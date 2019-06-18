 Крупнейший европейский лоукостер Ryanair откроет рейсы из Харькова в Познань и Вильнюс

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, после открытия 17 июня регулярного сообщения с Краковом Ryanair с октября свяжет Харьков регулярным сообщением с литовским Вильнюсом и польской Познанью. Рейсы в оба города будут осуществляться дважды в неделю, билеты уже доступны путешественникам.

Как отмечает пресс-служба аэропорта "Харьков", Польша - одно из самых популярных направлений среди пассажиров. К нынешнему моменту город имеет прямое регулярное авиасообщение с польскими городами Варшава, Катовице, Гданьск и Вроцлав.

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"Мы планируем связать Украину с 24 городами в 11 странах и перевозить в год 1,4 миллиона пассажиров", - рассказал о планах развития сотрудничества с украинскими аэропортами, среди которых и Харьков, исполнительный директор Ryanair Sun Михал Качмажик.

Напомним, авиакомпания Ryanair 17 июня запустила рейсы по направлению Харьков-Краков. Полеты в польский город будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам, стоимость билетов в одну сторону без багажа - от 581 грн.

Ирландская авиакомпания Ryanair - крупнейший европейский лоукост-перевозчик. Свыше 450 ее воздушных судов летают на более чем 1600 направлениях, связывая регулярным сообщением 215 аэропортов 34 стран. В 2018 году Ryanair обслужил 139,2 миллионов путешественников.

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