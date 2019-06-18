 ПЦУ обратилась к военным капелланам с призывом не идти на собрание к Филарету

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении председателя Синодального управления военного духовенства Украинской Православной Церкви в Фейсбуке.
"В связи с намерениями созвать поместный собор УПЦ Киевского патриархата призываем всех военных священников (капелланов), кто желает блага для церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ", - указано в сообщении.
В ПЦУ напомнили о том, что все капелланы, которые несут миссионерскую деятельность среди военнослужащих всех силовых структур Украины, являются клириками Объединенной Православной церкви Украины и не могут принимать участия в данном собрании.
"Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Конечно. Да. Да. Я для них умер." А вместо этого у нас лебедь, рак и щука вышли с этим Томосом. Кацапы небось радуются