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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, а может лишь определить конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает Цензор, обб этом она сказала в интервью "ВВС News Украина".

"КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сказала Слипачук.

В то же время она не смогла внятно ответить, что делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.

"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя", - сказала глава ЦИК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к выборам в Раду, - Минэкономразвития

При этом она отметила: если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа.

"А значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должен увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - сказала Слипачук.

По ее словам, сейчас ЦИК в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".

"Он не может быть отложен или на время временно остановлен", - подытожила Слипачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, - Слипачук

Источник: https://censor.net.ua/n3132917
 
 
 Топ комментарии
 
Если КС признает роспуск действующей ВР неконституционным, любое решение новой можно оспорить, как нелегитимное.
Клоун добивается хаоса
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Нащо взагалі КС якщо є Сліпачук.
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Сиди на бутылке ровно. Усе будет точно и в срок.
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Не будет никакого решания КС, о себе не враги.
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КСУ приостанавливать выборы не будет, это не его функция. Он лишь признает указ не конституционным и зловредным. Грося прекратит финансировать досрочные выборы на этом ****** закончится. Далее суд решит, в какой способ зебло компенсирует убыткт
НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
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Если не будет решения КС - не будет самого КС.
Ибо НАХ он тогда нужен?
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а если не будет ЦИК кто вообще заметит отсутствие лохотронской комиссии.. Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 9370
а зчем народу какой то членисты калькулятор народ сам может все сосчитать.. значете почему пролазит во власть или твари или гниды или клоуны...да потому что придумали ТАЙНУ ВЫБОРОВ Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 3933 а зачем???? я вас спрашиваю- зачем Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 4041 мне тайна- если я знаю и не скрываю за кого голосовал....потом к самому же себе претензии... а за кого вообще непришел голосовать.... НАМ НАДО СПИСКИ ДОСТУПНЫЕ ВСЕ.... Ф.И.О. АДРЕС ЧИСЛО МЕСЯЦ ГОД РОЖДЕНИЯ И ОТМЕТКА ГОЛОСОВАЛ И ЗА КОГО ИЛИ ПРОТИВ ВСЕХ ИЛИ ИСПОРТИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ или вообще проигнорировал выборы 1 тура или второго и все и отметку ставить в специальном ПАСПОРТЕ ИЗБИРАТЕЛЯ.. Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 24 всех выбров и референдумов.. пришел показал этот документ паспорт избирателя книжечку взял бюллетень поставить крестик галочку напротив фамилии...а испортил бюллетень.... кстати обязательно указывать НОМЕР СЕРИЯ бюллетеня- тебе при тебе же в книжечку...и штампик- выборы такие то бюллетень серия номер такой то число и время участок № округ город село поселок..посольство дата и что ты сделал отдал голос за ЗЕ или за Пецюили за Грищенко (как пример) или испортил бюллетень...или вовсе не пришел на выборы вообще--ЭТО тебе потом Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 2551 после выбров отметку в пашпорт екомиссия не явился на выборы.. и все.. и увидете как сразу сдуются эти все нарисованные купленно проданные опросы социологов сразу сдуются 73% или 51% дутых как мыльна кулька...
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она скйчас занята вопросами тарифов
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Тетяна Сліпачук - голова Центральної виборчої комісії. Яким чином питання Приватбанку і тарифів ії стосуються? Якщо вам важко прочитати текст новини, то хоча б уважніше читайте заголовки.
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а было совсем недавно другое по этому вопросу.
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процесс подготовки к выборам растянется до осени)
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Если КС признает роспуск действующей ВР неконституционным, любое решение новой можно оспорить, как нелегитимное.
Клоун добивается хаоса
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Новая ВРУ по любому будет легитимна.Выборы будут демократическими и общепризнанными..А Новая ВРУ сможет и КС ликвидировать и другие структуры влияния и коррупции.Меня больше волнует ФБук.Превратился в филиал ОК и ВК.Во всяком случае управляется из орды.У меня уже 6 аккаунтов просто отключены.В Харькове ФСБ открыло много групп для создания ватного сознания и если у меня в друзьях появлюттся представители ПС, НД,других патриотов, попросту закрывают аккаунт.Хотелось бы услышать совет дельный.И через IP и через симки .5 номеров поменял .Не банят,а просто закрывают.
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Фэйсбук уже несколько лет назад стал зашкваром. Это просто сейчас до васочередь дошла. А канадец рассказывал про то же самое в 2011 году.
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В Молдове уже оспаривали. К чему это привело - поменяли КС.
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Нельзя. Вата, такая вата...
Единственной властью в Украине является народ. Если народ выбрал новую ВР на выборах, никто это оспорить не может и тем более подвергнуть легитимности.
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Минулого тижня КС прийняла рішення про неконстуційність Указів президента Порошенко про створення НКРЕКП та призначення голови та членів цього регулятора. Теж треба цей орган розігнати і скасувати усі їх постанови про тарифи?
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Помечтай. Оспоришь. Нет такого закона ни в Украине, ни в международном праве.
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Яка їй різниця, від кого бюджет отримувати.
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Отак, жінка у розпачі. Хто ж її довів до цього? Мабуть автор указу.
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Решение Конституционного суда обязательно к исполнению. Че анализировать будешь? Как лучше обосраться?
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Вона просто визнала, що готова порушувати Конституцію.
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😀😀😀

