EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  399  30
Все про:судебная реформа (1216) Пилипенко Владимир (1)

 В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко

Представитель Украины в "Венецианской комиссии" (2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов, юрист Владимир Пилипенко считает, что экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы должны входить профессиональные юристы, с обязательным привлечением судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам.

"Что касается конкретных фамилий людей, которые должны входить в эту комиссию, пока сложно сказать, и это было бы некорректно. Однозначно там должны быть профессиональные юристы. Это не обсуждается. С обязательным привлечением судей, поскольку нельзя реформировать что-нибудь без привлечения тех, на кого будут эти изменения распространяться", - считает он.

По его словам, также следует привлечь представителей гражданского общества, ученых, судей в отставке.

"Конечно - обязательно находиться в тесном контакте с Венецианской комиссией, которая может оказать профессиональную юридическую оценку тем или иным законодательным инициативам. Собственно, судебная реформа в Украине и потерпела такой крах из-за того, что ее реализовывали те, кто руководствовался политической целесообразностью, а не правовой и реформаторской логикой", - отметил Пилипенко.

Он уверен, что эта комиссия сможет перезагрузить судебную реформу и действительно предложить украинцам профессиональную и реалистичную судебную реформу, если этим будут заниматься профессионалы, а не популисты.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3132945
 
 
 Топ комментарии
 
портнов, лена лукаш, родя киреев, мальвина...
Та у Бени икспертов хоть отбавляй!
 показать весь комментарий
 
Зачем???!!! Как на их фоне будет выглядеть сам ЗЕ?

Вот его спич с журналистами в Париже:
В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 1245
 показать весь комментарий
 
А в школьном курсе физики глаголят про еще два состояния воды.

Но это не для ЗЕ. Зря я это. В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 8440
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Да, а вода должна быть мокрой!
 показать весь комментарий
 
А в школьном курсе физики глаголят про еще два состояния воды.

Но это не для ЗЕ. Зря я это. В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 8440
 показать весь комментарий
 
 
Аргументы на уровне 6 класса школьной программы прокатывают только для интеллектуального недоуровня 25 ой 7,8%

Мокрый - понятие не из физики. В физике есть влажность.
 показать весь комментарий
 
Стестняюся спросить, а родю киреева уже в группу выписали?
В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 4299
 показать весь комментарий
 
 
ты шо - это же друзья вазелина! один из них вполне может быть №99 в списке слуг урода..
 показать весь комментарий
 
 
Єто он не подумал. У зебилов с єтим туго В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 8059
 показать весь комментарий
 
 
Пациент, ведите себя прилично. Врач сказал в морг, значит в морг.
 показать весь комментарий
 
мне кажется это улица выходящая к Каравану на героев труда, там вроде есть и проход в гидропарк
то они видимо на пляжу накушались водочки
 показать весь комментарий
 
портнов, лена лукаш, родя киреев, мальвина...
Та у Бени икспертов хоть отбавляй!
 показать весь комментарий
 
 
Зачем???!!! Как на их фоне будет выглядеть сам ЗЕ?

Вот его спич с журналистами в Париже:
В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 1245
 показать весь комментарий
 
 
90% судей и юристов Украины - детишки пана ********. Да они профессионалы - брать взятки и искажать Закон.
В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 6301
 показать весь комментарий
 
по идее им всем нужен запрет на профессию как когда-то в Германии
 показать весь комментарий
 
 
Запрет на профессию был, наверно, в 60-70 гг, а по программе денацификации большинство уволенных чиновников вернули, т.к. не нашлось столько специалистов.
Кроме того, сейчас процентов 30 судей не хватает, но из Слуг народа никого не нашлось на эти мест...
 показать весь комментарий
 
 
А что? Клоуны уже кончились? Жаль...Они бы справились,-а так хана судебной реформе... В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 1059
 показать весь комментарий
 
 
Ты шо? Их 73%. У нас самый большой цирк профессионалов на Земле. В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 6982

А на 25% зебилы точно уже могут не расчитывать. Теперь каждый выплывает сам. Причем зебилы сами вобще плыть могут, только, как говно по речке, а нам совсем в другую сторону.
 показать весь комментарий
 
 
Да что там выплывать,-имея 4000 евриков зарплаты... Можно жить- не тужить! В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 2309
 показать весь комментарий
 
Уже результат!? И это говорит юрист, а не политик? Ну-ну...
 показать весь комментарий
 
А у нас реформы пошли-и... Такие все европейские-е... Да-а,-полдня создавали парламентскую коммисию чтобы ВСЕ определить,кто в чем виноват-даже тех,кто бросил курицу на территорию парламента! А реформы очень европейские,-о-очень! Например Парламент проголосовал,чтобы переподчинить SIS (Службу Информации Безопасности) от премьер-министра (то есть забрать из подчинения М.Санду) и предать Додону! Так же переподчинить Службу Охраны (SPP) и передать в подчинение к Додону! Вот це буде Европа! А Вы думали только у Вас ЗЕБИЛЫ ЕСТЬ? Не-е,не дадим Вам чемпионствовать!
 показать весь комментарий
 
А что в Украине есть честные и профессиональные судьи? Фантастика какая то.
 показать весь комментарий
 
 
Профессиональных юристов в Украине предостаточно, но как показывает последнее время - профессионали не хотят идти в команду Зе. Имиджевые потери для профессионалов - не пустые слова.
 показать весь комментарий
 
Тогда однозначно эта реформа пойдёт по *****.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко
 
 
 
 
 
 вверх