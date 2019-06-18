 ЕС отложил на октябрь решение вопроса о членстве Северной Македонии и Албании

Европейский совет сделал соответствующее заявление 18 июня после встречи министров иностранных дел в Люксембурге, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. В выводах встречи говорится, что Совет вернется к этому вопросу не позднее октября 2019 года.
"Уверен, что в октябре мы получим зеленый свет. На кону - наше коллективное доверие, наши стимулы и рычаги для жестких реформ во всем регионе", - заявил комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан.
На фоне сопротивления со стороны некоторых членов блока относительно расширения, в частности Франции и Нидерландов, лидеры Северной Македонии и Албании заявили, что их страны выполнили реформы по требованию Брюсселя.
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что задержка в переговорах с ЕС может привести к свержению его правительства и позволить антиевропейским силам прийти к власти. Премьер-министр Албании Эди Рама сказал, что доверие к европейскому блоку будет подорвано, если он не выполнит свои обещания.
В прошлом месяце Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении с двумя балканскими странами как можно скорее, поскольку Северная Македония и Албания "осуществили реформы".