 Разумков о первых шагах "Слуги народа" в новой Раде: снятие неприкосновенности, закон об импичменте, изменения в избирательном законодательстве

Об этом он рассказал сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Первыми шагами он назвал снятие неприкосновенности с народных депутатов, президента и судей, закон об импичменте, закон об отзыве народного депутата, закон о народовластии, закон о следственных комиссиях.

В числе первых инициатив Разумков также назвал изменения в избирательном законодательстве.

Читайте также: Список "Слуги народа" формировался из "эффективных" экспертов и тех, кто привел Зеленского на Банковую, - Разумков