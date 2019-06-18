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 Заказал сало и украинский борщ, - мать политзаключенного Кольченко рассказала о встрече с сыном

Мать крымского политзаключенного Александра Кольченко Лариса рассказала о трехдневном свидании с сыном в российской колонии в Челябинской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Хотелось ему разных вкусностей привезти. Привезла ему фруктов, из Крыма кое-что из продуктов, крымского лука. Он также сало просил. Вообще он очень соскучился по домашней еде. Конечно (готовила. - Ред.) украинский борщ. Это заказ", - сообщила Лариса.

По словам матери, Александр чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, но очень похудел. Она также рассказала, что помимо общего распорядка в колонии Александр успевает заниматься самообразованием, читает книги по психологии и социологии.

"Он ходит в библиотеку в колонии, но в основном книги мы заказываем по интернет-магазинам. Там, конечно, проблема, туда их доставить, но последний раз мы передавали через правозащитников челябинских, потому что с посылкой не получилось, бандеролью их переслать", - рассказала Лариса.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Источник: https://censor.net.ua/n3132915
 
 
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Бережи Господь вашого Сашка, вас і всіх наших бранців в мордорі та їх рідних
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Меня одного бесит словосочетание "украинский борщ"? Или он бывает не украинский, российский там или эфиопский?
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зелений борщ, пісний борщ, борщ з кропивою, борщ з квасу? тобі каце напевно це незрозуміло?
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тебе певно заклинило? надам тобі таку інфу, що поляки і білоруси також готують борщі своєї рецептури, дуже смачно, рекомендую!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаказал сало и украинский борщ, - мать политзаключенного Кольченко рассказала о встрече с сыном
 
 
 
 
 
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