 Если КС признает указ Зеленского о роспуске ВР неконституционным, то нам нужно дополнительное финансирование, - глава ЦИК Слипачук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 июня заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью "ВВС Україна".



"У нас есть процедуры закупок, которые могут остановиться без денег. Также у нас есть процедуры, по которым мы получили некоторые материалы или услуги. В день, когда Конституционный суд представит решения, мы должны это все проверить. А дальше – вопрос к парламенту, ведь мы, согласно решению правительства, просто использовали средства, которые были заложены для очередных выборов, которые должны состояться осенью", – пояснила она.



Слипачук добавила, что в таком случае возникнет вопрос к парламенту и правительству, готовы ли они выделить новую сумму денег, учитывая уже потраченные на выборы средства.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук