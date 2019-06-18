 Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в концлагерь, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в настоящий концентрационный лагерь.
Сегодня по результатам очередного судилища в РФ пять крымских татар получили длительные сроки заключения по сфальсифицированным обвинениям в организации или участии в деятельности террористической организации. Позорное решение, которым агрессор проверяет пределы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии.
Ответ должен быть четкой и твердой: мир должен усилить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников Кремля.
Крым - это Украина!"
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (c)
Узнаю Петю. Причём во всех смыслах 😁
Как сообщается, к трагедии, которая произошла в 2014 году на Донбассе, причастен Сергей Мучкаев - командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в российском городе Курске. Именно под его руководством отправился конвой, который перевозил Бук, сбивший МН17.
Так часто говорят об артистах. Это подтверждает, что пэдрот никогда не был народным президентом, ни искренним - он постоянно играл *патриота*!
Сегодня утром цитировала статью из ди Цайт а они из американского издания где Петину борьбу с коррупцией прямым текстом назвали шоу для Запада
Аккурат перед вторым туром вышла
Совсем недавно таких речей от кучеряшки пью небыло. Шо произошло？
Наверное в раду не пролезает таки😀
ПЕСюня,ты уже сдал Крым и Донбасс,успокойся,а езжай на родину,и решай проблемы региона..