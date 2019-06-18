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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Разумков о первых шагах "Слуги народа" в новой Раде: снятие неприкосновенности, закон об импичменте, изменения в избирательном законодательстве

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков перечислил первые шаги своей политической силы после выборов в парламент.

Об этом он рассказал сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Первыми шагами он назвал снятие неприкосновенности с народных депутатов, президента и судей, закон об импичменте, закон об отзыве народного депутата, закон о народовластии, закон о следственных комиссиях.

В числе первых инициатив Разумков также назвал изменения в избирательном законодательстве.

Читайте также: Список "Слуги народа" формировался из "эффективных" экспертов и тех, кто привел Зеленского на Банковую, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3132924
 
 
 Топ комментарии
 
ох как хочется неделимой власти, новых законов, перекройки Конституции. На благо ли Украины или снова олигархов.
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а про війну, армію, від якої тікає у фонтан Зєлєбєня, про екноміку- НІЧОГО??? чи тільки будку з АП будемо туди-сюди переставляти, витрачаючи мільони зароблених НЕ зєкаМандою!!!??? бо вони туди ще й КОПІЙКИ не поклали.
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В США 200 лет не меняется Конституция и живут прекрасно.
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ох как хочется неделимой власти, новых законов, перекройки Конституции. На благо ли Украины или снова олигархов.
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В США 200 лет не меняется Конституция и живут прекрасно.
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я тоже об этом подумала. Это Закон страны, правила, поведение, мораль, ее этикет, а здесь переписывает каждый новый суслик.
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что-то не слышно - когда вазелин подпишет закон об импичменте (о спецкомиссиях)...
да и зебилы в ВР - никогда НЕ откажутся от своей неприкосновенности и импичменте гидранта - зачем они тогда шли во власть?
через месяц после новой ВР услышим от разумкова "вова никогда не обещал убрать неприкосновенность, он просто ШУТИЛ... а избиратели сами себе напридумывали"
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Закон про імпічмент, який ВЖЕ прийняла ВР і який подано на підпис Зєлєнскому, зебілам не подобається. Вони хочуть проштовхнути свій, за яким імпічмент НЕМОЖЛИВИЙ. МАЙЖЕ!! Це все, що треба знати про обіцянки Зе.
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Про сотни поправок не забудь дописать, а то как-то по соевому выходит! Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві - Цензор.НЕТ 3783
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Ты не компетентна! В США сделана куча - куча поправок! В ногу со временем.
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Нужно сперва осенью попасть в ВР. Во -вторых, Порох не возьмёт в коалицию слугу урода уж слишком токсичная партия. В третьих, закон об импичменте уже принят и подписан Парубиём
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упс, судя по Цензору таки да.Хотят вместе потоксиманить...
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Валя, какой из перечисленных шагов вызвал ваши опасения?
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опасение оглашения проектов, которые уже есть. Новое от Узеленского так и не получилось проанонсировать.
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это упортая дамочка -- член БПП с 2000 надцатого года,характер кондитерский,владеет всеми видами словесной борьбы, спортсменка метатель чоколада,семейное положение инкогнито Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві - Цензор.НЕТ 3668
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Чуваки, первые шаги это принятие программы нового правительства и запуск бюджетного процесса, все остальное фигня, которой можно заниматься во время нифига неделания
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Шаг первый - он же пред последний - дорваться до "корыта"
Шаг второй - дефолт.
Все остальное "Бла бла бла" (с)
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Корейская НАРОДНАЯ демократическая республика, Китайская НАРОДНАЯ республика, Донецкая НАРОДНАЯ республика, Луганская НАРОДНАЯ республика, отец НАРОДОВ, Слуга НАРОДА и тд.

