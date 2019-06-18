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 По подсудности в Антикоррупционный суд могут передать 3,5 тыс. дел, это нереально для рассмотрения, - судья ВАКС Галабала

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) с началом своей работы получит слишком большое количество дел для рассмотрения, что может привести к коллапсу работы суда.

Такое предположение высказал судья ВАСК Маркиян Галабала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд может получить 3,5 тысячи дел - это фактически все дела, которые по неоднозначному толкованию сейчас подсудны ВАКС согласно действующей редакции Уголовно-процессуального кодекса", - сказал Галабала.

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Он отметил, что в 2018 году законодатель принял изменения, которые в итоге привели к тому, что такое огромное количество дел может попасть в новосозданной суд.

Галабала пояснил: "Мы сделали запрос через Государственную судебную администрацию по всем судам Украины, и оказалось, что нам не 200 дел должны передать, а 3,5 тысячи. 200 - это непосредственно дела от НАБУ и САП".

По его словам, цифра в 3,5 тыс. дел неадекватна количеству судей ВАКС и "нереальная для рассмотрения". Он пояснил, что судьи ВАКС будут рассматривать дела коллегией из тройки судей и по полной процедуре рассмотрения, и таким образом, как отметил Галабала, на каждую из 7 коллегий ВАКС придется по 700 дел.

Вместе с тем, он указал, что также речь идет о неоднозначном толковании закона.

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"С началом работы суда одни судьи могут сказать: "Так это не наше дело, мы передаем его в ВАКС", и дело передается к нам. Мы можем посмотреть и сказать: "Нет, это не дело НАБУ", и дело вернется обратно. Поэтому хуже всего в данной ситуации вопрос неопределенности", - пояснил судья ВАКС.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли времени до 5 сентября (даты начала работы ВАКС. - Ред.) для обеспечения материально-технической составляющей работы суда, Галабала сказал: "Когда мы проводили собрание, мы определили эту дату - 5 сентября, мы надеемся, что она была реальной и обоснованной. Что будет 5 сентября - увидим, сейчас мне сложно прогнозировать".

Он добавил, что в настоящее время проходит работа по подготовке к обеспечению надлежащих условий для обеспечения правосудия судьями ВАКС. "Идет работа и суда, и судебной администрации", - сказал Галабала.

Источник: https://censor.net.ua/n3132940
 
 
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Так звiльняйся. Зарплату отримувати - реально, а от справи розглядати - не реально.
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Не реально? Тогда иди быкам хвосты крутить. Придут те кто рассмотрит как надо и посадит кого надо.
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ще працювати не почали, а вже волають - роботи багато!
звільняйтеся, поки не пізно. Понабирали "спеціалістів", - будуть тягнути кота за хвіст роками.
петіні кадри. .
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Шо это за херня творится в нашем кривосудии?
Судья - он и в Африке судья! Это шо ж, судья с юридическим дипломом, который работает в Хозяйственном суде не сможет в чрезвычайной ситуации судить насильника? В Америке, в городке один шериф и один судья всех арестовывают, и всех судят. И пох им им звания и кошельки! Нарушил закон на их территории - полезай в петлю.
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- Зеленський назвав всіх проститутками!!!
- Де?
- Ну не проститутками, а всіх жінок брендом!!!
- Але ж фраза була інша
- Букви написали!!!
- Але ж фраза була взагалі інша
- Знаєш що... ІДИ НАФІК ЗЄЛЄБОБА, РУКА КРЕМЛЯ, ЗРАДНИК, НАХ, ГЕТЬ!!! 25! 25!25!!!!!!
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Кстати. Дайте пожалуйста ссылку. А то я пропустил эту феерию Увидел уже только как Геращенко воняет во всю....
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Берите дела НАБУ и САП, остальные в очередь и рассматривать в порядке очереди, когда разберетесь со всеми 200 делами НАБУ и САП.
Профит.
Если нельзя по закону откладывать рассмотрение дел, то обратиться в новую ВР( которая на тот момент уже должна быть ), чтобы принять неотложные изменения, которые бы позволили откладывать дела в порядке приоритета. И Сделать конкурс на добор новых судей.

Но я так понимаю, что все осталось на прежних местах и у нас продолжают только жаловаться, говорить о невозможности и перекладывании вины на других...
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Почніть робити свою роботу, почніть саджати - а потім вже починайте плакати та жалітись на тяжку долю.. Ще нічого не зроблено - а вже лякають колапсом.. Петіні прихильники тіт після 21-го квітня всіх лякають апокаліпсисом - так що ми вже звикли до страшилок.. Працюйте!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПо подсудности в Антикоррупционный суд могут передать 3,5 тыс. дел, это нереально для рассмотрения, - судья ВАКС Галабала
 
 
 
 
 
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