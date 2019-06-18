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 Происшествия, Авто
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 700 служебных автомобилей, разбитых в первые годы работы патрульной полиции, ждут ремонта, - Жуков

40% всего служебного автопарка пострадало в ДТП в первые годы работы патрульной полиции и ждут ремонта.

Об этом рассказал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранитель пояснил, что многочисленные ДТП с участием патрульных автомобилей связаны с тем, что у полицейских было мало опыта вождения именно служебного автомобиля.

"Проблема существует из-за того, что когда полицейский включает маячок и сирену, то он уверен, что, согласно ПДД, его все должны пропускать. Но водители не всегда придерживаются таких правил, а потому, соответственно, на перекрестках часто происходят аварии", – сказал  Жуков. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 года было разбито 1 300 полицейских автомобилей, большинство - Toyota Prius, - Жуков

"Все машины полиции застрахованы, а за свой счет ремонтируют только те экипажи, по вине которых произошла авария. Впрочем, автомобиль может ожидать выплату страховой компании в течение полугода и более, но нам нужно работать. Поэтому сейчас ремонт авто происходит за деньги Департамента патрульной полиции через тендерные процедуры.

Кроме этого, есть такая проблема, что в 2015-м – первый год работы патрульной полиции – было разбито очень много машин. Следовательно, они до сих пор где-то стоят и ждут своей очереди на ремонт, а это 40% всего автопарка полиции – примерно 700 машин на всю Украину", – признал полицейский. 

Также читайте: Зарплата рядового патрульного составляет 10 - 13 тыс. грн, - Жуков

Источник: https://censor.net.ua/n3132974
 
 
 Топ комментарии
 
А на выходе придурка на Мерсе на пешеходном мосту в Киеве нашли пользователи соцсетей а не полиция
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700 автомобилей... это пздц. Оплачено нашими с вами деньгами, а что на выходе?
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так они ездят с маячками просто так... имхо каким надо быть дебилом что попасть на полицейской машине в ДТП, причем дтп мелкие)))
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При мне в одессе сопляки на спуске к золотому пляжу на 16 линии гробили авто об бордюрный камень,тупо продолжая движение
Вам рассказать, что бы с такой полицией былоб в фрг?
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Понабирали блин шумахеров-недоучек каких-то. Угрохать 40% машин это уметь надо....
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700 автомобилей... это пздц. Оплачено нашими с вами деньгами, а что на выходе?
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А на выходе придурка на Мерсе на пешеходном мосту в Киеве нашли пользователи соцсетей а не полиция
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Есть предложение бюджет МВД ограничить исключительно СМСками по 5 грн. от благодарных граждан.
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на виході ти придурку з зеленським пісюном на лобі
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рекордсмены по ДТП полицейские, это просто анекдот 40%
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40 процентов машин ушатали,теперь зато мицубиси им закупают))))
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Результат набора в палицию наркоманов, алкоголиков и студентов-недоучек. Во сколько бюджету вылезли такие покатушки и пафос, если стоимость одной такой машины 55тыс. Евро. К тому же никто ети гибриды ремонтировать не будет. Дороже выйдет. А батареи очень хорошо продаются автосервисам привозящим из США дохлые приусы без батарей.
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А что нельзя машины подешевле для криворуких новичков полицаев покупать? У нас армия собирает старые буханки по запчастям чтобы хоть на чем то ездить на фронт и вывозить раненных, а мусора разбивают золотые по цене внедорожники и приусы.
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И ети пид*расы еще будут нас учить ездить и требовать штрафы
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Проблема не в криворукости, в советской ментальности. Не моя личная техника? Значит плевать и нужно угробить, это же весело!
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Проблема в том, что такие недоразвитый как ты сначала дают обещания, потом линяют.
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Да нет, тут другая тема, наоборот. Всё подсказывает, что у них руки кривые, навыков нет, знаний нет, желания учиться тоже нет. Так кто же виноват? Ну уж точно не они, они то молодцы!

Это Совок виноват, его уже 30-ть лет не существует, но он во всём виноват. И через 300 лет будет виноват, это же так удобно.
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))))
Сколько километров дороги ждёт ремонта?
73% зебилов ждут диджитализацию!
Бабушки ждут управление страной в смартфоне!
Граждане ждут коммуналку в размере неиспользования в предвыборной агитации!
Граждане Украины ждут мира на востоке!
Пленные и заложники ждут свободы!
Полицейские ждут новые вертолеты!
И только жуков жаждает отремонтировать непригодные к Украине приусы, а участковый ждёт кого угодно, чтобы сбить пачку бумаги.
Такая вот жизнь....
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Так это ж вроде Япония и дарила эти авто по Киотскому (или как его) протоколу. Вот пускай теперь Япония их и ремонтирует. Небось неликвид подарила, потому и аварии.
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Нехай на конях їздять. Одна голова добре, а дві краще. При чому з однаковим інтелектом.
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если уже полиции страховые не платят годами, то представляю сколько пересичному надо ждать выплат...
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вот раньше, вот это были ГАИшники...настоящие профессионалы...и сами жили и людям давали возможность жить

жаль что мы поняли это только после того как потеряли их
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євробляхи їм замість пріусів. а як навчити берегти . толку з того ремонту -на день і трошки
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Эти "полицейские" не знают Конституции, не знают даже что светофор и знаки должны быть освобождёны от загораживающих предметов.Давно хотел скрытую экшн-камеру, видимо придётся таки купить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия700 служебных автомобилей, разбитых в первые годы работы патрульной полиции, ждут ремонта, - Жуков
 
 
 
 
 
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