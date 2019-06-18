 Нардепы за день рассмотрели 466 из 4 тысяч правок к проекту Избирательного кодекса

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты прошли всего 466 правок, сообщает Цензор.НЕТ. Ни одна из тех, которые ставили на голосование на подтверждение, не получила поддержку в сессионном зале. Всего было подано почти 4,6 тыс. поправок.

Напомним, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня. Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что на этой пленарной неделе ВР продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении.

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