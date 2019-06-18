 У РФ есть неделя, чтоб предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении решения по морякам, - Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат Николай Полозов

"В ходе допроса (военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко, - Ред.) нами была приобщена копия приказа Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019, согласно которому власти Российской Федерации обязаны незамедлительно освободить 24 украинских моряка — членов экипажей украинских военных судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу", вернуть сами захваченные корабли, а также предоставить трибуналу отчёт о выполнении приказа до 25 июня 2019 года", - написал Полозов.

Он отметил, что до истечения срока предоставления отчета трибуналу ООН по морскому праву о выполнении его решения у властей Российской Федерации остаётся ровно неделя.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.