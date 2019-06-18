 В Харькове и области "заминировали" 38 объектов, людей эвакуируют

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Сообщение о "минировании" объектов поступило в полицию 18 июня.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

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