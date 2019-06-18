 Экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам.
"Мировые судьи? Это будет очень правильное решение. Мы его (этот институт) отстаивали давно. Для того, чтобы не было перегрузки в судах районного звена, апелляционных судах и Верховном суде и чтобы судей избирал народ, нужны мировые суды. Для рассмотрения дел, с которыми наиболее часто сталкивается простой человек - разрыв брака, алименты, земельные споры, драки, мелкие кражи и так далее. То есть, это незначительные вопросы", - сказал он.
По его словам, мировые судьи должны работать в каждом районе, возможно на один район несколько судей.
Он считает, что апелляционной инстанцией для мирового судьи должен быть районный суд, а кассационной - областной апелляционный суд.
"Вот и все. И в Верховный суд они не должны ходить", - отметил Маляренко.
Ранее Зеленский заявил, что намерен запустить институт мировых судей и суд присяжных.
Экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей.
Бывший судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей.
А якщо не вийшли на нормальне і справедливе рішення, то знов до суду і знов судовий збір -два.
Мирові судді будуть зараз ставленики місцевих мафій.
Це треба було років 15-20 назад.
Україна запізнюється з реформами на 15-20 років.
а места все заняты.
І чи набагато розгрузяться районні суди,якщо через них проходитиме апеляція ???
Бл.,чуваки,вас попросили підтримати тупорилі ініціативи Зеленського,так робіть це хоча б якісно
А выносить решение и его исполнять не пробовал
Или в Верховном суде писять решения с потолка
ну как в моем случае, придумали, что я "частный предприниматель".
А в ЕСПЧ такие же твари Юдковская и Цецора
Пока муж Логвинский здесь грабит
там эти суки правосудие правят по-петренски.
конченные твари