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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Германия (3355) Зеленский (1819) ХДС (11) Крамп-Карренбауэр (7)

 Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Германии, провел встречи с сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабеком и главой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и Союз 90/Зеленые санкции против РФ и инвестиции в Украину 01

Зеленский заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата. Кроме того, Президент пояснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине.

Он отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украину и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.

Смотрите: Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером освобождение украинских моряков. ФОТОрепортаж

Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и Союз 90/Зеленые санкции против РФ и инвестиции в Украину 02

"Во время встреч речь шла о развитии альтернативной энергетики и проектах, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров. Президент также поднял вопрос оккупированных территорий, возвращения пленных украинских моряков, выдачи российских паспортов на временно оккупированной части Донбасса, расширении санкций против России", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский пообещал Меркель обеспечить полноценную работу антикоррупционных органов во главе с Антикоррупционным судом

Также обсуждался вопрос противостояния вражеской пропаганде.

Источник: https://censor.net.ua/n3132966
 
 
 Топ комментарии
 
Кстати между прочим: "В Харькове фанаты Путина устроили бойню с ультрас и были сильно наказаны за "Крымнаш" https://www.dialog.ua/ukraine/181545_1560878056 …
Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1031
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Порохоботы, ану-ка, набрали дерьма в рот и пошли плеваться!
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Для петекантропов. Королева Великобритании бренд страны и туристы валят, чтобы поглазеть на ее выход на публику.
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Ну а ленка теперь бренд Украины че ж ты обиделсьо)
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була Лєнка, а тепер не Лєнка, а наша мама.
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Кстати между прочим: "В Харькове фанаты Путина устроили бойню с ультрас и были сильно наказаны за "Крымнаш" https://www.dialog.ua/ukraine/181545_1560878056 …
Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1031
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а-а-а, вижу...На Ак. Павлова морячков на таран взяли ...Ну чо, немного генотип с геноцидом подправили кацапам. Поедут в свой белгород одухотворенные. Вона чо песдюлина животворящая делает...
Так они живы чи той, стесняюсь спросить...
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А лучше бы они поехали домой на Федорашку в деревянных коробках.
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Руцмиряне думали шо всё , Зе президент и уже можно вытягивать язык из ж.... . ! А оно - не тут то было . Зеленський обговорив із керівництвом німецьких партій ХДС і "Союз 90/Зелені" санкції проти РФ і інвестиції в Україну - Цензор.НЕТ 1104 .
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Оговорення політичними партіями країни D. покращення інвестиційного клімату і важливість залучення місцевого бізнесу в країну У. - це нове слово в практиці світової дипломатії.
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Порохоботы, ану-ка, набрали дерьма в рот и пошли плеваться!
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А я к кому обратился???
Это же одно и тоже!
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Они не плюются в таких новостях
Они флудом все засирают
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вы это будете облизывать...?\тогда лучше лопатой - вам больше достанется...)))\
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А про продажу сватов Яндексу рассказал, санкционист наш зеленоперий?
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Напомню а то у зебила память как у гуппи)

СМИ: компания Зеленского продолжает бизнес на "крови" - сериал "Слуга народа" продан российскому "Яндексу" 24 мая 2019, 14:43 - Украина

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Зеленые по-прежнему самая приличная партия тут ✌🏻
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https://www.facebook.com/sergei.stetsenko/posts/2398534600240806



Сергей Стеценко
10 ч. ·

Две недели прошло.
Теневую экономику победили? Человеческих ценностей накультивировали?
Кто, вообще, в курсе, чем там всё кончилось?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/3/7216958/

************
Зеленский дал СБУ две недели и напомнил главе, что они уже не только друзья.
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и продемонстрировала первые результаты работы. Как сообщает пресс-служба Зеленского, об этом он сказал во время встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Иваном Баканов.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/3/7216958/
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Многолетний журналист издания "Новости Краматорска". Раньше за януковича топили, теперь вот за порошенко.
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Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старших змін регіональної митниці та прикордонного наряду на одному з пунктів пропуску в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від громадян за не створення штучних перешкод під час митного оформлення та пропуску на територію України товарів народного споживання. У середньому «такса» за лояльне ставлення митників та прикордонників становила від трьохсот доларів США представнику кожного відомства за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон.

Співробітники СБ України задокументували декілька фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали старших змін митників та прикордонників пункту перепуску на робочому місці під час отримання від громадянина Молдови неправомірної вигоди у розмірі шістсот доларів США.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки митниці.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310175-na_odeshchini_sbu_zatrimala_na_habari_posadovtsiv_mitnitsi_ta_derhprikordonsluhbi

Чи ти хочеш щоб просто стріляли зразу?
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Постійно, при Порошенку і Грицаку приймали хабарників звідусіль: і з митниці, і від погранців, і з податкової, і з держадміністрацій/мерій, з уряду - де тільки вони й шлялись (і навіть в судах, та в інших правоохороних органах. І навіть в армії...). Але питання ставилось "О необходимости преодолеть контрабанду и теневую экономику" - за два тижні ... Підкреслю: за два тижні, дивись заяву на УП.
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Чет это расистское название напрягает. Толерантненькой Меркель нужно переименовать бригаду. Или она Аллаха не уважает?
Ведь муслимы и кстати иудеи, отлично знпют шо христунам просто дурят головы опытные попы этим "ыысусом".
Тупые высеры о массовых воскрешениях после откидки бомжа - высший класс Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 4101
Римляне значит ослепли не не заметили толп зомби)))
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мені по-людськи було сьогодні жаль фрау Меркель. Я переживаю, що вона може залишити свій пост. Можливо більшості її роботи не було видно, але іноді лише завдяки їй в нас вирішувалися питання і не в останню чергу військові.
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Це ви про те, як Меркель тiпало пiд час Нiмецького Гiмну?
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так, на світлині я помітила, що їй не добре, набряк обличчя був шалений, але лише зараз передивилася відео.
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/// Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 7186
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у Марші рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти, який відбудеться у Києві 23 червня. Про це повідомили організатори "КиївПрайду"
"Володимира Зеленського запрошують стати першим Президентом України, який вийде на Марш рівності та підтримає права людини. Ми поділяємо позицію Президента України, що людина є вищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок і українців вийдуть на Марш рівності з вірою у європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана Президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина", - йдеться в заяві організаторів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину. ФОТО
 
 
 
 
 
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