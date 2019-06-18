 ПЦУ обратилась к военным капелланам с призывом не идти на собрание к Филарету

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении председателя Синодального управления военного духовенства Украинской Православной Церкви в Фейсбуке.

"В связи с намерениями созвать поместный собор УПЦ Киевского патриархата призываем всех военных священников (капелланов), кто желает блага для церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ", - указано в сообщении.

В ПЦУ напомнили о том, что все капелланы, которые несут миссионерскую деятельность среди военнослужащих всех силовых структур Украины, являются клириками Объединенной Православной церкви Украины и не могут принимать участия в данном собрании.

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