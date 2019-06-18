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 У РФ есть неделя, чтоб предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении решения по морякам, - Полозов

Во вторник, 25 июня, истекает срок предоставления Россией Международному трибуналу ООН по морскому праву отчёт о выполнении его приказа отпустить военнопленных украинских моряков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат Николай Полозов

"В ходе допроса (военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко, - Ред.) нами была приобщена копия приказа Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019, согласно которому власти Российской Федерации обязаны незамедлительно освободить 24 украинских моряка — членов экипажей украинских военных судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу", вернуть сами захваченные корабли, а также предоставить трибуналу отчёт о выполнении приказа до 25 июня 2019 года", - написал Полозов.

Он отметил, что до истечения срока предоставления отчета трибуналу ООН по морскому праву о выполнении его решения у властей Российской Федерации остаётся ровно неделя.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

Также на Цензор.НЕТ: РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3132959
 
   
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Так у них в традиции брать заложников...
Им похер...
Только дуст!
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А далі що, глибоке занепокоєння., чи заборона експорту нафти?
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якщо кацапи виконають рішення Морського трибунала, то в снігерії виздихають всі вовки.
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Ждут чего-то, рашка сразу сказала что ей плевать на этот суд, что она его не признает.
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шев Luftwaffe Герман Геринг тоже не признал трибунал, был даже перерыв в рассмотрение по этому поводу аж пару дней, но в конце приговорён к смертной казни через повешение. Правда он принял яд, конец тот же.
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Посадите Мертветчука, и через пару дней без всяких судов Х√йло вернёт наших пленных... И не только моряков...
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так посади - что вы ждёте...?\или фаберже у вашего Великого ЗЕ Шестого нет...?\
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Слушай, соя, где я упомянул Пороха?
Или?
Ты, сейчас, как соевая скатина против того, чтобы посадить Мертветчука?
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Это удавка для кремлевского карлика... У РФ есть неделя, чтоб предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении решения по морякам, - Полозов - Цензор.НЕТ 4916 он же всемогущий а тут суд и придется исполнять или скипидаром мазать известное место.
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Давно говорил, дерьмократия власть импотентов. Мир понимает тока право сильного. Уговорить гопника в подворотне?
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А ничего, было уже решение суда по Меджлису в Крыму, кончилось ничем.
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Та нічо не буде...******* пох ці усі міжнародні суди та трибунали ,серіозних санкцій ніхто вводити не буде , макс то 4-5 кацапських полковників не зможуть в,іхати до ЕС років 5 і на цьому все .. Ще й до ПАСЕ цей Козлостан приймут , ось побачите
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Якщо не надасть, то ООН як імпотентна организація повинна саморозпуститися. Бо не може країна, що не виконує рішення трибунала ООН, мати там право вето - це нонсенс.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ РФ есть неделя, чтоб предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении решения по морякам, - Полозов
 
 
 
 
 
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