Армянское радио спрашивают: - Что такое суперсклочность? - Это когда 31 декабря в 23.59 вам стучат в стену с криком: - Будьте тише!
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Лежить "під сукном", чекає, поки Вові дозволять його підписати
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Даже если не отменят выборы, первый же иск в июле-августе по признанию новой Рады незаконной запустит механизм тотального хаоса. Драка будет все против всех. Беня будет доволен, зебилы будут удивлены. Наверное многие задним числом поумнеют. Но счастья это им не прибавит.
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че там было то? настигли быстрей чем мы прочитал.
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У порохососов понос ,выборам быть,и Петро не проходит в Раду,чему все будут рады
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а если пройдет, пробьешь в своей кружке еще одну дырку?
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А ты будешь плакать если не пройдёт?
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Он и так уже жрет дырявой ложкой,а если и кружка у него с дыркой будет,может не выдержать.
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ЦИК в ледяной ужас бросает от мысли, что ВР у них обратно потребует выделенные на Выборы деньги.

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конечно не может, только может признать их недействительными.
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Она сама себе противоречит, то у нее решение суда не имеет значения, то у нее не будет оснований тратить деньги, совсем запуталась.))
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Теоретично може, з причини того, що обирати нікого.
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Если честно - то пофиг на конституцию, а то так можно доспориться до того шо ПАП незаконно во власти лет 20 как уже, ибо коммерс.
С Луценком то хоть приличия соблюли. - наложили на конституцию, но подтерлись хотя бы не ей же, а лопухом)
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репоед Козлов, у вас на мокшандии на конституцию ложили с прибором - это понятно. А про Луценка, то вообще пук в лужу, иди, подбери методичку получше, бо не видать тебе премиальных
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По сути есть что то возразить, лапшеед 999?
Че, у нас не запрещено иметь доход кроме как от з.п.? Че, кроме Луцика не было ни одного достойного с соотств. обр-нием? Пук это тут у тебя походу, тупо на манер "а у вас нигеров линчуют". Правда х.з. где это "у вас", т.к. я тоже тут как и ты Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 7308
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Треба бути Зебілом ,щоб не розуміти рішення КС -неконституційний Указ- Тоді ,кому тільки не лінь будуть подавати до суду !А ,значить,депутати ,вибрані на виборах будуть НЕЛЕГІТИВНІ ! Більше того,деякі політичні сили не будуть підтримувати взагалі вибори!! Вибори можуть бути теж нелегітивні!! Тоді , чекати можна кавардак !!!
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Иск от любой политической силы о запрете ЦИК проводить выборы, и админсуд будет вынужден иск удовлетворить и быстро
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"В то же время она не смогла внятно ответить.." Так на кой черт вообще свою пасть разинула? Признают неконституционным указ,но выборы проведут. И что это будет? Хотя,десятилетиями топтались по Конституции,почему еще раз не сплясать? "Життя по-новому от новых литц".
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#зелекторат пишет, что Зеленский сделал за месяц больше, чем Порошенко за 5 лет.
Уважаемые, вы хоть пишите, где именно он сделал, чтобы не вступить...
(C)
@SmetanaBorschu
🤔
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Ну наприклад черги на кордоні з Польщою зникли, і гривня підросла. Просто так. Навіть Вовік нічого не робив(бо в нього нема досі ЖОДНИХ повноважень)
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Михеил Саакашвили: Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 6999
Бандиты должны сидеть в тюрьмах!
Если мы сейчас не заставим ответить тех, кто грабил нас, страну и нашу армию последние пять лет, если мы конкретно не заставим отвечать Порошенко - мы проиграем. Мы должны дать четкий сигнал бандитам: их время кончилось! Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 3498
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Заставлялка еще не вырсла у михуила.
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Президент - гарант Конституції. Тому навіть корупційний Конституційний суд не зможе припинити процес дострокових виборів. Бо більшої легетимності, ніж вибори, не існує. Крапка, мародери!
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Якщо гарант ,то можна порушувати Конституцію?? Тоді можна порушувати Зебілам ,а другим ні ?
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Саака пусть умерит пыл. Бандиты и воры должны сидеть в тюрьмах, но решать это будет суд, а не потому что об этом сказал Михуил.

В Грузии суд оставил в силе приговор Саакашвили. Верховный суд Грузии во вторник, 21 мая 2019г, принял решение оставить в силе приговор о превышении служебных полномочий на посту президента Михаилом Саакашвили. Всего против бывшего президента расследуют четыре уголовных дела.

Так что пусть разбирется сначала в своих делах.
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У тебя уже маразм или по жизни такой?


Причем тут Саакашвили?


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А КАК СТАДО ПОРОХОБОТОВ РАЗВОЛНОВАЛОСЬ!!!!

3 месяца ХАЛЯВНОЙ "РАБОТЫ" ЗАБИРАЮТ!!!

И ЕСЛИ БЫ НЕ УКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО, ПИСАЛИ БЫ ВСЯКИЙ УБЛЮДОЧНЫЙ ФЕЙК ДО ОСЕНИ.
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Стаття 382. Невиконання судового рішення

4. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук
 
 
 
 
 
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