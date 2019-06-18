 Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил сам директор Института заявив, что новая власть вряд хочет видеть его на этом посту.
"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать", - рассказал Владимир Вятрович.
Директор центрального органа исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти считает, что это связано с его критической позицией по новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
"Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - пояснил Вятрович.
но не для кацапни.
Типа на своей спине протащить Чорновол и баласинович в раду, а потом соскачить? Хотя непонятно, почему петя думает, что Вятрович может кого-то куда-то протащить.
а подруге з вятровіча) який націоналіст?, він порохобот, який тягне весь національний Рух
до розколу, як ті ж пацани з нац-корпусу...
чувак страждає)), в самому кркутому районі Києва, за ідею?!
Что это за институт такой памяти и кто в научном мире на международном уровне будет воспринимать его всерьёз если он превращается в пропагандистскую машину?
Ой шо тут объяснять
Сиди агитируй за пропаганду
отже мусить бути протидія.
А потом передумала
Сколько вас таких ещё осталось? 7,8%? Переживём
приклади, можна.
викриття історичної правди не рахується, бо це загальноосвітні програми, і те, їх було занадто мало.
- ні.
- а будете?
- а є варіанти?
https://youtu.be/C8VrotadJoQ
Там есть короткие видео тупо по городам, думаю что вы сильно удивитесь.
Украина это лучшая страна в мире.
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.Європейська Солідарність - Європейська Солідарність..
Не дивно що зебобікам і їх мишебраттям він як кістка в голі
записные зеботы начали радостно повизгивать. Хотя я и не твой фанат, но будет жаль. Впрочем, ты держись, еще не вечер.
Кажуть і кандидатура вже -медиа-шлюха Коломойского и кандидат в депутати від партії Зеленського - Дубинский.
Жартую )) Але ХТО ЗНА...
Почитай свои должностные обязанности и чем ты должен заниматься на этом посту в рабочее время
Нова інформація. Перевертень у погонах, перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін спакував речі і зник у невідомому напрямку.Це той, хто жорстко зупиняв патріотів по блокаді торгівлі на крові із окупантами. Був правою рукою Порошенка. Тільки ми привезли свідків його злодіянь, а він вже у бігах.
Було б непогано,як заміну-Вахтанга Кіпіані.