 За пять лет в Киеве переименовали 219 улиц, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления бюджетного планирования, инвестиционной деятельности и реализации проектов КГГА Сергей Мрыга в ответе на запрос УНН.
По данным чиновника, в течение 2014-2019 годов в Киеве присвоено названия и переименовано 219 улиц, бульваров, проспектов, переулков и площадей. В результате этого замены требуют 1377 домовых указателей, а ориентировочная стоимость работ по замене этих табличек составляет 826 200 грн. Как уточнили в КГГА, домовые указатели изготавливаются из эмалированного покрытия на металлической основе. Ориентировочная стоимость изготовления одного домового указателя составляет 550-600 грн.
Первая ссылка
Не опт!
300грн
https://prom.ua/p1547527-ukazatel-ulitsy-stalnoj.html
Если 5 штук - то 140грн за табличку выходит
Так это брутто, НДС ещё вернетчя
И не опт
У Виталика накрутка выходит больше 400%
вівторок, 18 червень 2019, 18:25
Twitter google_plus
Як не крути, професійна деформація дає взнаки. Провідний спеціаліст Білого дому у пострадянських країнах знайшов собі щастя в антикремлівському таборі пострадянського простору.
Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер одружився з уродженкою Грузії, журналісткою «Голосу Америки» Іей Меурмішвілі. Про це щаслива наречена повідомила у своєму Facebook, зазначають Патріоти України.
«Все було чудово - погода, люди, атмосфера, музика. Це була бездоганна вечірка для заручин», - написала вона. »