 Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата. Кроме того, Президент пояснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине.

Он отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украину и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.

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"Во время встреч речь шла о развитии альтернативной энергетики и проектах, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров. Президент также поднял вопрос оккупированных территорий, возвращения пленных украинских моряков, выдачи российских паспортов на временно оккупированной части Донбасса, расширении санкций против России", - говорится в сообщении.

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Также обсуждался вопрос противостояния вражеской пропаганде.