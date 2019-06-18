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Все про:Винницкая область (546) загрязнение (111) химия (68) река (61)

 Загрязнение Роси: содержание химикатов в воде возле места ДТП на Винничине превышает норму в 20 раз

В колодцах и водопроводе села Збаржевка (Винницкая область), вблизи которого в ДТП в реку Рось попали гербициды, содержание химикатов превышает норму в 20 раз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на пятницу показатель химикатов в воде в колодцах села Збаржевка и водопроводе превышал норму более чем в 20 раз. Сегодня взяты новые пробы воды, и в течение дня будут свежие результаты", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Согласно сообщению, для обеспечения местных жителей питьевой водой организован подвоз из Винницы бутилированной воды в количестве 1,5 т. Также закуплена большая емкость для питьевой воды объемом 2 т, чтобы ежедневно завозить в село воду надлежащего качества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Период полного распада химикатов, попавших в Рось, трое суток. Не существует никакой опасности для жителей бассейна реки, - Украинский гидрометеорологический институт

В водоемах выше и ниже по течению от места аварии превышений содержания гербицидов в воде не обнаружено.

Напоминаем, 9 июня возле села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус, перевозивший средства защиты растений, перевернулся на берегу притока реки Рось и загорелся. В результате около 800 литров химикатов попало в пруд с последующей утечкой в реку Рось.

Читайте: Угроз нет, - Гройсман о загрязнении Роси

Источник: https://censor.net.ua/n3132930
 
 
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А Гнойсман говорил что фсе в парядке воду можно пить.
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Курва...там така природа гарна , така риба ловилася колись іздили туди з палатками кампаніей ... взяли ***** спаскудили шматочок єдема на землі
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗагрязнение Роси: содержание химикатов в воде возле места ДТП на Винничине превышает норму в 20 раз
 
 
 
 
 
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