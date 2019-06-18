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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2192) Киев (17603) переименования (515)

 За пять лет в Киеве переименовали 219 улиц, - КГГА

В течение 2014-2019 годов в Киеве присвоено названия и переименовано 219 улиц, бульваров, проспектов, переулков и площадей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления бюджетного планирования, инвестиционной деятельности и реализации проектов КГГА Сергей Мрыга в ответе на запрос УНН.

По данным чиновника, в течение 2014-2019 годов в Киеве присвоено названия и переименовано 219 улиц, бульваров, проспектов, переулков и площадей. В результате этого замены требуют 1377 домовых указателей, а ориентировочная стоимость работ по замене этих табличек составляет 826 200 грн. Как уточнили в КГГА, домовые указатели изготавливаются из эмалированного покрытия на металлической основе. Ориентировочная стоимость изготовления одного домового указателя составляет 550-600 грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132936
 
 
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Меняю названия на хлеб . - Марадер парашенко.
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Интересно откуда такие цены 500-600 грн за табличку

Первая ссылка
Не опт!

300грн

https://prom.ua/p1547527-ukazatel-ulitsy-stalnoj.html

Если 5 штук - то 140грн за табличку выходит

Так это брутто, НДС ещё вернетчя

И не опт

У Виталика накрутка выходит больше 400%
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