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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Грузия (3540) журналистика (2412) свадьба (123) Волкер Курт (440)

 Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили. ФОТО

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер женился на журналистке "Голоса Америки" Ие Меурмишвили.

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили 01

"Все было прекрасно: погода, люди, атмосфера, музыка. Это была отличная вечеринка!" — написала на своей страничке в социальных сетях Меурмишвили и выложила фотографии с их свадьбы, которая состоялась в отеле Hay-Adams (Вашингтон, США).

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили 02

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили 03

У 54-летнего Волкера это второй брак, от первого у него есть сын и дочь. Его избранница сотрудничает с "Голосом Америки" с 2009 года. Ия Меурмишвили — один из редакторов программы "Вашингтон сегодня".

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили 04

Читайте также: Порошенко жаловался, что США не выказывают ему достаточной поддержки на выборах, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3132883
 
   
 Топ комментарии
 
Счасть Молодым. Спасибо Курт, что потдерживаешь Украину!!!
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Раз Чалий вітає - значить, з Волкером вони кореша... Це - нормально. Щоправда, зебіл щас Чалого відкличе...
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Аби не на кацапці..
Щастя молодятам Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили - Цензор.НЕТ 9371
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Счасть Молодым. Спасибо Курт, что потдерживаешь Украину!!!
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Раз Чалий вітає - значить, з Волкером вони кореша... Це - нормально. Щоправда, зебіл щас Чалого відкличе...
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Самое прикольное, что порохоботам даже отвечать не надо, а просто цитировать их же постьі о зрадогнидах, как они вьіражались. Теперь єто постьі о самих себе
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грузинские журналистки это бренд голоса америки. шо скажет херащенко? гол? или снова штанга? )))
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Аби не на кацапці..
Щастя молодятам Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили - Цензор.НЕТ 9371
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Ох и напьемся
счас вина с такого праздника для д у ш и !
И как все это поможет Украине

прекратить войну .\
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Да никак . Украина её не начинала , и не ей её прекращать . .
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Бабы,такого жениха прфукали )) Позор вам )) Нет,правда..Шо вы за растяпы ? )
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Красивая интеллигентная пара!!!! Счастья молодым!!!!
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Теперь россися для Волкера враг, а не партнер по переговорам.
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ОЦЕ ТАК НОВИНА.... ВІТАЄМО ВАС ПАНЕ ВОЛКЕР! хай вам щастить.і дякуємо за допомогу УКРАЇНІ! Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили - Цензор.НЕТ 5102
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теперь хачапури будет кушать и не только)))))
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да,да - люблю я поесть - кто не был по настоящему голодным не поймет
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А пиндос хотя и Курт, но молодца. Отхватил ломази гогона, теперь не жизнь, а сплошные Хванчкара и Киндзмараули.
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" Ларису Ивановну хочу ". - сказал Волкер и женился на грузинке.
Совет да любовь! Красивая пара!
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Счастья конечно, любовь это всегда хорошо. Просто что бы он на радостях не взял фамилию жены …. Курт Меурмишвили
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Гарна дівка - кров з молоком!
Щастя молодим, і діточок-бандерівців побільше!
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Поздравляю! Отличный выбор. Счастливые лица. Удачи!
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили. ФОТО
 
 
 
 
 
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