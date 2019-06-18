 Защита фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" собирается обжаловать приговор суда в РФ

Об этом Крым.Реалии сообщила адвокат Лиля Гемеджи, передает Цензор.НЕТ.

"Сроки ожидаемые и для защитников, и для подсудимых. Мы изначально говорили о том, что приговор по этим делам вынесен задолго до начала судебного следствия, результат его уже был написан. Заседания, которые проходили в Ростове, – это лишь имитация справедливого судебного процесса", – сказала адвокат.

Также Гемеджи отметила, что фигуранты дела не удивлены решением суда ужесточить (в сравнении с запросом гособвинения) наказание троим из них – Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову, – хотя "до последнего верили в смелость и справедливость судей".

По словам адвоката, защита подаст апелляционную жалобу на приговор.

"Это лишь срок на бумаге. Срок, который они будут отбывать в реальности, зависит не от судей и не от прокуроров. Репрессии можно остановить лишь политической волей. Но, к большому сожалению, либо власть не хочет этого делать, либо это целенаправленная политика геноцида в отношении определенной нации или религии. В Крыму оба этих признака составляют единое целое", – подытожила Гемеджи.

Как сообщалось, 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.



Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.



Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.



28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.



Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.



По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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