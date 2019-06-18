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 Политика Украины, За рубежом
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 Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отмечает, что восстановление в правах делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы возможно только при определенных условиях.

Об этом она заявила на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Берлине во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Что касается возвращения России в Совет Европы, у нас были разные мысли. Мы должны были взвесить две вещи. Это, во-первых, нарушение международных прав в отношении Украины. Это проблема, которую нельзя оставить вне внимания международного сообщества. Но для возвращения России нужно выполнить определенные условия, это не будет выполнено за любую цену", - сказала Меркель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если делегацию РФ вернут в ПАСЕ, то в ее состав войдут представители оккупированного Крыма

Источник: https://censor.net.ua/n3132885
 
   
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Забашлять членский взнос и добро пожаловать? Бабло не пахнет, да Меркель? Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель - Цензор.НЕТ 4016
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Опять зрада! Ну шож ты будешь делать, уже и Меркель не совсем уверена, что паРаше место в ПАСЕ. И куда смотрит ЗЕ?
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судя по фото, зеленский ни куда не смотрит, ему желудок крутит и он думает как бы на толчок по-быстрее свалить, он аж щурится, так срать охота:
Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель - Цензор.НЕТ 8446
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Тобто Меркель зрозуміла, що Україна навіть в обличчі ЗЕ не поступиться своїми інтересами.
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Ні просто як я уже і писав в інших топіках - Петро Олексійович заздалегідь обговорив вже усе з пані Меркель по телефону. А зеленський на цих переговорах, так, для мєбєлі!!! Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель - Цензор.НЕТ 8175
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нет вопрос о газопроводе не в повестке - это и есть уступка Зеленского,но он не Петя .по этому и так хорошо
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Вот и разница между Паржем и Берлином.
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а в чём "определённость" условий ...невже повернуть Крим з Донбасом і заплатять за те що влаштували ...чи севернийпотоп2 продовжиться разом з бла бла бла ?
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Условия - снять щтаны и показать всем жопу ))
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Не так громко, а то зеленский услышит, да и еще на рояле слабает
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Ну да. А то когда был в Брюсселе, страшновато было показывать ему фонтан с писающим мальчиком.
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))))) страшный сон *****, - зеленский лабающий им по роялю. как бы его ***** в личные враги не записал за такие намёки )))))
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одно условие - провести газ … что тут ходить в округ да около. Селку уже поздно из себя строить , таварисч Меркель.
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молодец Меркель уважение и только положительную память о себе оставит
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Frau Merkel zittert - große Sorge um die Kanzlerin (VIDEO)- sie zittert unkontrolliert . Меркель дрожит. Меркель начинает дрожать на приеме Зеленского.
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Назвала би прямо ці умови... як вона їх розуміє, що за умови?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель
 
 
 
 
 
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