 Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в концлагерь, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в настоящий концентрационный лагерь.

Сегодня по результатам очередного судилища в РФ пять крымских татар получили длительные сроки заключения по сфальсифицированным обвинениям в организации или участии в деятельности террористической организации. Позорное решение, которым агрессор проверяет пределы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии.

Ответ должен быть четкой и твердой: мир должен усилить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников Кремля.

Крым - это Украина!"

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