 Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
"Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году Закона о национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.
Нынешний пакет помощи в сфере безопасности предусматривает предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-Морских Сил ВСУ.
ЗЕ кроме программы развития ШАУРМЫ и сексистских тупых шуток ничем не отличился...
Он прости Господи до..б!!!
И это оправданию не подлежит...
это твоему хазяину денег не давали боялись шо перед выборами стырит их со своей шоблой.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/28572/b-52-bomber-made-run-straight-at-russian-occupied-crimea-during-long-range-mission?fbclid=IwAR0AMGQtWMp6Bv49t1yZSYb3KR36ghMfhB9N_PgWmK2Q0BtsoIZKkKSz7AE
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А НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН БЫЛ ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, В АМЕРИКЕ БОЯЛИСЬ РАЗВОРОВЫВАНИЯ ЭТИХ СРЕДСТВ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТЬЮ ПОРОШЕНКО.
Это тебе Разумков или Богдан сказали?)))
а вот я сейчас могу кинуть сюда ссылки кто такие первые лица партии БПП Грановский, Кононенко .............
какие преференции для олигархов давал порошенко например ахметову: Роттердам + Франкфурт + ................ фирташу облгазы.....................................
как необоснованно власть порошенко подняла: тарифы ЖКХ и цену на газ на 800%
и многое многое другое.
1. Петиция за увольнение Богдана набрала более более 25.000 голосов.
2. Петиция за увольнение Авакова набрала более 25.000 голосов.
От Зеленского ни ответа, ни привета.
Говорите слуга народа?
(C)
@bamr69
🤔