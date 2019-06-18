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 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский пообещал Меркель обеспечить полноценную работу антикоррупционных органов во главе с Антикоррупционным судом

Президент Украины Владимир Зеленский заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в намерении обеспечить полноценную работу антикоррупционных органов вместе с вновь созданным Антикоррупционным судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорили также и о реформах в Украине. Я заверил федерального канцлера в своей решимости внедрять амбициозные преобразования в Украине, и в первую очередь обеспечить полноценную работу антикоррупционной инфраструктуры вместе с вновь созданным  Антикоррупционным судом", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Меркель в Берлине.

Президент поблагодарил Германию за значительную финансовую и техническую помощь украинскому государству.

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"Без преувеличения скажу, она является важной опорой политики реформ в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3132896
 
   
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Була б політична воля, а посилити роботу буде можливо після виборів. Холодницького гнати в три шиї в обійми Петра, а от Ситника, а бог його знає.
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З такими новинами на газ взимку може й не знадобитись- будемо опалюватись паланням соєвих!)))
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Гланое что бы небыло кае в Румынии, не разбежались как тараканы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский пообещал Меркель обеспечить полноценную работу антикоррупционных органов во главе с Антикоррупционным судом
 
 
 
 
 
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