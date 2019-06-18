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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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 Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона

Конгресс США утвердил весь пакет помощи в сфере безопасности на сумму 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

"Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году Закона о национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

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Нынешний пакет помощи в сфере безопасности предусматривает предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-Морских Сил ВСУ.

Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3132918
 
 
 Топ комментарии
 
Это все благодаря наработкам ПАПЕРЕДНИКОВ...
ЗЕ кроме программы развития ШАУРМЫ и сексистских тупых шуток ничем не отличился...
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Сьогодні над Чорним морем здійснювали польоти, що імітують бойової візит на Крим бомбардувальники В-52

Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона - Цензор.НЕТ 2257

https://www.thedrive.com/the-war-zone/28572/b-52-bomber-made-run-straight-at-russian-occupied-crimea-during-long-range-mission?fbclid=IwAR0AMGQtWMp6Bv49t1yZSYb3KR36ghMfhB9N_PgWmK2Q0BtsoIZKkKSz7AE
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Я только за конструктивную критику.
1. Петиция за увольнение Богдана набрала более более 25.000 голосов.
2. Петиция за увольнение Авакова набрала более 25.000 голосов.
От Зеленского ни ответа, ни привета.
Говорите слуга народа?
(C)
@bamr69
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Это все мародёру работает?)))
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Это все благодаря наработкам ПАПЕРЕДНИКОВ...
ЗЕ кроме программы развития ШАУРМЫ и сексистских тупых шуток ничем не отличился...
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Как раз папередникам этих денег и не дали поскольку побоялись шо они перед выборами их разворуют.
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Решение Конгресс США принял после пинка взад папереднику.Ждал результатов пинка.Пинок получился внушительный.Если папередник заплатил 400 тыс американских тугриков из наших налогов ,чтобы облобызать ручку Рыжему,то молодой ЗЕ сразу же получил приглашение и для Квартала 95.Зе -молоток!!
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Сегодня и завтра Россию ждут неприятные известия из США и Нидерландов, где украинская тема будет №1 на повестке дня. Сегодня по Донбассу, завтра пол МН-17.
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Санкции, введенные в отношении России за аннексию Крыма, могут быть сняты только после его возвращения Украине, заявила Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. - DW на русском. - Шрёдер бессилен.
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Nado stob amerikancy krome etoj pomocy podarili samolioty F-35 sto turkam xoteli prodat i Patriot sistemy takze Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона - Цензор.НЕТ 7356
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Зеленський оправдує своє капустяне прізвище?
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???
Он прости Господи до..б!!!
И это оправданию не подлежит...
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Бенины фирмы приготовились к большой стирке 😀😀😀
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шо, тебя отлучили от стирки у диабетного？😀😀😀
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Я вообще не в курсе где кнопки у стиралки. У меня домработница 😜
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а причем тут беня? или так в методичке минстеця написано?

это твоему хазяину денег не давали боялись шо перед выборами стырит их со своей шоблой.
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А вы значит в курсе каких то методичек? А ну поподробнее расскажите форумчанам .
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Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона

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А НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН БЫЛ ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, В АМЕРИКЕ БОЯЛИСЬ РАЗВОРОВЫВАНИЯ ЭТИХ СРЕДСТВ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТЬЮ ПОРОШЕНКО.
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порохофил ты этот фейк оставь для своего стеця


а вот я сейчас могу кинуть сюда ссылки кто такие первые лица партии БПП Грановский, Кононенко .............


какие преференции для олигархов давал порошенко например ахметову: Роттердам + Франкфурт + ................ фирташу облгазы.....................................


как необоснованно власть порошенко подняла: тарифы ЖКХ и цену на газ на 800%


и многое многое другое.
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Вот это зебобикам подфартило.... по карманам рассуют и глазом не моргнут..... Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона - Цензор.НЕТ 532
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Я только за конструктивную критику.
1. Петиция за увольнение Богдана набрала более более 25.000 голосов.
2. Петиция за увольнение Авакова набрала более 25.000 голосов.
От Зеленского ни ответа, ни привета.
Говорите слуга народа?
(C)
@bamr69
🤔
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона
 
 
 
 
 
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