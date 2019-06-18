 Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили. ФОТО

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Все было прекрасно: погода, люди, атмосфера, музыка. Это была отличная вечеринка!" — написала на своей страничке в социальных сетях Меурмишвили и выложила фотографии с их свадьбы, которая состоялась в отеле Hay-Adams (Вашингтон, США).

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У 54-летнего Волкера это второй брак, от первого у него есть сын и дочь. Его избранница сотрудничает с "Голосом Америки" с 2009 года. Ия Меурмишвили — один из редакторов программы "Вашингтон сегодня".

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