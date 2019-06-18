 Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

"Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году Закона о национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

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Нынешний пакет помощи в сфере безопасности предусматривает предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-Морских Сил ВСУ.

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