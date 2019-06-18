 Заказал сало и украинский борщ, - мать политзаключенного Кольченко рассказала о встрече с сыном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Хотелось ему разных вкусностей привезти. Привезла ему фруктов, из Крыма кое-что из продуктов, крымского лука. Он также сало просил. Вообще он очень соскучился по домашней еде. Конечно (готовила. - Ред.) украинский борщ. Это заказ", - сообщила Лариса.

По словам матери, Александр чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, но очень похудел. Она также рассказала, что помимо общего распорядка в колонии Александр успевает заниматься самообразованием, читает книги по психологии и социологии.

"Он ходит в библиотеку в колонии, но в основном книги мы заказываем по интернет-магазинам. Там, конечно, проблема, туда их доставить, но последний раз мы передавали через правозащитников челябинских, потому что с посылкой не получилось, бандеролью их переслать", - рассказала Лариса.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.