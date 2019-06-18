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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3113) Слипачук (50)

 Если КС признает указ Зеленского о роспуске ВР неконституционным, то нам нужно дополнительное финансирование, - глава ЦИК Слипачук

Центральная избирательная комиссия будет вынуждена просить дополнительное финансирование на проведение очередных выборов в Верховную Раду в случае признания решения президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента неконституционным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 июня заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью "ВВС Україна".

"У нас есть процедуры закупок, которые могут остановиться без денег. Также у нас есть процедуры, по которым мы получили некоторые материалы или услуги. В день, когда Конституционный суд представит решения, мы должны это все проверить. А дальше – вопрос к парламенту, ведь мы, согласно решению правительства, просто использовали средства, которые были заложены для очередных выборов, которые должны состояться осенью", – пояснила она.

Слипачук добавила, что в таком случае возникнет вопрос к парламенту и правительству, готовы ли они выделить новую сумму денег, учитывая уже потраченные на выборы средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук

Источник: https://censor.net.ua/n3132929
 
 
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зеро - миллионер - он украл у народа нарушив Высший закон страны, он и возместит.
Беня тоже поможет... не бедный
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Я думаю, что если 72% баранчиков сбросятся, то компенсируют убытки страны от зловредных действий своего пастуха

НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
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Чому? Вибори восени дешевше на 300 млн?
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Как вдумчиво и методично врагами Украины типа Гордона вкладывается в мозги избирателю мысль, что федерализация это только плюс для нас. Что в ЕС и НАТО нас никто не ждет! И мы же воюем, а значит никогда туда не вступим. Что безвиз не так то и нужен! Реванш на низком старте!
(C)
@UaArtem
☹️
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Цель пуйла = главари лугандона в Раде, а зебеня под эту цель заточен и лихорадочно ищет - как обмануть вокруг пальца украинцев и подать сей факт красиво на референдум
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Эта Рада профинансирует ещё несколько выборов, лишь не уходить.
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а пусть оплачивает виновник...он обещал, если нарушит закон, уйти...пусть уходит без выходного пособия
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тогда он не пацан, который сказал и сделал и зуб ему долой
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Думаю, одним можно пожертвовать. Например, если он гнилой.
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как ты о нем резко)...он незрелый, как говорят, зеленый...пусть оперяется
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В такому разі дарома витрачені гроші повинен буде компенсувати той, хто видав неконституційний указ.
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Чувак с ксивой презЕдента из своего офшора оплатит....он туда стыренных денег много напокавал...не обеднеет...
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Якщо партія "Слуга бєз рода" і її патрон справді думають про інтереси людей і держави, то мали б профінансувати свій про*б з власної кишені.
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Короче патовая ситуация для старой власти
Выборы сейчас - еле проползают и ничего не решают

Выборы осенью - так из 8% останется ещё меньше

Начинаешь «топить» конкурентов - мажешься себя. Не «топишь» - голоса «крадут» родственные НФ, Голос, Гройсман

Кажется, это называется словом «жопа»
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Задам еще в єту ботодыру вопрос.
Если рейтинг слуг урода "растьот" то че ж они как всратые требуют скорейших выборов? Че б им не подождать осени и получить 100%?
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До осені мародери донищать Україну. Бо мародерам геращенкам іринам вигідно, щоб Україна накрилась мідним тазом. Тоді вони уникають відповідальності.
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Да не, если кс признает указ не конституционным Зе уйдет в отставку!!.
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Свого пуйла у відставку відправляй, кацапюра смердюча
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Причинно-следственная связь просто изумительна. Вдруг окажется что деньги потрачены ни на что,и надо еще денег на то же самое,но которое будет позже.
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Указ Президента про дострокові вибори Парламента не може призупинити ніякий Корупційний суд. Вибори мають відбутись 21го Липня і ні днем пізніше. Крапка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли КС признает указ Зеленского о роспуске ВР неконституционным, то нам нужно дополнительное финансирование, - глава ЦИК Слипачук
 
 
 
 
 
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