость или шо "Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса - Цензор.НЕТ 7719 во мля земби тебе беня не даст не то не то "Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса - Цензор.НЕТ 6466
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Зеленский как можно обещть если аткого нет в ваших полномочиях-КОНСТИТУЦИИСтаття 106. Президент України:1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;4) приймає рішення про визнання іноземних держав;5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
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А для українського малого та середнього бізнесу «гарантом» буде каломойша і Ко.
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Почему все в России говорят, что Украина нищая, от куда вы это взяли? вот скину видео белоруса который путешествует по Украине.
Украина как она есть, без пропаганды.
Одеса
https://youtu.be/X6cOPkXk_gg

Львов
https://youtu.be/0f9an_gl4lk
Винница
https://youtu.be/A-YD-HZplJk
Киев
https://youtu.be/uIpw3Sbmvhg
Хмельницкий
https://youtu.be/ZpqT-VHzqEU
Ровно
https://youtu.be/40JD_DK0NGs
Луцк
https://youtu.be/vIgwsWA8XFQ
Черновцы
https://youtu.be/unSJi1P2LXM
...
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Да потому что монголоидам с малого возраста зомбоящик это в голову долбит,вот и думают! Смешно ,правда,монголоиды-и вдруг,думают!
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Он ждёт ваши инвестиции))))И побольше, побольше!!
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он может только гарантировать, что после смены власти все отыграется, как с приватбанком
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"Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций "Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса - Цензор.НЕТ 6274

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правильно,вован,надо отомстить немчуракам толерастным за то что легли под ***** с его газопроводом! "Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса - Цензор.НЕТ 1541 Заманить и обдереть до последней копейки инвестиции. "Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса - Цензор.НЕТ 2204
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ищ мёщте айнэ бештеллюнг ауфгебе цвай Шаурма, битте!
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"независимость инвестиций" нечто новое, Што оно курит??
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Зеленский тихонечко: «Ну дадите чутка на мороженное, ну как на мороженное, на поезд мороженного. На 70 вагонов по 60 тонн.»
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Янык тоже обещал...посмотрим через пару лет на результат...
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"Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса. ФОТО

это не совсем есть "гуд" для власти ,которая себя опозиционирует проевропейскою,так,как в нормальных странах защиту инвестиций гарантирует его величество ЗАКОН
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эти хлопцы точно знают чья это кукла... кому он впаривает? только зебилам )))
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шо это мелкое г-но посередине может гарантировать дядям, разве что коломой наложит лапки на ваши инвестиции
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Если за продукт считать пустозвонство языками, то да - очень продуктивно.
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😁😁😁 только человек далекий от бизнеса не знает как важны переговоры и что все самое главное решается как раз посредством таких блаблабла и теперь уже личных знакомств
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Так и у Пети таких переговоров и личных знакомств за 5 лет были тонны и тележка в придачу, не?? Так шо хватит нам лапшу вешать из Германий..
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Я не интересуюсь новостями из дурдома
Читайте их сами, вы - их целевая аудитория

А я почитаю о переговорах в немецкой прессе
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Куда с Цензора пропали фотожабы, насмешки и шутейки про ***** карлика?? Раньше много было..особеоно тот штатный постильщик картинок ******** такое..куда то запропастились.. "Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса - Цензор.НЕТ 9694
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Бегите немцы пока не поздно. Знакомые брокеры рассказали про нововведения на таможне. Практически у каждого второго европейского импортера берут образцы и заставляют растамаживать по самой большой ставке пошлины. Если ввозится, например изделие с черного метала, то таможня заставляет вписывать код на изделие из цветного метала, по которому пошлина выше. И так по по всем товарам. Говорят, что даже при Кучме и Януковиче такого беспредела небыло. Спасибо Зеленскому.
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Слова и дела зеленского - это те самые параллельные прямые, которые никогда не пересекаются.
Про снижение коммунальных и повышение зарплат он, оказывается шутил.
Зе - брехло !
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По сравнению с выведенными Беней из Украины и транзитом через "Приват" 470 млрд. $ эти 220 млрд. евро уже не так впечатляют.
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глуп ваш Зебил, он как персона не может бить гарантией, это при переговоров у лишнехромосомных прокатило бы, но не у системных немцев.
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ти, брехло! Шо ти можеш гарантувати, якщо сам порушуєш закони та Конституцію!!! Коли брешеш на кожному кроці! Коли не можеш захистити українців від посягань свого шефа крадія коломойші знову на Приват, який він ВЖЕ обікрав і знову вимагає "компенсацій"??? Коли цей твій шеф обікрав країну на 13(тринадцять!) річних бюджетів!! Коли ти відмовляєшся від власних обіцянок, якими ти обклеїв вуха своїх виборців буквально через 10 днів після свого обрання???
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Да дураков среди иностранных инвесторов уже нет. Сколько иностранцев поверившим в слова и вложившим в украинское производство деньги и технику поимели наши бандиты мусора и чиновники и убежали радуясь что живых отпустили. И хоть кого то наказали? Да тут даже свои олигофрены не собираются вкладывать в ету страну деньги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса. ФОТО
 
 
 
 
 
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