Античеловеческие режимы легко вычислить. Они всегда прикрываются словом народ в своих названиях.
(С)
@JuntaChronicles
🤔
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Коли порошенко кричав своє Жити по-новому, він народ і не мав на увазі, так?
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а про війну, армію, від якої тікає у фонтан Зєлєбєня, про екноміку- НІЧОГО??? чи тільки будку з АП будемо туди-сюди переставляти, витрачаючи мільони зароблених НЕ **********!!!??? бо вони туди ще й КОПІЙКИ не поклали.
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а что разве все перечисленное принято как законы? или штейны брешут, как свиновальцманы?
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это вышло с уст Зе, так что не надо. Даже ссылку предоставляла
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09.06.19 15:24 В случае нашей победы на выборах, готов стать премьером, - Порошенко

https://censor.net.ua/news/3131394/v_sluchae_nasheyi_pobedy_na_vyborah_gotov_stat_premerom_poroshenko
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апрель подыми, а потом засыпай меня ссылками.Это вышло от Зе. И кстати, мне не нравится ваше отношение к дискуссии. Вы ее просто не умеете вести, а пытаетесь уколоть тупыми фразами. Вам об этом уже писали. Учитесь быть полезной, а не только платной. Буду благодарна не ответом.
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А по сути есть что сказать? выходит заявлял такое Порошенко? 😁

Ещё ссылки на «неправильный перевод слов Мааса» очень жду. Оценю твой перевод 😂
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за сцылку за зарусняченный ресурс уйдеш на путена окончательно.
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Дуже старі питання - вже купа нових на носі, а старі ще в довгому ящику муляють. І чим Рада займається ? Нічим.
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Порохобобики о таком могли только мечтать.
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А уже сняли неприкосновенность? Вот когда снимут, тогда им и адресуешь это. Что за "поперед батька в пекло"? Неприкосновенность обещают снять еще со времен Кучмы. Не кажи гоп!
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Нікому не нагадує обіцянки Порошенка, Тимошенко, Ющенка?
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Вчора дивився передачуз "Прямого", наче...то був шокований тим, що експерт навід данні про те, що 30(ТРИДЦЯТЬ) % селян вважають, що голобородько-це реальний президент в минулому України, а Зєлєбєня-це типу його послідовник...ЛОюди добрі, КОГО ми допускаємо до ВИБОРІВ??? КОГО ж можуть обрати такі ТУПОГОЛОВІ???? КУДИ з таким електоратом прийде держава??? Не пам'ятаю, в якій країни голосують ТІДЬКИ працюючі громадяни...Ніяких там пісінерів , студентів, бюджетників!!! Тільки ті, що сплачують ПОДАТКИ !Вважаю, що саме вони мають право обирати того, хто буде вести державу обраним курсом...
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не надо, я была в отпуске в селе, они не такие тупые как вы здесь хотите представить
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Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві - Цензор.НЕТ 2235необразованные,да,но не тупые!процент баранов,я думаю,одинаков Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві - Цензор.НЕТ 2235
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Правильно, зарплату учителей четыре тысячи евро надо отсечь.
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Михеил Саакашвили:
Бандиты должны сидеть в тюрьмах!
Если мы сейчас не заставим ответить тех, кто грабил нас, страну и нашу армию последние пять лет, если мы конкретно не заставим отвечать Порошенко - мы проиграем. Мы должны дать четкий сигнал бандитам: их время кончилось! Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві - Цензор.НЕТ 2494
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А сам Михо не хочет на родину к себе съездить? Интересно, какой срок ждет его там.
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Яке в дупу народовладдя, якщо народ здебільшого недоумки.
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звісно , кацапа - ваш народ , здебільшого недоумки - ***** 20 років терплять ..))
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закон об импичменте уже принят - почему зеро не хочет его подписывать?
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Впевнено брешеш ПЕСдун, чоколятка твоя.
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В этом смысле Зелюк лучше всех папередников. Но зрелища (в смысле - выборы) скоро кончатся, и встанет вопрос о хлебе насущном, а там ещё и холода присовокупятся. От тогда и поглядим на рейтинги. В случае чего, Зелюка погонят гораздо быстрее папередников - от любви до ненависти только один шаг.
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І що ж заважає президенту підписати Закон про імпічмент?

Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві - Цензор.НЕТ 8593

Андрій Парубій✔@AndriyParubiy


Сьогодні підписав Закон України #1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" @verkhovna_rada і передав його на підпис Президенту України.

846

16:41 - 12 черв. 2019
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Та того что им нужно ж принять такой закон, который технически невыполним, но чтобы при этом можно было попиариться "смотрите все! мы приняли закон об импичменте!". Это как с выходом республик из СССР - по конституции можно, а в реальности - механизма не существовало.
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Они в курсе, что в нормальных странах после изменения закона о выборах текущий парламент самороспускается и назначаются новые выборы по новому закону? Или опять балабольство? Закон примем но 5 лет посидим по-старому.
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партія Слуга Народу звісно отримає більше 50% голосів і зможе реалізувати все , що до цього багато років соєво-ригоАнальні "папереднікі" не могли зробити .
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"снятие неприкосновенности, закон об импичменте, изменения в избирательном законодательстве" ---- Ни слова о строительстве и обороне страны! Ни слова о созидательных реформах!!!!
зеро = ноль , помноженный вату 73%
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В избирательный кодекс Украины - нужно вносить поправки, иначе так и будем сидеть в дерьме, как предыдущие 28 лет

Также, как и отмену депутатской неприкосновенности, которую порошенко обещал 5 лет, почти каждый день, но так и не выполнил

А о законе о импичменте порошенко, даже, речь вести не хотел.





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Закон об импичменте у Зе на столе. Но он боится его подписывать.
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Приятно видеть порохоботов на работе трудовые мозоли.....на языке))))))
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Выкладываются по полной... Еще месяц нам терпеть...
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...Населення Землі до 2050 року збільшиться ще на 2 млрд людей - до 9,7 млрд. При цьому чисельність населення України буде скорочуватися і, згідно з песимістичним сценарієм, може скласти в 2100 році близько 15 млн осіб.
Про це йдеться в звіті ООН з народонаселення.

Згідно зі звітом, населення України буде скорочуватися від року до року. При цьому представлені три варіанти розвитку демографічної ситуації: оптимістичний, песимістичний і медіальний (середній).

Згідно з медіальним (середнім варіантом), в 2020 році загальне населення України складе 43,734 млн осіб, в 2021 році - 43,467 млн, в 2022 році - 43,192 млн. У 2035 року воно скоротиться до 39,425 млн осіб, в 2050 року - до 35,219 млн осіб , в 2070 році - 29,728 млн осіб, а в 2100 року українців залишиться всього 24,413 млн. Згідно з оптимістичним сценарієм, в 2021 чисельність українців складе 43,511 млн осіб. В 2025 році вона скоротиться до 42,66 млн, 2035 - до 40,764 млн, в 2045 - до 39,074 млн, в 2050 - до 38,321 млн, 2100 - до 37,484 млн.

За песимістичним сценарієм, в 2021 чисельність українців становитиме 43,416 млн осіб, в 2025 - 42,018 млн, в 2035 - 38,086 млн, в 2045 - 34,164 млн, в 2050 - 32,204 млн, а в 2100 - всього 14,897 млн осіб.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310140-u_2100_rotsi_naselennja_ukrajini_mohe_stanoviti_blizjko_15_mln_osib__zvit_oon
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Вчера почитала список партии " слуги уродов" и их подноготную , спасиб доброму человеку.
Зейпанашки, бачили очі, що купували. Їжте, шоб вам повилазило, падлюки.
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Отмена *неприкосновенности* - первый шаг к сажанию олигов и их окружения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазумков о первых шагах "Слуги народа" в новой Раде: снятие неприкосновенности, закон об импичменте, изменения в избирательном законодательстве
 
 
 
 
 
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