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 Политика Украины
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Все про:ВР (23067) избирательный закон (156) поправки (37)

 Нардепы за день рассмотрели 466 из 4 тысяч правок к проекту Избирательного кодекса

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник продолжила рассматривать поправки ко второму чтению проекта Избирательного кодекса.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты прошли всего 466 правок, сообщает Цензор.НЕТ. Ни одна из тех, которые ставили на голосование на подтверждение, не получила поддержку в сессионном зале. Всего было подано почти 4,6 тыс. поправок.

Напомним, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня. Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что на этой пленарной неделе ВР продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132948
 
 
 Топ комментарии
 
Там был полупустой зал, естественно из 466 ни одна не набрала голосов, этот идиотизм будет еще долго длится.
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Не рада, а сброд обнаглевшого ворья.
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Если они верят, что КС отменит выборы - в жизни не примут, ибо тогда осенью без мажоритарки останутся упыри.
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Ну а что - ещё 9 - 10 сессионных дней и Кодекс будет принят.
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Нужно принимать кодекс, хоть он на текущие осенью выборы не пригодится. а 500 поправок в день хорошая производительность. Нуно, технические правки выделить в один блок и рассмотреть в пакете.Дело быстрей пойдёт.
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Так они ни одной не приняли, бо нет кворума, думаете из 466 все неправильные?
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Если они верят, что КС отменит выборы - в жизни не примут, ибо тогда осенью без мажоритарки останутся упыри.
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Там был полупустой зал, естественно из 466 ни одна не набрала голосов, этот идиотизм будет еще долго длится.
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А Зеленский какую разогнал своим указом?
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к новым выборам не успеют принять кодекс Нардепы за день рассмотрели 466 из 4 тысяч правок к проекту Избирательного кодекса - Цензор.НЕТ 7259
Учитесь у депутатов, как нужно ничего не делать и при этом получать солидную зарплату + приворовывать
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Бачили те прийняття.В залі 50-60 депутатів .Ні одна поправка ні за ні против не набирала голосів.Треба не читаючи їх приймати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепы за день рассмотрели 466 из 4 тысяч правок к проекту Избирательного кодекса
 
 
 
 
 
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