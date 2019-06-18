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 Политика Украины
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 Суды игнорируют 25% дел, направленных антикоррупционными органами на рассмотрение, - НАБУ

В четверти из более 200 дел, в которых детективы Национального бюро завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили в судебные инстанции обвинительные акты, не было даже подготовительных заседаний. Некоторые из этих дел находятся без движения в судебных инстанциях более двух лет.

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Так, например обвинительный акт в отношении судьи Киевского апелляционного административного суда был направлен в суд еще в апреле 2017 года. До сих пор не было проведено даже подготовительное заседание.

Назначенные заседания не происходят по разным причинам: загруженность и запланированные отпуска судей коллегии (дела НАБУ и САП должны рассматривать 3 судьи с минимум 5-летним профессиональным опытом), неявка участников процесса. Кроме того, в последнее время наблюдается тенденция, что заседание назначают с интервалом в три месяца - на сентябрь. Именно осенью должен начать работу Антикоррупционный суд, в который и будут переданы дела НАБУ и САП по подсудности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский перезагрузит НАБУ и САП, если не увидит реальных результатов работы за три месяца, - замглавы АП Рябошапка

По состоянию на конец мая 2019 года большинство решений по делам от НАБУ и САП - это утверждение соглашений о признании виновности или назначение наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.

Суды игнорируют 25% дел, направленных антикоррупционными органами на рассмотрение, - НАБУ 01
Суды игнорируют 25% дел, направленных антикоррупционными органами на рассмотрение, - НАБУ 02

Читайте также: Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3132913
 
 
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лучше надо работать - вот и весь секрет - а то привыкли - задержали значит уже виноват - доказывайте
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И суды нужно проверять, контролировать и наказывать ,если виноваты, а для этого нужна нормальная реформа, а не ее имитация.
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Плохим танцорам ноги мешают...Так и НАБУ суды мешают... Так заведите дела на тех кто мешает... Все понятно - путин виноватый....
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Есть ли вообще какая та схема ответственности у украинских судей, за свои действия, или бездействие?, или это типа священные коровы? Кого бы хотелось видеть за решеткой, так это коррумпированых судей.
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священная корова , придумала себе Паханат из самих же себя ,и им все по .... по....по.....по.....
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Зато интересы Коломойши на первом месте в барышевском суде. Остальное подождеееет...

Борьба новых лиц с коррупцией - она такая борьба.
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Якого суду чекати коли жоден український суддя не може пояснити свої статки? З початку треба посадить усіх судей і прокурорів котрі не можуть пояснити нажите непомірною працею а вже потім чекати якісь поліпшення у судовій системі.
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Ну так часть судьей уволилось, ещё часть поувольняли под улюлюканье мудрого наріда, теперь жуткий недобр кадров, половина судейского корпуса по факту не работает, вот дела и слушаются раз в 2-4 месяца. За что боролись, как говорится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуды игнорируют 25% дел, направленных антикоррупционными органами на рассмотрение, - НАБУ
 
 
 
 
 
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