 По подсудности в Антикоррупционный суд могут передать 3,5 тыс. дел, это нереально для рассмотрения, - судья ВАКС Галабала

Такое предположение высказал судья ВАСК Маркиян Галабала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Суд может получить 3,5 тысячи дел - это фактически все дела, которые по неоднозначному толкованию сейчас подсудны ВАКС согласно действующей редакции Уголовно-процессуального кодекса", - сказал Галабала.
Он отметил, что в 2018 году законодатель принял изменения, которые в итоге привели к тому, что такое огромное количество дел может попасть в новосозданной суд.
Галабала пояснил: "Мы сделали запрос через Государственную судебную администрацию по всем судам Украины, и оказалось, что нам не 200 дел должны передать, а 3,5 тысячи. 200 - это непосредственно дела от НАБУ и САП".
По его словам, цифра в 3,5 тыс. дел неадекватна количеству судей ВАКС и "нереальная для рассмотрения". Он пояснил, что судьи ВАКС будут рассматривать дела коллегией из тройки судей и по полной процедуре рассмотрения, и таким образом, как отметил Галабала, на каждую из 7 коллегий ВАКС придется по 700 дел.
Вместе с тем, он указал, что также речь идет о неоднозначном толковании закона.
"С началом работы суда одни судьи могут сказать: "Так это не наше дело, мы передаем его в ВАКС", и дело передается к нам. Мы можем посмотреть и сказать: "Нет, это не дело НАБУ", и дело вернется обратно. Поэтому хуже всего в данной ситуации вопрос неопределенности", - пояснил судья ВАКС.
Отвечая на вопрос о том, достаточно ли времени до 5 сентября (даты начала работы ВАКС. - Ред.) для обеспечения материально-технической составляющей работы суда, Галабала сказал: "Когда мы проводили собрание, мы определили эту дату - 5 сентября, мы надеемся, что она была реальной и обоснованной. Что будет 5 сентября - увидим, сейчас мне сложно прогнозировать".
Он добавил, что в настоящее время проходит работа по подготовке к обеспечению надлежащих условий для обеспечения правосудия судьями ВАКС. "Идет работа и суда, и судебной администрации", - сказал Галабала.
звільняйтеся, поки не пізно. Понабирали "спеціалістів", - будуть тягнути кота за хвіст роками.
петіні кадри. .
Судья - он и в Африке судья! Это шо ж, судья с юридическим дипломом, который работает в Хозяйственном суде не сможет в чрезвычайной ситуации судить насильника? В Америке, в городке один шериф и один судья всех арестовывают, и всех судят. И пох им им звания и кошельки! Нарушил закон на их территории - полезай в петлю.
- Де?
- Ну не проститутками, а всіх жінок брендом!!!
- Але ж фраза була інша
- Букви написали!!!
- Але ж фраза була взагалі інша
- Знаєш що... ІДИ НАФІК ЗЄЛЄБОБА, РУКА КРЕМЛЯ, ЗРАДНИК, НАХ, ГЕТЬ!!! 25! 25!25!!!!!!
Профит.
Если нельзя по закону откладывать рассмотрение дел, то обратиться в новую ВР( которая на тот момент уже должна быть ), чтобы принять неотложные изменения, которые бы позволили откладывать дела в порядке приоритета. И Сделать конкурс на добор новых судей.
Но я так понимаю, что все осталось на прежних местах и у нас продолжают только жаловаться, говорить о невозможности и перекладывании вины на других...