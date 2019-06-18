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 Политика Украины, Общество
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Все про:УИНП (13) Вятрович (202)

 Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович

Вероятность того, что действующий председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович останется на посту очень низкая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил сам директор Института заявив, что новая власть вряд хочет видеть его на этом посту.

"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать", - рассказал Владимир Вятрович.

Директор центрального органа исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти считает, что это связано с его критической позицией по новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - пояснил Вятрович.

Источник: https://censor.net.ua/n3132968
 
 
 Топ комментарии
 
"Слуга народа" на этот пост без труда найдет достойного гражданина России в своих рядах.
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Обязательно надо найти замену! Нечего из этого института делать машину для пропаганды, сведения счётов и затеваемы срачиков
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А ты типа неприкасаемый? И как ты можешь оставаться на должности, идя в депутаты?
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Украинский, и это не обсуждается. И никакой воды этим коллабарантам!
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сначала избираешься депутатом,потом принимаешь решение быть им или остаться на прежней работе.так по закону ,да и по логике...
но не для кацапни. Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8314
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То есть он *******? Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9956
Типа на своей спине протащить Чорновол и баласинович в раду, а потом соскачить? Хотя непонятно, почему петя думает, что Вятрович может кого-то куда-то протащить. Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6392
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а чо ты так заволновался?на твою спину никто не претендует...держи ее просто ровно,сидя на ка дыркиной бутылке Є багато інформації про спробу знайти мені заміну на посаді директора Інституту нацпам'яті, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 1438
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ти не сперечайся з гіхом), він цитує з першоджерела))),
а подруге з вятровіча) який націоналіст?, він порохобот, який тягне весь національний Рух
до розколу, як ті ж пацани з нац-корпусу...
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Так .так *одною сракою на двох стільцях * ..Це при ПОПіку мальдівському в систему пішло . Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4896..ПС ))) Вятрович на своєму місці ..але він правий Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 716 .Насолив він *клоунській команді * !
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вятравіч)- 100% порохобот, причому з ще й, здається садо-мазохіст, сидить в особнячку на Липський вул.) без ремонту - чоколятні спонсора не знайшли, чи це армавір), тобто
чувак страждає)), в самому кркутому районі Києва, за ідею?!
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он память себе отъел целый институт... (это шутка)
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"Слуга народа" на этот пост без труда найдет достойного гражданина России в своих рядах.
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Поставлять керувати якогось кацапа і скажуть, що у нього нове обличчя.
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ну при яныке уже пристраивали...и на министра образования пристраивали...где они сейчас? Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 150
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Пам'ятаю того Табачника у джинсах, кожаній курточці і з цигаркою в зубах😊
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Не-не, кого-нибудь с запорожской фамилией Штунцель.
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я за те, щоб Вятровіч і далі займав цю важливу посаду.
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Обязательно надо найти замену! Нечего из этого института делать машину для пропаганды, сведения счётов и затеваемы срачиков
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мало того.пропаганду нужно усиливать...не кацапскими конечно методами,но в том числе и недопусками рускавава мира к истории Украины. Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7978
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Гыга ты 80-летний дед внутри совок совком на Западе вообще не был сидишь и втюхиваешь тут как нужна пропаганда!
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та тебе не все равно какой я дед?я же не спрашиваю,какая ты внучка Є багато інформації про спробу знайти мені заміну на посаді директора Інституту нацпам'яті, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 7073.впрочем все уже давно разобрались...
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Что ты видел кроме совка и в какую Европу ты предлагаешь идти если ты даже не понимаешь насколько пропаганда попирает европейские принципы?
Что это за институт такой памяти и кто в научном мире на международном уровне будет воспринимать его всерьёз если он превращается в пропагандистскую машину?

Ой шо тут объяснять

Сиди агитируй за пропаганду
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а в нас і так є пропаганда - російська.
отже мусить бути протидія.
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Хотела спросить чего вы пропагандисты добились за 5 лет своей работы
А потом передумала

Сколько вас таких ещё осталось? 7,8%? Переживём
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а вона була та пропаганда ?
приклади, можна.
викриття історичної правди не рахується, бо це загальноосвітні програми, і те, їх було занадто мало.
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та то есть гугл...я не обязан непонятливым обьяснять .а гуглу все равно,он может по многу раз,пока до каждой из 47 хромосом дойдет
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- куме, вятровича хочете?
- ні.
- а будете?
- а є варіанти?
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Почему вы пишите, что Украина нищая, от куда вы это взяли? вот скину видео белоруса который путешествует по Украине.
https://youtu.be/C8VrotadJoQ

Там есть короткие видео тупо по городам, думаю что вы сильно удивитесь.
Украина это лучшая страна в мире.
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шо,смикає від слова європейська?бува...або 47 хромосом,або рускавий мір у голові Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 5927
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Вятрович один з небагатьох в цій державі хто знаходиться на своєму місці.
Не дивно що зебобікам і їх мишебраттям він як кістка в голі
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..Здається при *пре-зеку Ялинковічу * так і було ..Там баба від *червоних * керувала . Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4487
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Вятрович, мне кажется, больше на ***** сработал, чем для Украины - полезный дыбил. А, шо вы ждали от холуя потроха? Потрох надеялся воровать, а народу скормить мову, вышиванку, веру, праздники всех родов войск, плач и сопли - нас веками гнобылы, Майдан програв, то бишь тянул нас в такие же 20, 19, 18, 17, 16... века, в которые ***** тянет парашу и козломордых - таже технология. По сути потрох и его вятровичи пытались и из украинцев сделать козломордых, но украинцы слишком умные для *****, потроха и их холуёв.
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Вовка, обязательно тебя заменят, ты не из той песочницы. Даже тут, на Цензоре, уже
записные зеботы начали радостно повизгивать. Хотя я и не твой фанат, но будет жаль. Впрочем, ты держись, еще не вечер.
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Нда... Разумков цим питанням дуже переймається.
Кажуть і кандидатура вже -медиа-шлюха Коломойского и кандидат в депутати від партії Зеленського - Дубинский.
Жартую )) Але ХТО ЗНА...
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"Я достаточно жестко критикую его (Зеленского) за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - пояснил Вятрович. Источник: https://censor.net.ua/n3132968

Почитай свои должностные обязанности и чем ты должен заниматься на этом посту в рабочее время
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Вятрович, когда будешь судиться с гепой за памятник жюкафу?
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Нехай катиться в свою бендерію! Краще як двірник на кладовищі
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Казел кацапский, кадыркой займись, а то как холопы дань платите ему.
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Ти глянь, як зелені шмарклі збудилися, аж по клавіатурі розтікаються.
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Віталій КупрійНравится Страница
Нова інформація. Перевертень у погонах, перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін спакував речі і зник у невідомому напрямку.Це той, хто жорстко зупиняв патріотів по блокаді торгівлі на крові із окупантами. Був правою рукою Порошенка. Тільки ми привезли свідків його злодіянь, а він вже у бігах.
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Це зрозуміло.Активність ботів-україноненависників тут-цьому підтвердження.Вятрович багатьом москалям-комунякам поперек горла став,ще будучи директором архівів СБУ.
Було б непогано,як заміну-Вахтанга Кіпіані.
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на Вахтанга зебіли не погодяться. Втім, призначати директора інституту - прерогатива кабміну.
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А чего там пытаться? Вьятровича может легко заменить любой спортсмен с "верхнего Спартака".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович
 
 
 
 
 
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