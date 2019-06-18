EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  18195  142
Материалы по теме:
Все про:Нидерланды (814) Боинг-777 Malaysia Airlines (944)

 СМИ назвали имена тех, кому будет объявлено обвинение в деле о крушении лайнера МН17: командир 53-й бригады армии РФ Мучкаев и террорист Дубинский-Хмурый

В Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на нидерландские издание NOC.

Как сообщается, к трагедии, которая произошла в 2014 году на Донбассе, причастен Сергей Мучкаев - командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в российском городе Курске. Именно под его руководством отправился конвой, который перевозил Бук, сбивший МН17.

Кроме того, журналисты обратились за информацией к бывшему украинскому военному Ивану Безъязыкову, который находился в плену у боевиков, но после освобождения его обвинили в государственной измене и сотрудничестве с так называемой "ДНР". Сам Безъязыков в комментарии NOS утверждает, что именно его показания следственной группе JIT по катастрофе MH17 стали основой обвинения.

Также в списке причастных числится Сергей Дубинский, известный по позывному "Хмурый". Он был руководителем российской разведывательной группы, которую сформировали в начале июля 2014 года и активно привлекали у участию в войне на востоке Украины. В его подразделении находилось около 300 людей.

Также журналисты сообщают о Сергее Пулатове, который был начальником разведывательно-диверсионного подразделения специальной российской разведывательной службы. Именно Пулатов и Дубинский играют особую роль в транспортировке "Бука", из которого был совершен выстрел в авиалайнер МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверым причастным к крушению "Боинга-777" будут предъявлены подозрения после обнародования их имен, - Зеркаль

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3132941
 
   
 Топ комментарии
 
про головного фігуранта - хутіна не забувайте
 показать весь комментарий
 
Убили 298 человек!
Им бы покаяться...Попросить у Бога и семей погибших прощения...
Придумать версию, мол не хотели, ошиблись, не по злому умыслу...
Но этож каццапы!
Будут всераться и брехать до последнего!...
 показать весь комментарий
 
Как малые дети. Ракетный комплекс, взял и от нечего делать поехал в самоволку черз граицу в сопровождении боевого расчета и гаишников. А Шоуйгу с хуйлом типа небыли вкурсе. Хоть бы не смешили весь мир таким расследованием.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Кста, а цей Дубінський (Хмурий) - часом не родич отого гівна з "Г+Г"? Десь читав, що його батько - на тій стороні...
 показать весь комментарий
 
 
У тебе нік Мур, ти часом не родич отого гівна хМУРого?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В августе 2014 года российская сторона была готова отдать Олега Сенцова, всех пленных украинских бойцов, деблокировать Иловайск и передать корвет «Тернополь» в обмен на своих 10 десантников, но тогдашний президент Петр Порошенко не принял никакого решения.
 показать весь комментарий
 
Сенченко городит чушь. Слишком жирный кусок для обмена на десятерых недоумков. Возможно он не владел всей информацией и предполагался кидок со стороны русни.
 показать весь комментарий
 
 
РНБО, заступником секретаря (на той час - Парубія) був тоді Сенченко - жодним чином не причетний до обмінів полоненими.
 показать весь комментарий
 
В одно хмурое утро Хмурый переутомится. Думаю, что скоро.
 показать весь комментарий
 
 
Какие конкретно будут последствия для кацапстана? Потому что эти двое вряд ли сейчас бегут на вокзал с целью взять билет в Гаагу,чтобы покаяться. Или как с Солсбери-характерный звук ниже спины..и круги по луже?
 показать весь комментарий
 
 
будет очень сильная озабоченность мировой общестенности.
 показать весь комментарий
 
 
Ну почему же? Будет еще мощнейшее и решительнейшее осуждение!
 показать весь комментарий
 
Как сообщается, к трагедии, которая произошла в 2014 году на Донбассе, причастен Сергей Мучкаев - командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в российском городе Курске. Именно под его руководством отправился конвой, который перевозил Бук, сбивший МН17.Источник: https://censor.net.ua/n3132941

А по чьему приказу?
 показать весь комментарий
 
 
Если начать идти по такой цепочке, то это уже будет доказательство агрессии России против Украины.
 показать весь комментарий
 
