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 Экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине

Бывший глава Верховного суда Василий Маляренко прогнозирует разгруженность общих судов, в случае внедрения в Украине института мировых судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам.

"Мировые судьи? Это будет очень правильное решение. Мы его (этот институт) отстаивали давно. Для того, чтобы не было перегрузки в судах районного звена, апелляционных судах и Верховном суде и чтобы судей избирал народ, нужны мировые суды. Для рассмотрения дел, с которыми наиболее часто сталкивается простой человек - разрыв брака, алименты, земельные споры, драки, мелкие кражи и так далее. То есть, это незначительные вопросы", - сказал он.

По его словам, мировые судьи должны работать в каждом районе, возможно на один район несколько судей.

Он считает, что апелляционной инстанцией для мирового судьи должен быть районный суд, а кассационной - областной апелляционный суд.

"Вот и все. И в Верховный суд они не должны ходить", - отметил Маляренко.

Ранее Зеленский заявил, что намерен запустить институт мировых судей и суд присяжных.

Экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Бывший судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина пока не готова к внедрению суда присяжных, - АП

Источник: https://censor.net.ua/n3132950
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
який смисл йти до мирового судді? платити судовий збір - раз.
А якщо не вийшли на нормальне і справедливе рішення, то знов до суду і знов судовий збір -два.
Мирові судді будуть зараз ставленики місцевих мафій.
Це треба було років 15-20 назад.
Україна запізнюється з реформами на 15-20 років.
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Если суды разгрузятся, то кучу дармоедов можно будет выгнать, чтоб они строить дороги, дома, садить леса, выращивать хлеб и черешню, доить коров, стричь овец и разводить кроликов... Украина начнёт процветание!
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Закатай губу.Их станет на порядок больше.Вы забываете про деток.Их нужно пристроить,
а места все заняты.
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Судейская мафия пытается сохранить свое положение. Хотят скинуть с себя ответственность за админ нарушения и мелкие хозяйские споры на т.н. мировых судей. В то же время, что действительно нужно, пустить резонансные дела через суды с присяжными заседателями приглашенными из числа авторитетной общественности, т.е. выпустить из под своего контроля решения судов, власть не хочет.
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Вся власть или только судебная не хочет быть подотчётной?
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Нормальною мовою,цей екс-голова пропонує збільшити кількість суддів на кілька тисяч,причому утримувати їх будуть місцеві громади,це притому,що в багатьох районних судах суддів не вистачає!
І чи набагато розгрузяться районні суди,якщо через них проходитиме апеляція ???
Бл.,чуваки,вас попросили підтримати тупорилі ініціативи Зеленського,так робіть це хоча б якісно Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні - Цензор.НЕТ 919
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Мерзавец
А выносить решение и его исполнять не пробовал
Или в Верховном суде писять решения с потолка
ну как в моем случае, придумали, что я "частный предприниматель".
А в ЕСПЧ такие же твари Юдковская и Цецора
Пока муж Логвинский здесь грабит
там эти суки правосудие правят по-петренски.
конченные твари
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Мы, в который уже раз бездумно копируем рашу. Аргумент один - лечь под путина.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине
 
 
 
 
 
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