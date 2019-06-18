 Разумков о первых шагах "Слуги народа" в новой Раде: снятие неприкосновенности, закон об импичменте, изменения в избирательном законодательстве

Об этом он рассказал сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".
Первыми шагами он назвал снятие неприкосновенности с народных депутатов, президента и судей, закон об импичменте, закон об отзыве народного депутата, закон о народовластии, закон о следственных комиссиях.
В числе первых инициатив Разумков также назвал изменения в избирательном законодательстве.
да и зебилы в ВР - никогда НЕ откажутся от своей неприкосновенности и импичменте гидранта - зачем они тогда шли во власть?
через месяц после новой ВР услышим от разумкова "вова никогда не обещал убрать неприкосновенность, он просто ШУТИЛ... а избиратели сами себе напридумывали"
Шаг второй - дефолт.
Все остальное "Бла бла бла" (с)
Античеловеческие режимы легко вычислить. Они всегда прикрываются словом народ в своих названиях.
(С)
@JuntaChronicles
🤔
https://censor.net.ua/news/3131394/v_sluchae_nasheyi_pobedy_na_vyborah_gotov_stat_premerom_poroshenko
Ещё ссылки на «неправильный перевод слов Мааса» очень жду. Оценю твой перевод 😂
https://inforesist.org/ua/zelenspkyj-hoche-sadzhaty-u-vyaznyczyu-nardepiv-za-knopkodavstvo/ …
Бандиты должны сидеть в тюрьмах!
Если мы сейчас не заставим ответить тех, кто грабил нас, страну и нашу армию последние пять лет, если мы конкретно не заставим отвечать Порошенко - мы проиграем. Мы должны дать четкий сигнал бандитам: их время кончилось!
Андрій Парубій✔@AndriyParubiy
Сьогодні підписав Закон України #1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" @verkhovna_rada і передав його на підпис Президенту України.
846
16:41 - 12 черв. 2019
зеро = ноль , помноженный вату 73%
Также, как и отмену депутатской неприкосновенности, которую порошенко обещал 5 лет, почти каждый день, но так и не выполнил
А о законе о импичменте порошенко, даже, речь вести не хотел.
Про це йдеться в звіті ООН з народонаселення.
Згідно зі звітом, населення України буде скорочуватися від року до року. При цьому представлені три варіанти розвитку демографічної ситуації: оптимістичний, песимістичний і медіальний (середній).
Згідно з медіальним (середнім варіантом), в 2020 році загальне населення України складе 43,734 млн осіб, в 2021 році - 43,467 млн, в 2022 році - 43,192 млн. У 2035 року воно скоротиться до 39,425 млн осіб, в 2050 року - до 35,219 млн осіб , в 2070 році - 29,728 млн осіб, а в 2100 року українців залишиться всього 24,413 млн. Згідно з оптимістичним сценарієм, в 2021 чисельність українців складе 43,511 млн осіб. В 2025 році вона скоротиться до 42,66 млн, 2035 - до 40,764 млн, в 2045 - до 39,074 млн, в 2050 - до 38,321 млн, 2100 - до 37,484 млн.
За песимістичним сценарієм, в 2021 чисельність українців становитиме 43,416 млн осіб, в 2025 - 42,018 млн, в 2035 - 38,086 млн, в 2045 - 34,164 млн, в 2050 - 32,204 млн, а в 2100 - всього 14,897 млн осіб.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310140-u_2100_rotsi_naselennja_ukrajini_mohe_stanoviti_blizjko_15_mln_osib__zvit_oon
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Зейпанашки, бачили очі, що купували. Їжте, шоб вам повилазило, падлюки.
Теперь закон будет передан на подпись главе государстваСпикер Верховной рады Украины 12 июня подписал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом глава парламента написал в своем Twitter.Глава ВР отметил, что документ передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.