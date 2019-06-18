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 С начала года корью в Украине заболело 54 тыс. человек, 18 из них умерли, - Минздрав

В Украине с начала 2019 года корью заболели 54 тыс. человек, из них 28,6 тыс. детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья Минздрава.

За последнюю неделю корью в Украине заболели 967 человек - 436 взрослых и 531 ребенок.

Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевский (110 больных: 46 взрослых и 64 ребенка), Харьковской областях (97: 63 взрослых и 34 ребенка) и г. Киев (87: 47 взрослых и 40 детей). Также высокие показатели зафиксированы в Тернопольской (80 больных: 23 взрослых и 57 детей) и Львовской областях (64: 27 взрослых и 37 детей).

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С начала года (с 28 декабря 2018 до 12 июня 2019) корью заболели 54 065 человек - 25 439 взрослых и 28 626 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Читайте также: На Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3132939
 
 
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С начала года корью в Украине заболело 54 тыс. человек, 18 из них умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7541
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеС начала года корью в Украине заболело 54 тыс. человек, 18 из них умерли, - Минздрав
 
 
 
 
 
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