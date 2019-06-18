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Все про:Крым (21543) экология (1127) Армянск (19)

 Жители оккупированного Армянска, где прошлым летом произошел выброс на химзаводе, снова жалуются на экологию

На оккупированном полуострове жители Армянска, где летом прошлого года произошел выброс с кислотонакопителя завода "Крымский титан", вновь жалуются на плохое самочувствие и связывают это с ухудшением экологической обстановки в городе.

Как рассказали Крым.Реалии местные жители, в городе уже говорят про повторения прошлогодней ситуации, передает Цензор.НЕТ.

"Часто люди жалуются, пишут в местной группе. Много жалоб поступает. На ухудшение самочувствия. Опять же, опухшие глаза, кашель жуткий, зуд. Это все периодически проявляется. Особенно когда наступает ночь, когда жара спадает. То же самое, что и было летом (прошлого года - КР). Здесь все было очевидно, все люди прекрасно понимали, что будет повторение. Больше месяца точно, потихоньку начиналось, чуть-чуть, как больше жара пошла. В четыре утра вообще тяжело. У аллергиков - у меня дети аллергики - это сразу проявляется, кашель, глаза опухшие, мы уже на гормональных препаратах", - сказала в комментарии Крым.Реалии активистка из Армянска Екатерина Пивовар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму зафиксирован новый выброс химвеществ: в воздухе Красноперекопска хлористого водорода в 4,4 раза больше нормы

В социальных сетях также обсуждают и жалуются на неприятные запахи в городе и недомогания.

Загрязнение воздуха в Армянске и Красноперекопске также фиксируют специалисты крымского гидромедцентра.

"Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный", - сказано в опубликованном мониторинге, который проводился с 3 по 10 июня.

При этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов рассказал 18 июня о том, что жара в Крыму не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода "Титан".

"Уровень концентрации серной кислоты там сейчас 6,5-7%. Предельно допустимая норма концентрации - 12%. В прошлом году была 30% концентрация, в результате чего происходило испарение. Сегодня подается в кислотонакопитель примерно 52 тысячи кубометров (воды) в сутки, испаряется - около 40 тысяч кубометров в сутки. Пока баланс выдерживается и ничего (в воздухе) нет", - цитирует Аксенова провластный крымский сайт Крыминформ.

Также читайте: Оккупанты советуют жителям отравленного Армянска обращаться за "медпомощью" к несуществующим "выездным бригадам врачей". ДОКУМЕНТ

Напомним, в конце августа 2018 года появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

Режим ЧС в Армянске и близлежащих селах был снят 23 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".