 
у этих мразей есть верховный говнокомандующий с погонялом х@йло... Почему к этому выродку у еврокизяков нет претензий??? 5 лет с полніми штанами толкут воду в ступе, так твари своей смертью передохнут... хотя уже через месяц было абсолютно ясно - кто и как сбил Боинг!
 показать весь комментарий
 
 
было ясно в тот же день,когда х@йло созвал ночью совбез расеи и обосравшийся лепетал, что виновата Украина не закрывшая воздушное пространство
 показать весь комментарий
 
 
кацапсы и зебилы, начинайте вой - вы всё врётиииии, нада дагаварица пасиридиниииии!....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порошенко зрадник і мародер, порохоботи сідори. Це все, що тобі треба знати, холопе)
 показать весь комментарий
 
 
Трагизм и цинизм ситуации в том, что все мировые лидеры понимают, что команду на ОТПРАВКУ БУКа в Украину отдавал сам путин. На 100 процентов и команду на сбитие лайнера тоже давал сам путин. Никакой ошибки там не было.Все они верховные главнокомандующие своих Вооруженных Сил. Без их РЕШЕНИЯ ни один танк, ни одна самоходка, ни один солдат не пересечет границу другого государства. Но путина никто не обвинит в этой страшной трагедии.Никто и никогда. Потому что рф- это ГАЗ, НЕФТЬ ,РЫНОК СБЫТА, БАБЛО ОЛИГАРХОВ В ИХ БАНКАХ и все, что связано с деньгами и услугами от РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо переживать. Придет время и его самого кокнут свои.
 показать весь комментарий
 
 
От блін, взяв триллер і споганив класикою
 показать весь комментарий
 
так думают все обычные люди, а не обычные, - все мое и газ и нефть и олигархи.
 показать весь комментарий
 
Брехня. Свинособачий ВВП дорівнює 2% від загальносвітового. Споживають кацапи ще менше. Тобто якщо завтра росія провалиться у вогняну геєну, світова економіка цього навіть не помітить.
 показать весь комментарий
 
***** (путина) еще назовут главным подозреваемым в этом деле и многих других делах с массовыми жертвами. Просто еще время не пришло западной элите это сделать.
 показать весь комментарий
 
Список надо расширить, так как есть мнение, что все его фигуранты в ближайшее время «лично передадут приветы» всяким там Захарченкам, Моторолам, Гиви, двум начальникам Г(Р)У МО РФ, короче, вступят в клуб «200».
 показать весь комментарий
 
 
І знову нічого конкретного. ВОДИЧКА, водичка, водичка..... В Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.Источник:https://censor.net.ua/n3132941 не прокурори не суді, а хтось комусь щось сказав. Хто був у екіпажі? Хто ним командував? Хто давав команду на наведення та пуск? Хто робив пуск ракети? А то так крайнього кацапа можна сотнями років шукати.
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто не шукав конкретного льотчика, що збив пасажирський літак Півдкеної Кореї - просто додали санкцій державі терористу, яка в 1991-му розвалилась. Це лише одна аналогія.
 показать весь комментарий
 
 
Класс, командир части по собственной воле отправил бук на территорию другого государства, опять глум над международным правом изза страхом перед ******
 показать весь комментарий
 
 
Хмурий бандит, при допомозі ху№ла зіграє в ящик, і всі інші свідки.
 показать весь комментарий
 
Как глаголел персонаж "шеф" из к/ф "бриллиантовая рука" - " Как говорил один мой знакомый... покойник: «Я слишком много знал…»
 показать весь комментарий
 
Ноаа версія від запорєбрья: да бил, да стрєлял, нєнавіжу біндєру...
 показать весь комментарий
 
для мацковии 100 лет уже границы не существуют ,законы не существуют
 показать весь комментарий
 
по закону жанра эти уже покойнички,
а если еще, то приготовиться....
 показать весь комментарий
 
Короче все бабки ********* будут отжаты Омерикой как было с Лазаренко.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСМИ назвали имена тех, кому будет объявлено обвинение в деле о крушении лайнера МН17: командир 53-й бригады армии РФ Мучкаев и террорист Дубинский-Хмурый
 
 
 
 
 
 вверх