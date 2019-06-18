Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 июня заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью "ВВС Україна".
"У нас есть процедуры закупок, которые могут остановиться без денег. Также у нас есть процедуры, по которым мы получили некоторые материалы или услуги. В день, когда Конституционный суд представит решения, мы должны это все проверить. А дальше – вопрос к парламенту, ведь мы, согласно решению правительства, просто использовали средства, которые были заложены для очередных выборов, которые должны состояться осенью", – пояснила она.
Слипачук добавила, что в таком случае возникнет вопрос к парламенту и правительству, готовы ли они выделить новую сумму денег, учитывая уже потраченные на выборы средства.
Если КС признает указ Зеленского о роспуске ВР неконституционным, то нам нужно дополнительное финансирование, - глава ЦИК Слипачук
Центральная избирательная комиссия будет вынуждена просить дополнительное финансирование на проведение очередных выборов в Верховную Раду в случае признания решения президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента неконституционным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 июня заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью "ВВС Україна".
Беня тоже поможет... не бедный
НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
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@UaArtem
☹️
Выборы сейчас - еле проползают и ничего не решают
Выборы осенью - так из 8% останется ещё меньше
Начинаешь «топить» конкурентов - мажешься себя. Не «топишь» - голоса «крадут» родственные НФ, Голос, Гройсман
Кажется, это называется словом «жопа»
Если рейтинг слуг урода "растьот" то че ж они как всратые требуют скорейших выборов? Че б им не подождать осени и получить 100%?