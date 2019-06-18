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 Вы можете стать первым президентом на Марше равенства, - ЛГБТ-актвисты пригласили Зеленского на "Киевпрайд"

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили присоединиться к Маршу равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества в Киеве 23 июня

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщили организаторы.

"Владимира Зеленского приглашают стать первым президентом Украины, который выйдет на Марш равенства и поддержит права человека. Мы разделяем позицию президента Украины, что человек является высшей ценностью, и государство должно работать для человека. 23 июня тысячи украинок и украинцев выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее нашей страны. Мы были бы рады видеть господина президента среди неравнодушных к правам человека украинцев, ведь именно он является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина", - говорится в пресс-релизе организаторов "КиевПрайд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великобритании в Киеве Гоф получила награду от украинского ЛГБТ-сообщества. ФОТО

В Администрации президента пока не комментировали факт приглашения Владимира Зеленского на Марш равенства.

Акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают как минимум на 10 000 участников и участниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3132971
 
 
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а що робить? це також такі діти українського народу - нічо тут не поробиш.
А Зеленський - батько всього українськго народу - то ж треба йти.
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петушата налетели. любят они эту тему.
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Мiнус процентiв 50 вiд рейтингу. Ба якi доброзичливi ЛГБТ-шники.
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Лучше пригласите Соевое Чувырло, оно сейчас без работы. Заодно прихватит с собой стадо пассивных ботов с "Цензора". А то, что оно тридвараз - народ в курсе.
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я особисто проти лгбт не маю нічого проти. і так я вважаю спражніми підо..ми тих хто нападає на них,тих хтто обмежує ї права. зрештою в лгбт прайду є мустафа та сірожуня- в них нині опа з грантами та мандатами,тож най попрацюють. і візьмуть з собою аваківських нацжон
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВы можете стать первым президентом на Марше равенства, - ЛГБТ-актвисты пригласили Зеленского на "Киевпрайд"
 
 
 
 
 
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