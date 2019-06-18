 700 служебных автомобилей, разбитых в первые годы работы патрульной полиции, ждут ремонта, - Жуков

Об этом рассказал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранитель пояснил, что многочисленные ДТП с участием патрульных автомобилей связаны с тем, что у полицейских было мало опыта вождения именно служебного автомобиля.
"Проблема существует из-за того, что когда полицейский включает маячок и сирену, то он уверен, что, согласно ПДД, его все должны пропускать. Но водители не всегда придерживаются таких правил, а потому, соответственно, на перекрестках часто происходят аварии", – сказал Жуков.
"Все машины полиции застрахованы, а за свой счет ремонтируют только те экипажи, по вине которых произошла авария. Впрочем, автомобиль может ожидать выплату страховой компании в течение полугода и более, но нам нужно работать. Поэтому сейчас ремонт авто происходит за деньги Департамента патрульной полиции через тендерные процедуры.
Кроме этого, есть такая проблема, что в 2015-м – первый год работы патрульной полиции – было разбито очень много машин. Следовательно, они до сих пор где-то стоят и ждут своей очереди на ремонт, а это 40% всего автопарка полиции – примерно 700 машин на всю Украину", – признал полицейский.
Вам рассказать, что бы с такой полицией былоб в фрг?
Гужевые повозки
С пони
Это Совок виноват, его уже 30-ть лет не существует, но он во всём виноват. И через 300 лет будет виноват, это же так удобно.
Сколько километров дороги ждёт ремонта?
73% зебилов ждут диджитализацию!
Бабушки ждут управление страной в смартфоне!
Граждане ждут коммуналку в размере неиспользования в предвыборной агитации!
Граждане Украины ждут мира на востоке!
Пленные и заложники ждут свободы!
Полицейские ждут новые вертолеты!
И только жуков жаждает отремонтировать непригодные к Украине приусы, а участковый ждёт кого угодно, чтобы сбить пачку бумаги.
Такая вот жизнь....
жаль что мы поняли это только после того как потеряли их