 Союз кинотеатров Украины поддержал передачу конфликтного кинотеатра "Киев" новому арендатору

Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинотеатров Украины.

"В конце концов, в Украине просто не хватает кинотеатров: количество киноэкранов в расчете на численность населения в несколько раз меньше, чем в развитых европейских странах, что в том числе физически ограничивает возможности для популяризации и проката национальных фильмов.

В начале 2019 года в Киеве местные власти провели публичный и прозрачный конкурс на право аренды кинотеатра "Киев", в связи с истечением срока действия договора с предыдущим арендатором, который арендовал этот известный кинотеатр в течение 20 лет, платя Территориальной общине по ценам 1999 года - всего за 47 тыс. (С НДС) в месяц за здание 7,4 тыс.кв.м в центре столицы.

В конкурсе принимали участие в том числе и члены Союза кинотеатров Украины, имеющие многолетнюю положительную репутацию на кинодемонстрационном рынке, имея успешно развитую сеть кинотеатров "Мультиплекс" и "Синема Сити".", - говорится в сообщении.

Союз кинотеатров Украины рад приветствовать своего члена ООО "СИНЕМА-центр" (киносеть "Синема Сити") с победой в открытом конкурсе-аукционе, с самым высоким предложением арендной платы более 2,5 млн грн. (с НДС) в месяц, и с обязательством обеспечить продолжение работы кинотеатра "Киев" в формате фестивального центра столицы.

"Правление Союза кинотеатров Украины выражает уверенность, что с новым арендатором кинотеатра "Киев" территориальная община Киева не только получит достойные деньги за аренду достойного объекта, но и получит опытного кинодемонстратора, который способен обеспечить ресурсное обновление устаревшего оборудования, сохранить традиции и концепции кинотеатра "Киев" как премьерной, артхаусной и фестивальной киноплощадки столицы", - говорится в сообщении Правления Союза кинотеатров Украины.

Справочная информация: Союз кинотеатров Украины является профильным общественным объединением, созданным в 2016 году, с целью представительства интересов субъектов предпринимательства в области кинопроката Украины, в том числе с учетом прогрессивного Европейского опыта. В состав Союза кинотеатров Украины входят как общеукраинские и региональные сети кинотеатров, так и отдельные местные кинотеатры, независимо от их размера, местонахождения, доходов и т.д. ( "Мультиплекс-Холдинг", "КиноТема" Днепр, "Жовтень" Киев, "Планета Кино" , "Линия Кино", "Синема Сити", "Мультиплекс-Черкассы" Черкассы, "Визория" Киев, "Космос" Ивано-Франковск, "Золотой Дюк" Одесса, "Конкорд Кино" Полтава, и многие другие). Союз кинотеатров Украины активно сотрудничает с органами власти, предоставляет кинотеатрам методическую, организационную и правовую поддержку, представлен в профильных экспертных комиссиях, а также в рабочих группах по вопросам совершенствования законодательства в сфере кинематографии.

фотография кинотеатра "Киев" от Олекса-Київ