Источник: https://censor.net.ua/n3132972
 
   
 Топ комментарии
 
Неееееее! Их никто не сдавал, это они с баянами песнями и плясками сдавали Украину! Тебе ли ,мразь ольгинская этого не знать?
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а кому вони скаржаться фуйлу-ватному солнишкові ?
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а кому вони скаржаться фуйлу-ватному солнишкові ?
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Простые жители Крыма не виновны в том что их сдали Рассеи
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Неееееее! Их никто не сдавал, это они с баянами песнями и плясками сдавали Украину! Тебе ли ,мразь ольгинская этого не знать?
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Кто приказал татарам разойтись перед горсоветом в Симферополе и запустить туда рассеян?Узнай ,балда
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Ваши пулеметчики, запущеные туда рыгами в парламенте крымском. Крови никто не хотел из Украинцев. ВЫ ждали повода и всех уничтожить. Ежели что не так, дай ссылку, только на ваших гнид не ссылайся.
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Выходите на дорогу с иконами станьте перед кацапами.Может они испугаются)))
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И нет ни одного, кому бы понравилась эта новость....
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Может потому, что люди остаются людьми даже по отношению к дуракам?
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Ещё никогда не было общества, в котором сугубо дураки (или гении). Так что довод не совсем состоятелен.
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А я когда-то утверждал обратное?
И что в моём выводе не так и по отношению к кому, тем более, что я говорил о человечности, а об уме?
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Пока что непонятно кого вы подразумевали, говоря о дураках. Соответственно я и ответил, дескать такого, чтобы все были ими не бывает. А значит причина, по которой почти никто не нажал под новостью "Мне нравится" не в этом или не только в этом.
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В Украине нет такой поговорки - Умная голова, да дураку досталась?
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Подговорите остальных крымчан, замутите референдум о переходе обратно в Украину и мы сможем вам помочь!
Не? Не хотите?
Тогда идите вы на х..... со своими жалобами!
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Походу наша титановая руда продолжает идти в окупированный крым дабы не оставить крысчан без работы. Мы точно хотим вернуть крым? Потому что мне не верится.
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ну,как видишь,работа завода приносит пользу Украине .вводит смуту в настроения крымчан
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Пусть напишут в «Спортлото».............
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нифигасе, крымчане жалуются!
сидеть, шавки. сосать чупачупс.
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Это все из-за нехватки пресной воды, сто раз объясняли что Крым без днепровской воды засаливается, грунтовые воды с каждым годом будут все более соленые, а они эту уже подсоленную водичку в отстойник с кислотой качают, а реакция идет... вот и результат.
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Секундочку! Ихний гуру "гоблин" сказал,что крыму вода Днепра без надобности! Лично у меня нет оснований ему не верить! Жили же в свое время скифы без этого канала и ничего... их уже нет, глядишь и мардвы не станет.
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И завода с кислотным отстойником не было, там есть места где достаточно пресной воды для жизни, но это не Армянск. Пол Крыма будет не пригодно для жизни без дополнительной пресной воды.
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В том то и пойнт, что рассее Крым в сегодняшем виде и даром не нужен.
Только военные базы, а вокруг - выженная земля, чтобы укры и пиндосы не подкрались незаметно.
Так что - все идет по плану. Камнями с неба, радиоактивной гадостью, дустом - всех изведут.
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвинил США в дестабилизации ситуации в селе Чемодановка. Об этом он сказал на встрече с местными жителями, видеозапись опубликована в социальных сетях.
Из слов губернатора следует, что «Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей», которые потом пытаются дестабилизировать ситуацию. «[Такие люди] есть в каждом регионе, они есть и у нас», - отметил Белозерцев. Эти провокаторы, по словам губернатора, вбрасывают ложную информацию и «народ взрывается». Белозерцев призвал жителей села верить только официальным данным.

Так что молчать пиндосские агентьі и слушать что царь вам говорит
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Пока не рассыпется крымский мост, вам, крымчане, еще будут возить мусор из москвы килотоннами... так что, жить будете плохо, но не долго.
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Естественый отбор. Нормальные из Крыма выехали. Остальные пусть здыхают. Не жалко после всего того дерьма в котором они участвуют...
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Почему все в России говорят, что Украина нищая, от куда вы это взяли? вот скину видео белоруса который путешествует по Украине.
Украина как она есть, без пропаганды.
Одеса

https://youtu.be/X6cOPkXk_gg
Львов
https://youtu.be/0f9an_gl4lk
Винница
https://youtu.be/A-YD-HZplJk
Киев
https://youtu.be/uIpw3Sbmvhg
Хмельницкий
https://youtu.be/ZpqT-VHzqEU
Ровно
https://youtu.be/40JD_DK0NGs
Луцк
https://youtu.be/vIgwsWA8XFQ
Черновцы
https://youtu.be/unSJi1P2LXM

.
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Ничего, вот когда от кислотных дождей у них опять свербеж начнется, пускай бегут к мосту и песенку напевают:

Где-то на белом свете, там, где кислотный дождь,
Трутся спиной крымчане о большущий мост.
С неба летят кислоты, тихо шипит стена,
Трутся о мост крымчане - чешется спина.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители оккупированного Армянска, где прошлым летом произошел выброс на химзаводе, снова жалуются на экологию
 
 
 
 
 
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