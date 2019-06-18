 Народный депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде

Соответствующее объявление сделала первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Лубинец прошел в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №60 в Донецкой области.

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После его выхода во фракции БПП остается 128 парламентариев.