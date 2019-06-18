 В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам.

"Что касается конкретных фамилий людей, которые должны входить в эту комиссию, пока сложно сказать, и это было бы некорректно. Однозначно там должны быть профессиональные юристы. Это не обсуждается. С обязательным привлечением судей, поскольку нельзя реформировать что-нибудь без привлечения тех, на кого будут эти изменения распространяться", - считает он.

По его словам, также следует привлечь представителей гражданского общества, ученых, судей в отставке.

"Конечно - обязательно находиться в тесном контакте с Венецианской комиссией, которая может оказать профессиональную юридическую оценку тем или иным законодательным инициативам. Собственно, судебная реформа в Украине и потерпела такой крах из-за того, что ее реализовывали те, кто руководствовался политической целесообразностью, а не правовой и реформаторской логикой", - отметил Пилипенко.

Он уверен, что эта комиссия сможет перезагрузить судебную реформу и действительно предложить украинцам профессиональную и реалистичную судебную реформу, если этим будут заниматься профессионалы, а не популисты.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.