 Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата. Кроме того, Президент пояснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине.
Он отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украину и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.
"Во время встреч речь шла о развитии альтернативной энергетики и проектах, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров. Президент также поднял вопрос оккупированных территорий, возвращения пленных украинских моряков, выдачи российских паспортов на временно оккупированной части Донбасса, расширении санкций против России", - говорится в сообщении.
Также обсуждался вопрос противостояния вражеской пропаганде.
Так они живы чи той, стесняюсь спросить...
Это же одно и тоже!
Они флудом все засирают
СМИ: компания Зеленского продолжает бизнес на "крови" - сериал "Слуга народа" продан российскому "Яндексу" 24 мая 2019, 14:43 - Украина
Сергей Стеценко
10 ч. ·
Две недели прошло.
Теневую экономику победили? Человеческих ценностей накультивировали?
Кто, вообще, в курсе, чем там всё кончилось?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/3/7216958/
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Зеленский дал СБУ две недели и напомнил главе, что они уже не только друзья.
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и продемонстрировала первые результаты работы. Как сообщает пресс-служба Зеленского, об этом он сказал во время встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Иваном Баканов.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/3/7216958/
Оперативники спецслужби встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від громадян за не створення штучних перешкод під час митного оформлення та пропуску на територію України товарів народного споживання. У середньому «такса» за лояльне ставлення митників та прикордонників становила від трьохсот доларів США представнику кожного відомства за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон.
Співробітники СБ України задокументували декілька фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали старших змін митників та прикордонників пункту перепуску на робочому місці під час отримання від громадянина Молдови неправомірної вигоди у розмірі шістсот доларів США.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки митниці.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310175-na_odeshchini_sbu_zatrimala_na_habari_posadovtsiv_mitnitsi_ta_derhprikordonsluhbi
Чи ти хочеш щоб просто стріляли зразу?
Ведь муслимы и кстати иудеи, отлично знпют шо христунам просто дурят головы опытные попы этим "ыысусом".
Тупые высеры о массовых воскрешениях после откидки бомжа - высший класс
Римляне значит ослепли не не заметили толп зомби)))
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у Марші рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти, який відбудеться у Києві 23 червня. Про це повідомили організатори "КиївПрайду"
"Володимира Зеленського запрошують стати першим Президентом України, який вийде на Марш рівності та підтримає права людини. Ми поділяємо позицію Президента України, що людина є вищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок і українців вийдуть на Марш рівності з вірою у європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана Президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина", - йдеться в заяві організаторів.