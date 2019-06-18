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 ПЦУ обратилась к военным капелланам с призывом не идти на собрание к Филарету

Военное духовенство Православной церкви Украины призвало военных капелланов отказаться от участия в Соборе УПЦ Киевского патриархата, который планируют провести 20 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении председателя Синодального управления военного духовенства Украинской Православной Церкви в Фейсбуке

"В связи с намерениями созвать поместный собор УПЦ Киевского патриархата призываем всех военных священников (капелланов), кто желает блага для церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ", - указано в сообщении.

В ПЦУ напомнили о том, что все капелланы, которые несут миссионерскую деятельность среди военнослужащих всех силовых структур Украины, являются клириками Объединенной Православной церкви Украины и не могут принимать участия в данном собрании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132976
 
   
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дід старий філарет що ніяк не угомониться старенький ..... що старість з людьми робить....з олвкою вава... відібрали у старенького сан патріарха вигаданного колись..ненабавився в пристол ще пограти...щось не чую ПЕТРА ОЛЕКСІЄВИЧА НА ЦЮ ТЕМУ ТОМОСА ...що здувся єкс президент.... мовчіть як в рота води набрав...мабудь за виборами ніколи....яка біда.....((
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тепер це проблема зелебені. Петро Олексійович навідь не депутат. А своє ставлення до томоса він показав.
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«Не называйте ПЦУ канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом. Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей. Так какая же она каноничная, когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского патриарха?» - Филарета
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скажу так.... так засрали голову народу и верянам... кто есть кто. митрополити. патриархи. того признал. того нет. бегали вьібегали и разострались. так помпезно всё делалось...я за УКРАИНСКУЮ ЦЕРКОВЬ ЯСНО ОТДЕЛЬНО ОТ МОСКОВИИ. но бляха муха...что порошенко невмешивается...ведь єто и его детище тоже. он повлиял на получение ТОМОСУ. чего молчит и деда на место непоставит...не встретится? инет молчит вместе с порошенко... или всё. бьіла любовь...завяли помидорьі...(( грусно всё..
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В цьому році на Трійцю вперше не пішла до церкви . Після всіх закликів Філарета не хотіла іти. І все думаю останнім часом , які самовіддані були керманичі в УГКЦ . А нам не везе на святих отців . «. Хочу быть владычицей морскою» - Філарет .
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"То ли он украл, то ли у него украли, в общем что-то было". Примерно так отношусь к Томосу. Ещё вспоминается из Собачьего сердца
"Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Конечно. Да. Да. Я для них умер." А вместо этого у нас лебедь, рак и щука вышли с этим Томосом. Кацапы небось радуются ПЦУ обратилась к военным капелланам с призывом не идти на собрание к Филарету - Цензор.НЕТ 2615
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПЦУ обратилась к военным капелланам с призывом не идти на собрание к Филарету
 
 
 
 
 
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