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 Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в концлагерь, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что оккупанты превратили Крым в концлагерь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в настоящий концентрационный лагерь.

Сегодня по результатам очередного судилища в РФ пять крымских татар получили длительные сроки заключения по сфальсифицированным обвинениям в организации или участии в деятельности террористической организации. Позорное решение, которым агрессор проверяет пределы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии.

Ответ должен быть четкой и твердой: мир должен усилить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников Кремля.

Крым - это Украина!"

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Источник: https://censor.net.ua/n3132932
 
 
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На третий гвоздь, пока вдова рыдала
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (c)
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мокша, а почєму у вас презідєнтом *****?
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Ответ должен быть четкой и твердой: мир должен Источник: https://censor.net.ua/n3132932

Узнаю Петю. Причём во всех смыслах 😁
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Журналисты телеканала Нидерландов назвали причастных к уничтожению авиалайнера МН17 в 2014 году над Донбассом. Nieuwsuur.
Как сообщается, к трагедии, которая произошла в 2014 году на Донбассе, причастен Сергей Мучкаев - командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в российском городе Курске. Именно под его руководством отправился конвой, который перевозил Бук, сбивший МН17.
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Иди уже. Ты свое уже отпердолил, п-п-п- Педро )))
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При чем не прекратил торговлю с врагом за 5 лет и давал донбасским сепарам и оккупантам бесплатно воду и свет. Не знаю как сейчас,но видимо пока ничего не поменялось.
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Ах как хочется вернуться...Ах как хочется ворваться...Мне во власть...)))
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У тебя было пять лет ! Пять долгих и мучительных лет...Которые ты использовал для набивки своих карман ! Геть,потвора !"
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Так крепко вцепился в роль, что не может выйти из неё***.
Так часто говорят об артистах. Это подтверждает, что пэдрот никогда не был народным президентом, ни искренним - он постоянно играл *патриота*!
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Можно даже сказать:"Брэхня - brand (имидж) барыги".
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Так ему уже давно никто не верит
Сегодня утром цитировала статью из ди Цайт а они из американского издания где Петину борьбу с коррупцией прямым текстом назвали шоу для Запада

Аккурат перед вторым туром вышла
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О как！
Совсем недавно таких речей от кучеряшки пью небыло. Шо произошло？
Наверное в раду не пролезает таки😀
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В колодцах и водопроводе села Збаржевка (Винницкая область), вблизи которого в ДТП в реку Рось попали гербициды, содержание химикатов превышает норму в 20 раз........

ПЕСюня,ты уже сдал Крым и Донбасс,успокойся,а езжай на родину,и решай проблемы региона..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в концлагерь, - Порошенко
 
 
 
 
 
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