 Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук

Как передает Цензор, обб этом она сказала в интервью "ВВС News Украина".
"КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сказала Слипачук.
В то же время она не смогла внятно ответить, что делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.
"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя", - сказала глава ЦИК.
При этом она отметила: если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа.
"А значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должен увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - сказала Слипачук.
По ее словам, сейчас ЦИК в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".
"Он не может быть отложен или на время временно остановлен", - подытожила Слипачук
НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
Ибо НАХ он тогда нужен?
а зчем народу какой то членисты калькулятор народ сам может все сосчитать.. значете почему пролазит во власть или твари или гниды или клоуны...да потому что придумали ТАЙНУ ВЫБОРОВ а зачем???? я вас спрашиваю- зачем мне тайна- если я знаю и не скрываю за кого голосовал....потом к самому же себе претензии... а за кого вообще непришел голосовать.... НАМ НАДО СПИСКИ ДОСТУПНЫЕ ВСЕ.... Ф.И.О. АДРЕС ЧИСЛО МЕСЯЦ ГОД РОЖДЕНИЯ И ОТМЕТКА ГОЛОСОВАЛ И ЗА КОГО ИЛИ ПРОТИВ ВСЕХ ИЛИ ИСПОРТИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ или вообще проигнорировал выборы 1 тура или второго и все и отметку ставить в специальном ПАСПОРТЕ ИЗБИРАТЕЛЯ.. всех выбров и референдумов.. пришел показал этот документ паспорт избирателя книжечку взял бюллетень поставить крестик галочку напротив фамилии...а испортил бюллетень.... кстати обязательно указывать НОМЕР СЕРИЯ бюллетеня- тебе при тебе же в книжечку...и штампик- выборы такие то бюллетень серия номер такой то число и время участок № округ город село поселок..посольство дата и что ты сделал отдал голос за ЗЕ или за Пецюили за Грищенко (как пример) или испортил бюллетень...или вовсе не пришел на выборы вообще--ЭТО тебе потом после выбров отметку в пашпорт екомиссия не явился на выборы.. и все.. и увидете как сразу сдуются эти все нарисованные купленно проданные опросы социологов сразу сдуются 73% или 51% дутых как мыльна кулька...
Клоун добивается хаоса
Единственной властью в Украине является народ. Если народ выбрал новую ВР на выборах, никто это оспорить не может и тем более подвергнуть легитимности.
Армянское радио спрашивают: - Что такое суперсклочность? - Это когда 31 декабря в 23.59 вам стучат в стену с криком: - Будьте тише!
С Луценком то хоть приличия соблюли. - наложили на конституцию, но подтерлись хотя бы не ей же, а лопухом)
Че, у нас не запрещено иметь доход кроме как от з.п.? Че, кроме Луцика не было ни одного достойного с соотств. обр-нием? Пук это тут у тебя походу, тупо на манер "а у вас нигеров линчуют". Правда х.з. где это "у вас", т.к. я тоже тут как и ты
*на гос.службе
Уважаемые, вы хоть пишите, где именно он сделал, чтобы не вступить...
(C)
@SmetanaBorschu
🤔
Бандиты должны сидеть в тюрьмах!
Если мы сейчас не заставим ответить тех, кто грабил нас, страну и нашу армию последние пять лет, если мы конкретно не заставим отвечать Порошенко - мы проиграем. Мы должны дать четкий сигнал бандитам: их время кончилось!
В Грузии суд оставил в силе приговор Саакашвили. Верховный суд Грузии во вторник, 21 мая 2019г, принял решение оставить в силе приговор о превышении служебных полномочий на посту президента Михаилом Саакашвили. Всего против бывшего президента расследуют четыре уголовных дела.
Так что пусть разбирется сначала в своих делах.
Причем тут Саакашвили?
3 месяца ХАЛЯВНОЙ "РАБОТЫ" ЗАБИРАЮТ!!!
И ЕСЛИ БЫ НЕ УКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО, ПИСАЛИ БЫ ВСЯКИЙ УБЛЮДОЧНЫЙ ФЕЙК ДО ОСЕНИ.
4. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.