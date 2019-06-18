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 Политика Украины
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Все про:Ефремов (1523) ЦИК (3113) оппозиционный блок (366) Мураев (85) Радченко Евгений (19)

 "Оппоблок" не может включить экс-регионала Ефремова в свой предвыборный список, - ЦИК

"Оппозиционный блок" не может включить в свой список на досрочных выборах в парламент экс-регионала Александра Ефремова, потому что это запрещает законодательство.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко.

Он напомнил, что закон "О выборах народных депутатов Украины" позволяет исключать кандидатов из списка, принятом на съезде, но не позволяет включать новых уже после установленной даты, в этом случае - после 10 июня.

В связи с этим "Опоблок" не сможет включить Ефремова, который уже третий год находится под стражей по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины".

Ранее народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что Ефремова включат в первую десятку списка "Опоблоку".

Источник: https://censor.net.ua/n3132962
 
   
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поделился бы с пэдрой, как другие, давно на свободе бы гулял
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Эта морда лица активно поддерживает идею "пересать стрелять"...
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Звісно, не можна...
Ригі хотіли схитрувати і надати йому недоторканість.
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Ну это уже ваще---ну ваще-ваще! Мы ждали-ждали. вот он вот он(на+ую намотан) а оно по закону! Даже напомнило из далёкого совкового:*Я ждала и верила---думала рожу, а пошла проверила---с трипером хожу!*.
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с триППером... монсиеур, имейте уважение, *****...
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Если при Яныке во власть шли ранее отсидевшие, то при Зелике во власть пихают и тех, кто еще сидит)
Поздравляю, вас, элитные 73%)
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Ану ка расскажи откуда и каким образом в генпрокуратуру попал Йугик Апачи? "Оппоблок" не может включить экс-регионала Ефремова в свой предвыборный список, - ЦИК - Цензор.НЕТ 834
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Ну да ваш же гениальный алкаш не смог его посадить,но виноват Зеля)))25 не зря в 8 превратились))
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садить суд, між іншим. По портновському процесуальному кодексу, який захищає права підсудніх, а не постраждалих. Портнов чомусь появився в Україні...
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А готовит дело прокуратура.Михо без всяких судов выкинули.Тут дело в желании и политических заказах.Не надо на портянку съезжать.Соевая калалиция все могла поменять за 5лет.Теперь все баста.
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так это портновской судебной реформой пэдра так гордился?
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Лоханулись краснопузые. Есть еще время сделать Ефремову на зоне колумбийский галстук.
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І Мураєва на нари разом із Єфремовим...Як можна злочинця висувати кандидатом у нардепи? Може вже хватить злочинців в українській владі?
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Опозиционный блок это такой блок как Симоненко -Зюганов с кремлёвскими крыльями
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И об этом..«Володимира Зеленського запрошують стати першим президентом України, який вийде на Марш рівності та підтримає права людини,Зеленский ответил чтобы обращались с этим вопросом к Президенту Голобородько,а он есть обычный артист
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" Загнаных лошадей пристреливают " писец , гнить краснорожему до скону
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Краснокожий вождь будет лямку тянуть за всю свою роговскую шайку... "Оппоблок" не может включить экс-регионала Ефремова в свой предвыборный список, - ЦИК - Цензор.НЕТ 4657
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Граждане хорошие,что же это творится-не пойму никак?! Как узнал эту новость-рыдаю(слёзы сами бегут),не могу астанавиться!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Оппоблок" не может включить экс-регионала Ефремова в свой предвыборный список, - ЦИК
 
 
 
 
 
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